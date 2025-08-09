Během léta rostlina aktivně roste a snese lehký zásah. Vyhněte se ale radikálnímu řezu v parných dnech, kdy túje může poškodit příliš hluboký zásah do starého dřeva – vystaví je stresu, zvýší riziko infekcí a slunce může odkryté vnitřní části keřů spálit. Z vaší krásné zelené stěny se tak rázem stane nevzhledná, hnědá a prořídlá bariéra.
Jak na to? Tvarování a sanitární řez
Letní stříhání by mělo být především o údržbě a tvarování. Zaměřte se na odstranění nových výhonů, které narušují tvar, a na zastřihávání starších větví, které rostou směrem dovnitř keře. Díky tomu bude váš živý plot krásně hustý a neprůhledný. Je to jako stříhání konečků u kadeřníka – nic radikálního, jen údržba, která podporuje zdraví a krásu.
Zároveň je ideální čas na sanitární řez. Odstraňujte suché, poškozené nebo nemocné větve. Ty mohou být zdrojem plísní a chorob, které by mohly ohrozit celý keř. I když se to zdá jako drobná práce, je to klíčové pro dlouhodobé zdraví vaší túje. A pozor, před každým použitím nezapomeňte nůžky dezinfikovat, například lihem. Zabráníte tak šíření chorob z jedné rostliny na druhou.
Péče po letním řezu – zálivka je základ
Letní řez je pro túje stresující, proto je důležité se o ně po stříhání dobře postarat. V horkých letních dnech nezapomeňte na dostatečnou zálivku. Sucho může vést k houbovým infekcím, takže pravidelné zalévání je důležité, zejména v období sucha. Vydatná zálivka a případné mulčování pomůže rostlině zotavit se a zabrání vysychání půdy. Díky tomu budou mít vaše túje dost síly na to, aby vyrostly do dokonalé, neprůhledné zdi, za kterou si můžete užívat soukromí bez obav.
S trochou péče a včasným letním řezem bude vaše túje nejen zdravá, ale i krásná. A vaše zahrada se promění v neproniknutelnou pevnost soukromí. Nechte sousedy, ať si o vás klidně povídají, ale dívání zakázáno!