Mnozí ho opomíjejí, ale právě on je záchrannou brzdou pro přebujelý růst a zároveň tajnou zbraní pro příští sezonu. Proč je letní stříhání po sklizni pro vaše třešně tak důležité a jak na to?
Proč je letní řez pro třešeň životně důležitý?
Možná jste zvyklí na řez ovocných stromů na jaře, ale především třešně potřebují speciální péči – a tou je právě stříhání v létě. V dnešní době, kdy se klima mění a s delšími vegetačními sezonami přichází i zvýšené riziko chorob peckovin, je správné načasování řezu důležitější než kdy předtím.
Bez pravidelného zásahu se třešňové stromy mohou proměnit v neprostupnou džungli. Husté koruny brání průchodu vzduchu a světla, což vytváří ideální líheň pro plísně a choroby. Navíc, když strom vynakládá energii na růst zbytečných výhonů, bere ji plodům.
Kdy a proč vzít do ruky nůžky: Ideální čas je teď!
Letní řez ovocných stromů
Nejvhodnější doba pro letní řez třešní je po sklizni, tedy v červenci až srpnu. Strom je v tomto období stále aktivní, plný síly a řezné rány se hojí mnohem lépe a rychleji než po jarním zásahu.
Při letním řezu třešní se zaměřujeme hlavně na odstranění nových přírůstků, tzv. letorostů. Tyto výhony je potřeba odštípnout hned u větve, ze které vyrůstají. Zabráníte tak tvorbě jizev, které by se hůře hojily. Pro kompaktnější a lépe přístupnou korunu se také doporučuje zkrátit prodlužující výhony kosterních větví.
Letní řez také pomáhá omezit příliš bujný růst. Pryč s těmi mladými výhony, které rostou nevhodně – nahoru, dolů, nebo se kříží a stíní. Jejich odstraněním zajistíte, že koruna bude lépe provzdušněná, světlo pronikne hlouběji a vaše třešně budou v další sezoně kvalitnější a hojnější.
Jak na to? Precizně a s ostrými nástroji
Nezapomeňte na kvalitní a ostré nástroje. Před použitím a po něm je vždy dezinfikujte, abyste nepřenášeli choroby. A zlaté pravidlo: řezné rány větší než jeden centimetr ošetřete stromovým balzámem, štěpařským voskem nebo latexem v barvě kůry. Tím ochráníte strom před pronikáním škodlivých patogenů.
Co letní řez znamená pro třešně a vaši úrodu?
Správně provedený letní řez má obrovský pozitivní vliv na vitalitu třešňového stromu i jeho plodnost. Zlepšení prosvětlení a provzdušnění koruny omezuje rozvoj plísňových onemocnění a zároveň přispívá k lepšímu vyzrávání plodů. Navíc, letní řez aktivně podporuje tvorbu květních pupenů, a to je naprostý základ pro bohatou úrodu v následujícím roce.
Na druhou stranu, nesprávný řez – například odstranění příliš mnoha větví nebo řez v nevhodném termínu – může strom oslabit a paradoxně snížit jeho výnos.
Dlouhodobá péče o třešně
Letní řez třešní není potřeba provádět každý rok. Doporučuje se ho plánovat podle stavu stromu zhruba jednou za dva až tři roky. Cílem je vždy regulovat růst tak, aby koruna zůstala vzdušná a snadno přístupná jak pro sklizeň, tak pro prevenci nemocí.
Kromě letního řezu je vhodné doplnit péči i o zimní a jarní řez. Tyto řezy se zaměřují na jiné aspekty růstu stromu a přípravu na nadcházející vegetační sezonu a dohromady tvoří komplexní systém péče.
Takže neváhejte a dopřejte své třešni letní péči – odmění se vám plnými koši sladkých plodů!