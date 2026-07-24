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Proč se černý rybíz řeže jinak než červený a bílý?
Základní pravidlo úspěchu spočívá v pochopení toho, jak jednotlivé druhy plodí. Pokud je hodíte do jednoho pytle, zbytečně se připravíte o úrodu na několik sezón dopředu.
- Červený a bílý rybíz plodil a bude plodit nejvíce na krátkém plodonosném obrostu dvouletých až čtyřletých větví. Pětileté a starší větve už mají menší plodnost i menší bobule, ale kostra keře zůstává trvalejší.
- Černý rybíz naopak nejvíce šťavnatých plodů nese na jednoletém dřevě a na silných dvouletých výhonech. Jakmile větev překročí věk tří let, její výnos jde prudce dolů a je potřeba ji ustřihnout až u země.
Jak poznat staré dřevo?
Dřevo snadno rozeznáte podle vzhledu. Mladé výhony mají světlou, hladkou kůru a jsou pružné. Staré, již málo produktivní větve jsou silné, mají tmavohnědou až černavou, hrubou kůru a často bývají pokryté lišejníkem.
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Keř a stromek se stříhají úplně jinak. Naučte se správný jarní řez rybízu
Kdy přesně vzít do ruky nůžky?
S lehkým letním řezem můžete začít ihned po otrhání plodů – nejčastěji od července do srpna. Rány po řezu se za teplého a suchého počasí rychle hojí a keř má dostatek času prosvětlenou korunkou nasbírat sílu na tvorbu květních pupenů pro příští rok.
U červeného a bílého rybízu stačí v létě udělat jen lehkou probírku a hlavní tvarovací řez nechat na předjaří, tedy od konce zimy do března. U černého rybízu ale můžete hned po sklizni provést radikálnější omlazení a vyřezat nejstarší tmavé větve těsně nad zemí.
|Období
|Červený a bílý rybíz
|Černý rybíz
|Ihned po sklizni (červenec–srpen)
|Jen lehké prosvětlení: odstranění suchých, zlomených a zahušťujících větví.
|Prosvětlení i omlazení: odstranění nejstarších tmavých větví u země (max. 1/3 keře).
|Konec zimy – předjaří (únor–březen)
|Hlavní udržovací řez: úprava kostry keře a zkrácení postranního obrostu.
|Dokončení obnovy dřeva a odstranění poškozených prutů před rašením.
Postup krok za krokem, jak stříhat rybíz v létě
Než se pustíte do práce, připravte si ostré a čisté zahradnické nůžky nebo pákové odvětvovače. Tupé nůžky větve drtí a do třepenitých ran se snadno dostane infekce.
1. Červený a bílý rybíz – udržovací prosvětlení
- Zdravotní probírka: Odstřihněte všechny polámané, uschlé nebo viditelně chorobami napadené větve.
- Vyčištění středu: Vyřežte výhony, které rostou do středu keře, kříží se nebo leží příliš nízko nad zemí. Slunce se musí dostat do celého objemu koruny.
- Péče o mladé pruty: Ponechte 1 až 2 silné nové výhony od báze jako náhradu do budoucna. Ostatní nadbytečné slabé výhony ze země odstraňte.
- Zkrácení u bujných keřů: Pokud jsou letošní postranní výhony příliš dlouhé, můžete je v létě zkrátit přibližně za 5. listem.
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2. Černý rybíz – radikálnější obnova
- Odstranění starého dřeva: Najděte 2 až 3 nejstarší, nejtmavší a nejsilnější větve a vyřízněte je co nejnižším střihem těsně u země. Za jeden rok by z keře neměla zmizet více než třetina objemu.
- Ochrana mladého prutoví: Světlé, vzpřímené a silné jednoleté výhony nezkracujte! Právě na nich vyrostou příští léto největší trsy bobulí.
- Žádné zastřihávání do koule: Černý rybíz nikdy nestříhejte plošně shora jako živý plot, jinak se připravíte o to nejcennější – mladé plodonosné vrcholy.
Co se stromkovým rybízem?
Pravidla pro barvy platí i u stromkových forem, veškerý řez ale probíhá výhradně v korunce.
U stromkového rybízu navíc nezapomínejte odstraňovat divoké výmladky, které často prorůstají z kmínku nebo přímo ze země pod místem roubování. Berou totiž rostlině sílu. Při letní údržbě rovnou zkontrolujte opěrný kůl a úvazek – těžká koruna by se při letních bouřkách mohla snadno ulomit.
Nejčastější chyby, které vás připraví o úrodu
- Nechávání dlouhých pahýlů: Starou větev odstraňujte vždy těsně u země nebo u větevního kroužku. Z povalujících se pahýlů se do keře snadno šíří dřevokazné houby a škůdci, jako je nesytka rybízová.
- Řez rybízů za deště nebo v extrémním horku: Vlhké počasí svědčí šíření plísní a houbových chorob, tropické vedro zase zbytečně vysušuje čerstvé rány. Ideální je suchý, zatažený den.
- Přehnojení dusíkem na konci léta: Po řezu můžete keřům dopřát hnojení, ale vyhněte se dusíku. Ten podporuje růst nových pletiv, která by do zimy nestačila vyzrát a v mrazech by pomrzla. Zvolte raději kompost nebo hnojiva s převahou draslíku a fosforu.
- Ignorování zálivky a mulče: Otrháním plodů potřeba vody nekončí. Aby keř dokázal založit nová květní poupata, potřebuje mít i v srpnu mírně vlhkou půdu. Pomůže vrstva mulče ze štěpky, slámy nebo posekané trávy, která udrží vláhu.
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5 zdravých důvodů, proč jíst červený rybíz
Správně provedený letní řez rybízu je nenahraditelnou investicí do zdraví a plodnosti vašich keřů. S dodržením těchto jednoduchých zásad se můžete těšit na bohatou a kvalitní úrodu rok co rok!