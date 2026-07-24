Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Rybíz po sklizni volá po nůžkách. Naučte se poznat staré dřevo a trefit termín

Ivana Vaňkátová
  10:59

Fotogalerie3

Černý rybíz doplňuje antioxidanty, podporuje vylučování vody z organismu, je skvělým pomocníkem při detoxikačních a hubnoucích dietách, prospívá svalům a kloubům, osvěžuje, ulevuje při stresu a napětí. | foto: Shutterstock

Otrháním posledních sladkých bobulí péče o rybíz nekončí. Právě týdny bezprostředně po sklizni jsou ideální pro prosvětlení keřů a založení budoucí úrody. Mnoho zahradníků ale dělá zásadní chybu v tom, že řeže všechny odrůdy stejně. Zatímco červený a bílý rybíz potřebují zachovat kostru ze staršího dřeva, černý rybíz vyžaduje nekompromisní omlazení. Jak na to krok za krokem a na co si dát pozor?

Obsah

Proč se černý rybíz řeže jinak než červený a bílý?

Základní pravidlo úspěchu spočívá v pochopení toho, jak jednotlivé druhy plodí. Pokud je hodíte do jednoho pytle, zbytečně se připravíte o úrodu na několik sezón dopředu.

  • Červený a bílý rybíz plodil a bude plodit nejvíce na krátkém plodonosném obrostu dvouletých až čtyřletých větví. Pětileté a starší větve už mají menší plodnost i menší bobule, ale kostra keře zůstává trvalejší.
  • Černý rybíz naopak nejvíce šťavnatých plodů nese na jednoletém dřevě a na silných dvouletých výhonech. Jakmile větev překročí věk tří let, její výnos jde prudce dolů a je potřeba ji ustřihnout až u země.

Jak poznat staré dřevo?

Dřevo snadno rozeznáte podle vzhledu. Mladé výhony mají světlou, hladkou kůru a jsou pružné. Staré, již málo produktivní větve jsou silné, mají tmavohnědou až černavou, hrubou kůru a často bývají pokryté lišejníkem.

Keř a stromek se stříhají úplně jinak. Naučte se správný jarní řez rybízu

Kdy přesně vzít do ruky nůžky?

S lehkým letním řezem můžete začít ihned po otrhání plodů – nejčastěji od července do srpna. Rány po řezu se za teplého a suchého počasí rychle hojí a keř má dostatek času prosvětlenou korunkou nasbírat sílu na tvorbu květních pupenů pro příští rok.

U červeného a bílého rybízu stačí v létě udělat jen lehkou probírku a hlavní tvarovací řez nechat na předjaří, tedy od konce zimy do března. U černého rybízu ale můžete hned po sklizni provést radikálnější omlazení a vyřezat nejstarší tmavé větve těsně nad zemí.

Přehledný kalendář řezu podle barev
ObdobíČervený a bílý rybízČerný rybíz
Ihned po sklizni (červenec–srpen)Jen lehké prosvětlení: odstranění suchých, zlomených a zahušťujících větví.Prosvětlení i omlazení: odstranění nejstarších tmavých větví u země (max. 1/3 keře).
Konec zimy – předjaří (únor–březen)Hlavní udržovací řez: úprava kostry keře a zkrácení postranního obrostu.Dokončení obnovy dřeva a odstranění poškozených prutů před rašením.
Ovocnáři z podniku Zemcheba Chelčice zahájili sklizeň červeného rybízu.

Postup krok za krokem, jak stříhat rybíz v létě

Než se pustíte do práce, připravte si ostré a čisté zahradnické nůžky nebo pákové odvětvovače. Tupé nůžky větve drtí a do třepenitých ran se snadno dostane infekce.

1. Červený a bílý rybíz – udržovací prosvětlení

  1. Zdravotní probírka: Odstřihněte všechny polámané, uschlé nebo viditelně chorobami napadené větve.
  2. Vyčištění středu: Vyřežte výhony, které rostou do středu keře, kříží se nebo leží příliš nízko nad zemí. Slunce se musí dostat do celého objemu koruny.
  3. Péče o mladé pruty: Ponechte 1 až 2 silné nové výhony od báze jako náhradu do budoucna. Ostatní nadbytečné slabé výhony ze země odstraňte.
  4. Zkrácení u bujných keřů: Pokud jsou letošní postranní výhony příliš dlouhé, můžete je v létě zkrátit přibližně za 5. listem.

Na rybíz se vrhněte s nůžkami i pilkou. Zmladíte ho a podpoříte úrodu

2. Černý rybíz – radikálnější obnova

  1. Odstranění starého dřeva: Najděte 2 až 3 nejstarší, nejtmavší a nejsilnější větve a vyřízněte je co nejnižším střihem těsně u země. Za jeden rok by z keře neměla zmizet více než třetina objemu.
  2. Ochrana mladého prutoví: Světlé, vzpřímené a silné jednoleté výhony nezkracujte! Právě na nich vyrostou příští léto největší trsy bobulí.
  3. Žádné zastřihávání do koule: Černý rybíz nikdy nestříhejte plošně shora jako živý plot, jinak se připravíte o to nejcennější – mladé plodonosné vrcholy.

Co se stromkovým rybízem?

Pravidla pro barvy platí i u stromkových forem, veškerý řez ale probíhá výhradně v korunce.

U stromkového rybízu navíc nezapomínejte odstraňovat divoké výmladky, které často prorůstají z kmínku nebo přímo ze země pod místem roubování. Berou totiž rostlině sílu. Při letní údržbě rovnou zkontrolujte opěrný kůl a úvazek – těžká koruna by se při letních bouřkách mohla snadno ulomit.

Ovocnáři z podniku Zemcheba Chelčice zahájili sklizeň červeného rybízu.

Nejčastější chyby, které vás připraví o úrodu

  • Nechávání dlouhých pahýlů: Starou větev odstraňujte vždy těsně u země nebo u větevního kroužku. Z povalujících se pahýlů se do keře snadno šíří dřevokazné houby a škůdci, jako je nesytka rybízová.
  • Řez rybízů za deště nebo v extrémním horku: Vlhké počasí svědčí šíření plísní a houbových chorob, tropické vedro zase zbytečně vysušuje čerstvé rány. Ideální je suchý, zatažený den.
  • Přehnojení dusíkem na konci léta: Po řezu můžete keřům dopřát hnojení, ale vyhněte se dusíku. Ten podporuje růst nových pletiv, která by do zimy nestačila vyzrát a v mrazech by pomrzla. Zvolte raději kompost nebo hnojiva s převahou draslíku a fosforu.
  • Ignorování zálivky a mulče: Otrháním plodů potřeba vody nekončí. Aby keř dokázal založit nová květní poupata, potřebuje mít i v srpnu mírně vlhkou půdu. Pomůže vrstva mulče ze štěpky, slámy nebo posekané trávy, která udrží vláhu.

5 zdravých důvodů, proč jíst červený rybíz

Správně provedený letní řez rybízu je nenahraditelnou investicí do zdraví a plodnosti vašich keřů. S dodržením těchto jednoduchých zásad se můžete těšit na bohatou a kvalitní úrodu rok co rok!

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Modeláři, zbystřete. Obří nálož fotek ze svátku plastikových modelů E-day

V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava...

V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava E-Day společnosti Eduard Model Accessories. Její součástí je prestižní mezinárodní modelářská soutěž Czech Model Masters....

Takto pózují u vody psi čtenářů iDNES.cz, milují léto u bazénu, řeky i moře

Zrzky na Berounce – Lili a Ruby

Léto si s námi letos poněkud hraje, nicméně pár trochu chladnějších dní nikomu neublíží a osvěžení ve vodě naši psí parťáci ocení nejen když je i ve stínu přes třicet. A pořád tu máme ještě...

I na malou zahradu se vešel biopool s voňavou vodou a nenápadná trampolína

malá zahrada s biopoolem, Flera, Leffler

Sníte a vlastním koupání na vlastní zahradě, ale vlastně se moc neorientujete v pojmech jako je bazén, biobazén či koupací jezírko, když vlastně i ono může mít tvar bazénu? Váháte, zda se vám na...

Africkou divočinu plnou mláďat si naplno užijete na safari uprostřed Evropy

Safari Park Dvůr Králové, léto 2026, mláďata

Nejenže jsou výběhy Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem plné okatých, roztomilých a často i raritních či vzácných zvířat, mnohdy v rodinných skupinách, dohromady se stovkami letošních i...

Proč pes po vykonání potřeby hrabe. Veterináři mají jasné vysvětlení

ilustrační snímek

Vypadá to jako snaha po sobě uklidit, ve skutečnosti jde o něco úplně jiného. Když pes po vykonání potřeby zahrabe zadními tlapami, rozesílá pachovou zprávu a nechává za sebou viditelnou značku....

Kompletní průvodce, jak bez nervů a nepořádku oloupat exotické plody

ilustrační snímek

Příprava exotického ovoce často představuje nečekanou kulinářskou výzvu. Správná technika loupání a krájení u těchto plodů šetří čas a nervy a zabraňuje zbytečnému plýtvání cennou dužinou.

24. července 2026

Čumilové s mobily nenechali vystrašeného medvěda slézt z elektrického sloupu

Medvěd vylezl na elektrický sloup v USA, zásah záchranářů nepomohl

Řidiči v americkém státě Nové Mexiko se nestačili divit. Na vrcholu sloupu elektrického vedení visel medvěd, který tam vylezl zřejmě před nějakým nebezpečím. Záchranáři nabádali svědky, aby ho...

24. července 2026

Pět nejkrásnějších zahrad čtenářů iDNES.cz, které jsou podle gusta odborníků

Soutěž
Jak dopadlo hlasování čtenářů v 1. kole soutěže Nejkrásnější zahrada?

V soutěži Nejkrásnější zahrada 2026 jsme slíbili představit ještě výběr odborníků, kteří v 1. kole vybírali souběžně se čtenáři – takže není divu, že se v některých případech sešli. Pak ještě atelier...

23. července 2026  21:11

Pochlubte se zahradou a přihlaste ji do 2. kola soutěže Nejkrásnější zahrada

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Zahradní sezona běží naplno a kdo má zahrádku, nebo aspoň terasu či balkon, se snaží užít si co nejvíc času venku. Ať má vaše zelené království jakoukoli podobu, pochlubte se do 26. srpna jeho...

20. května 2026,  aktualizováno  23. 7. 20:24

Proč pes po vykonání potřeby hrabe. Veterináři mají jasné vysvětlení

ilustrační snímek

Vypadá to jako snaha po sobě uklidit, ve skutečnosti jde o něco úplně jiného. Když pes po vykonání potřeby zahrabe zadními tlapami, rozesílá pachovou zprávu a nechává za sebou viditelnou značku....

23. července 2026

Africkou divočinu plnou mláďat si naplno užijete na safari uprostřed Evropy

Safari Park Dvůr Králové, léto 2026, mláďata

Nejenže jsou výběhy Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem plné okatých, roztomilých a často i raritních či vzácných zvířat, mnohdy v rodinných skupinách, dohromady se stovkami letošních i...

23. července 2026

Čtenáři určili vítěze hlavních cen v 1. kole soutěže Nejkrásnější zahrada

Soutěž
Jak dopadlo hlasování čtenářů v 1. kole soutěže Nejkrásnější zahrada?

První kolo soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 dnes dorazilo do finále a čtenáři rozhodli, kterých pět zahrad vyhrává zahradní pomocníky značky Fieldmann. Mimochodem, o stejné ceny se bude hrát i ve 2....

22. července 2026  15:15

Vydry v japonské zoo pomáhají s úklidem bazénu. Za odměnu dostávají led

Vydry v japonském akváriu po sobě uklízejí hračky za kostky ledu

Dvě vydry mořské z japonského akvária Toba baví internet svou večerní rutinou. Mei a Kira totiž ochotně pomáhají uklízet z bazénu hračky a kužely. Za odměnu dostávají kostky ledu, které si hned...

22. července 2026  15:06

Krémovou chuť zmrzliny zachráníte, když ji jíte správně, radí odbornice

Odborníci radí konzumovat zmrzlinu od krajů kelímku.

Není nic lepšího než kelímek zmrzliny, který vás v horkém dni příjemně ochladí – podle odbornice ji pravděpodobně jíte špatně.

22. července 2026

Vědci objevili nový druh opice. Výrazným znakem je nápadná barva jejích rtů

Nově objevená opice v Kongu, která udivuje vědce růžovými až oranžovými rty

Biologové v Demokratické republice Kongo potvrdili existenci dosud neznámého druhu opice. Jde teprve o pátý nový druh opice, který vědci v Africe za posledních 75 let popsali. Přesto už nyní může být...

21. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Takto pózují u vody psi čtenářů iDNES.cz, milují léto u bazénu, řeky i moře

Zrzky na Berounce – Lili a Ruby

Léto si s námi letos poněkud hraje, nicméně pár trochu chladnějších dní nikomu neublíží a osvěžení ve vodě naši psí parťáci ocení nejen když je i ve stínu přes třicet. A pořád tu máme ještě...

21. července 2026

Chléb, moc a poslušnost. Proč talíř vládne lidstvu lépe než zákony

Chléb a hry: toto uplatňovali už staří Římané.

Jídlo je měna za klid. Talíř dokáže řídit společnost lépe než zákon. Stačí rozhodnout, kdo jí první a kdo čeká.

20. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.