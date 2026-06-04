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Letní řez švestky: Kdy a jak správně prořezat slivoně bez rizika chorob

Ivana Vaňkátová
  4:00
Letní řez švestek rozděluje zahrádkáře už roky. Zatímco jedni nedají dopustit na tradiční jarní zásahy, druzí varují před zimním poškozením. Odborníci se ale shodují: peckoviny potřebují úplně jinou péči než jádroviny. Správně provedený letní řez švestky omezuje výskyt houbových chorob, snižuje riziko klejotoku a prosvětluje korunu.
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ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Kdy je nejlepší čas vzít do ruky nůžky, jak postupovat u mladých či starých stromů a jakých chyb se vyvarovat, aby vaše slivoně nádherně plodily?

Proč se švestky řežou jinak než jabloně?

Zatímco u jabloní a hrušní je zimní či předjarní prořezávání naprostým standardem, u peckovin, kam vedle švestek řadíme i třešně, višně či meruňky, je situace odlišná. Pokud provedete radikální řez slivoní v zimě, vystavujete strom obrovskému nebezpečí. V zimním období se totiž rány hojí extrémně pomalu a chladné, vlhké počasí vytváří ideální podmínky pro šíření nebezpečných infekcí.

Mezi největší hrozby zimního řezu patří:

  • Stříbřitost listů: Houbové onemocnění, jehož spory pronikají do dřeva právě skrze čerstvé, nezatáhnuté rány.
  • Bakteriální rakovina: Vážná choroba, která napadá oslabené stromy.
  • Klejotok: Výtok lepkavé pryskyřice, který signalizuje oslabení a poškození stromu.

Slivoně reagují na řez během vegetace výrazně lépe. V létě má strom dostatek energie a mízy na to, aby rány po odříznutých větvích rychle a efektivně zacelil, čímž se přirozeně uzavře vstupní brána pro spory hub a bakterie.

Švestka Černošická. Přesná doba a místo vzniku odrůdy nejsou známé, rozšířena...

Kdy je nejlepší čas na letní řez švestky?

Nejdůležitější je správné načasován. Obecně se doporučuje provádět letní řez švestky v období od července do začátku září. Velmi často se ideální termín pojí s obdobím po sklizni plodů, případně v době vrcholícího léta při plném růstu.

Při plánování práce v sadu se vždy řiďte aktuální předpovědí počasí:

  • Ideální podmínky: Suché, slunečné dny s mírnými teplotami.
  • Kdy rozhodně neřezat: Nikdy neřežte během deště nebo těsně před dlouhým vlhkým obdobím, kdy se patogeny šíří nejrychleji. Stejně tak se vyhněte práci během tropických veder, kdy strom trpí suchem a silný zásah by zvýšil odpařování drahocenné vody a způsobil mu šok.
  • Pozor na podzim: Řez od druhé poloviny září dál je riskantní. Může totiž vyvolat růst nových pozdních výhonů, které do příchodu zimy nestihnou zdřevnatět a mrazy je spolehlivě zničí.

Jak řezat švestku?

Každý strom v zahradě vyžaduje individuální přístup podle svého věku a kondice. Cílem letního zásahu není kompletní oholení stromu, ale vytvoření vzdušné a optimálně prosvětlené koruny.

Výchovný řez mladé švestky

Mnoho začínajících pěstitelů dělá chybu, že mladý stromek nechá růst zcela bez zásahu. Švestka pak rychle vyžene svisle vzhůru, koruna předčasně zahustí a v pozdějších letech se jen velmi obtížně tvaruje.

Hned v prvních letech po výsadbě provádějte výchovný řez. Ponechte tři až pět hlavních kosterních větví, které budou tvořit základ stabilní koruny. Odstraňte všechny konkurenční výhony a větve, které rostou směrem dovnitř koruny. Příliš dlouhé letorosty můžete mírně zkrátit, abyste podpořili větvení.

Udržovací řez dospělé slivoně

U stromů v plné plodnosti se letní řez zaměřuje na zachování zdraví a vysoké kvality ovoce. Nedostatek světla uvnitř koruny totiž prokazatelně snižuje kvalitu plodů, podporuje šíření chorob a vede k menší násadě květních pupenů pro příští rok.

Odstraňte křížící se větve a výhony směřující do středu stromu, aby dovnitř mohlo slunce a vzduch, ideální je otevřený, pohárovitý tvar koruny. Dále odstraňte takzvané vlky – silné, svisle rostoucí výhony, které stromu zbytečně berou energii, zahušťují korunu a většinou vůbec nenesou plody. V létě jsou skvěle viditelné a strom na jejich odstranění reaguje méně agresivně než na jaře.

Zmlazovací řez staré švestky

Pokud máte v sadu přestárlý, přerostlý strom, který má malé plody, prosychá a přestává rodit, je čas na omlazení.

Nikdy neprovádějte radikální zmlazení najednou během jedné sezóny! Drastický řez vede k masivnímu růstu vlků, šoku, ztrátě úrody a zvýšenému riziku infekcí. Odborníci doporučují rozdělit zmlazovací proces do dvou až tří let. Každý rok odstraňte maximálně třetinu objemu koruny, ideálně právě v kombinaci s šetrným letním termínem.

Švestka Černošická

Jak správně postupovat? Návod krok za krokem

Používejte výhradně dokonale ostré zahradnické nůžky a pilky. Tupé nářadí kůru trhá, drtí a způsobuje třepivé rány, které se špatně hojí. Před prací i během ní nářadí pravidelně dezinfikujte (např. lihem), abyste si nechtěně nepřenesli choroby z jednoho stromu na druhý.

  1. Sanitární řez: Jako první odstraňte všechny suché, zlomené, mechanicky poškozené nebo viditelně nemocné větve.
  2. Prosvětlení koruny: Odřízněte větve rostoucí dovnitř, křížící se výhony a vyřežte neplodné svislé vlky.
  3. Zkrácení výhonů: Pokud je to nutné pro udržení tvaru, zkraťte dlouhé letorosty. Postupujte mírně, cílem není strom radikálně zmenšit.
  4. Ošetření ran: Všechny větší řezné rány, zejména u větví se silnějším průměrem, ihned zatřete kvalitním stromovým balzámem nebo štěpařským voskem, abyste zabránili vysychání dřeva a vniknutí infekce.

Nejčastější chyby zahrádkářů při letním řezu

  • Příliš agresivní a radikální řez: Nadměrné ořezání listové plochy v létě strom vyčerpá, způsobí mu růstový stres a následný masivní růst vlků na úkor plodů.
  • Řezání za mokra a deště: Vlhkost roznáší spory hub. Řezat během deštivého dne je přímá cesta k infekci.
  • Zanedbávání pravidelnosti: Nechat švestku růst bez povšimnutí řadu let vede k přestárlé, neprostupné koruně, vysoké lámavosti větví pod vahou úrody a postupné ztrátě plodnosti. Regulérní, ale mírný každoroční letní zásah je pro slivoně tou nejlepší prevencí.
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