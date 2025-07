Ideální čas pro letní řez rybízu je ihned po sklizni plodů, což nejčastěji připadá na červenec a srpen. Proč právě teď? Rostlina má po plodonosení dostatek energie na regeneraci a tvorbu nových plodonosných výhonů pro příští sezonu. Vyhněte se řezu za deště nebo za příliš vysokých teplot, aby se rány dobře zhojily a nešířily se choroby.

Sanitární a formační řez. Co a proč odstranit?

Letní řez rybízu má dva hlavní cíle: sanitaci, tedy odstranění nemocných a poškozených částí, a formaci, tedy tvarování keře pro optimální plodnost a prosvětlení.

Odstraňte větve ležící u země, poškozené, nemocné nebo odumřelé výhony. Nezapomeňte také keř prosvětlovat, aby se do jeho středu dostalo slunce a vzduch. To zlepší kvalitu plodů a sníží výskyt plísní a chorob.

Červený a bílý rybíz

Tyto odrůdy plodí nejvíce na mladých, dvou až tříletých výhonech, ale dobře plodí i na čtyř nebo pětiletých větvích. Starší dřevo sice nese plody, ale ty jsou menší a méně kvalitní.

Odstraňte všechny větve starší čtyř nebo pěti let. Tyto větve poznáte podle tmavší, hrubší kůry a menšího množství plodného dřeva. Vyřezávejte také výhony, které se kříží, rostou dovnitř keře nebo jsou příliš blízko u sebe. Cílem je prosvětlit korunu, aby se k plodům dostalo slunce a vzduch, což snižuje riziko plísní. Ideální je ponechat v keři 8 až 12 vitálních šlahounů různého stáří do čtyř let, které zajistí průběžnou úrodu.

Černý rybíz

Černý rybíz plodí nejvíce na jednoletém dřevě a na dvouletých výhonech. Starší větve rychle ztrácejí produktivitu.

Odstraňte všechny větve starší tří let. Ty se prořezávají až u země. Udržujte v keři přibližně 8 až 10 nejsilnějších jednoletých a dvouletých výhonů. Zajistíte tak stálou obnovu plodného dřeva. U černého rybízu se doporučuje zkrátit uprostřed rostoucí výhony o 5 až 8 centimetrů, to podpoří tvorbu plodných pupenů.

Základem je správné nářadí

Používejte vždy ostré a čisté nůžky nebo pilku, abyste zajistili hladké řezy, které se lépe hojí. Nářadí pravidelně dezinfikujte, například lihem nebo desinfekčním sprejem, zejména po řezu nemocných větví, abyste zabránili šíření chorob.

Větší rány s průměrem nad jeden centimetr je vhodné ošetřit stromovým balzámem nebo štěpařským voskem. Napadené větve a rostlinný odpad vždy odstraňte z okolí keře a zlikvidujte, aby se z nich nešířily choroby a škůdci.

Péče o rybíz po řezu

Po náročném plodonosení a řezu potřebuje rybíz podpořit regeneraci. Keře je vhodné přihnojit organickým hnojivem, třeba kompostem, nebo minerálním hnojivem s převahou fosforu a draslíku, které podporují vyzrávání dřeva a tvorbu květních pupenů. Dusík používejte opatrně, na ten nastává čas zejména na jaře.

Okolí keře zakryjte vrstvou mulče, třeba kůrou, štěpkou nebo slámou. Mulč udržuje vlhkost v půdě, potlačuje růst plevelů a postupně uvolňuje živiny.

Během suchých období zajistěte dostatečnou zálivku, aby se keře mohly po řezu a sklizni zregenerovat.

Keře rybízu pravidelně kontrolujte na přítomnost škůdců a chorob a v případě potřeby zasáhněte. Preferujte ekologické metody ochrany, jako jsou přírodní postřiky.

Správně provedený letní řez rybízu je nenahraditelnou investicí do zdraví a plodnosti vašich keřů. S dodržením těchto jednoduchých zásad se můžete těšit na bohatou a kvalitní úrodu rok co rok!