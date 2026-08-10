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Zkroťte vistárii do konce srpna. Rozhoduje pravidlo pěti listů

Ivana Vaňkátová
  12:51

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Na brněnské zahradě rodiny Jurůjových se vistárie zabydlela na pergole, která částečně zakrývá a zároveň lemuje rozlehlou terasu dlážděnou žulovými kostkami. Při pohledu z ulice to vypadá, jako by se nad částí zahrady usadil veliký mrak, ze kterého se spouštějí dolů k zemi mohutné proudy fialového deště. Ani oplocení zahrady navíc nepůsobí nudně, protože vtipně a harmonicky střídá několik prvků: kámen, dřevo a zdivo. Ideálně je doplňuje i stálezelený břečťan. | foto: Jiří Savinec, www.e-knihovnička.cz

Pamatujete na dokonalou zahradu Bree Van de Kampové ze seriálu Zoufalé manželky? Věřte, že její vistárie by bez pravidelného a nekompromisního střihu nikdy tak oslnivě nekvetla. Vistárie je sice nesporná královna popínavých dřevin, ale pokud toužíte po romantických kaskádách voňavých hroznů místo divoké zelené džungle, neobejde se bez letního řezu. Jak v půlce léta správně zkrotit její bujné šlahouny, aby váš dům vypadal jako z katalogu Wisteria Lane?

Obsah

Proč vistárie potřebuje dvoufázový řez?

Vistárie je jako nespoutaná teenagerka – roste neuvěřitelnou rychlostí a bez pevné ruky se dokáže během jediné sezóny úplně vymknout kontrole. Pokud ji necháte bez dozoru, investuje veškerou energii do metrů nových olistěných výhonů a na květy už jí nezbude síla.

Perfekcionistka Bree by si ostudu v ulici neudělala, a vy byste si ji dělat také neměli. Klíč k úspěchu spočívá v dvoufázovém řezu vistárie:

  1. Letní řez na přelomu července a srpna: Omezí nekonečné bujení listové hmoty, pustí ke dřevu slunce a donutí rostlinu zakládat květní pupeny na další jaro.
  2. Zimní řez v lednu nebo únoru: V bezlistém stavu dokončí práci tím, že zkrátí výhony na krátké květní čípky, ze kterých na jaře vyrazí záplava hroznů.
Vistárie květnatá (Wisteria floribunda)

Kdy stříhat vistárii? Ideální čas je právě teď

Ideální doba na hlavní letní řez přichází od konce července do srpna, tedy zhruba šest až osm týdnů po odkvětu. Čím dříve v srpnu se do toho pustíte, tím lépe se rány zavalují a rostlina má dostatek času vyzrát před zimou.

Pozor však na příliš brzký řez v květnu či červnu! Radikální zásah na začátku léta by mohla vistárie pochopit jako signál k vytvoření dalších metrů divokých šlahounů.

OBRAZEM: Vistárie vypěstujete i ze semínka a květy zaplaví zahradu

Letní řez vistárie krok za krokem: Pravidlo pěti až šesti listů

Letní střih je takový kosmetický i chirurgický zákrok – cílujeme přesně na to, co chceme, aby rozkvetlo, a nemilosrdně krotíme zbytek.

1. Poznejte kostru od letošních „bičů“

Pevnou kostru tvoří silné, vyzrálé hnědé větve vedené po pergole či treláži. Ty necháváme být. Stříhat budeme hlavně letošní dlouhé, zelené a měkké výhony, které z hlavní kostry divoce trčí na všechny strany.

2. Odpočítáme 5 až 6 listů

Všechny tyto bujné letorosty zkraťte na pět až šest listů od hlavní větve (orintačně asi na 30 centimetrů). Řez veďte těsně nad posledním ponechaným listem. Tímto trikem přinutíte rostlinu, aby zastavila růst do délky a stávající pupeny přeměnila na květní.

3. Vyberte výhony pro rozšíření

Ne každý dlouhý šlahoun musí nutně pryč. Pokud potřebujete vistárii dostat na nový trám pergoly nebo nahradit starou větev, nejsilnější výhon nezkracujte. Ponechte ho v plné délce a vyvažte ho pevně, ale zároveň volně k opoře.

4. Vystřihněte zahahušťující balast

Slabé, poškozené nebo tenké výhony, stejně jako větve rostoucí kolmo do středu rostliny, odstraňte úplně u báze. Ty prostě do vaší dokonalé zahrady nepatří.

Upozornění pro českou Bree

Buďte nekompromisní, ale ne šílení. Nikdy neodstraňujte ze starého dřeva příliš velké množství hmoty najednou, abyste rostlinu neuvrhli do šoku.

Na první hrozen květu vistárie jsme sice čekali dlouho, ale výsledek byl...

Pozor na dům! Vistárie umí trhat okapy

Pravidelný řez není jen estetická záležitost. Vistárie má obrovskou sílu a její neřízené šlahouny dokážou prorůst pod střešní tašky, deformovat lehká zábradlí nebo ucpat a utrhnout okapové svody.

Jakýkoliv výhon, který si to namířil směrem k okenním rámům, do roštu střechy nebo kolem kabelů, bez milosti odřízněte celý přímo u hlavní větve. Být v ulici Wisteria Lane za souseda, kterému popínavka ničí fasádu, by znamenalo okamžitou společenskou izolaci!

Po řezu se květy chystají. Co dělat dál?

Poté, co své vistárii dopřejete letní kosmetický zákrok, nezapomeňte na pár finálních detailů:

  • Zálivka a výživa: Po střihu ji pořádně zalijte. Pro podporu tvorby květních poupat ji můžete přihnojit hnojivem s vyšším obsahem fosforu a draslíku. Vyhněte se čistě dusíkatým hnojivům, po kterých by vám do podzimu znovu vyrazila záplava listů.
  • Příprava na zimu: Ponechané zkrácené výhony nechte v klidu do podzimu dozrát a zpevnit. Zdravá a dobře zakořeněná vistárie v našich podmínkách nevyžaduje žádné speciální zazimování.
Detail vistárie

Nezapomeňte na zimní dočištění na přelomu ledna a února

Srpnovým řezem práce nekončí. Aby byla vaše kvetoucí vizitka u domu naprosto bezchybná, vraťte se k nůžkám v předjaří, tedy v lednu nebo únoru, dokud je rostlina bez listí.

Ty samé výhony, které jste v létě zkrátili na pět až šest listů, v zimě seříznete ještě více – na pouhé dva až tři pupeny od hlavní větve. Vzniknou tak krátké, husté květní čípky, ze kterých v květnu vyrazí obří, nepřehlédnutelné hrozny květů.

Dopřejte své vistárii tuto péči a věřte, že i Bree Van de Kampová by při průjezdu kolem vaší zahrady uznale pokynula hlavou!

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Témata: vistárie, Léto, hrozen

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