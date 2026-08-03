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Letní střih růží: pátý lístek rozhoduje, jestli keř rozkvete i podruhé

Ivana Vaňkátová
  9:17
Správně provedený letní řez přiměje růže k tvorbě nových poupat. Odměnou vám bude bohaté kvetení až do pozdního léta.

Správně provedený letní řez přiměje růže k tvorbě nových poupat. Odměnou vám bude bohaté kvetení až do pozdního léta. | foto: Shutterstock

Správně provedený letní řez přiměje růže k tvorbě nových poupat. Odměnou vám bude bohaté kvetení až do pozdního léta.
Správně provedený letní řez přiměje růže k tvorbě nových poupat. Odměnou vám bude bohaté kvetení až do pozdního léta.
Správně provedený letní řez přiměje růže k tvorbě nových poupat. Odměnou vám bude bohaté kvetení až do pozdního léta.
Správně provedený letní řez přiměje růže k tvorbě nových poupat. Odměnou vám bude bohaté kvetení až do pozdního léta.
5 fotografií
Rozkvetlé keře růží patří k největším ozdobám letní zahrady. Aby se však růžové záhony netěšily z květů pouze v jediné červnové vlně, vyžadují po zahradníkovi cílený zásah. Letní řez růží, často označovaný jako probírkový řez nebo odstraňování odkvetlých květů, představuje pro opakovaně kvetoucí odrůdy zásadní vzpruhu. Víte, proč pouhé otrhání uschlých okvětních lístků nestačí? A kde přesně střihnout, abyste keř neoslabili?

Obsah

Proč je letní řez růží klíčem k opakovanému kvetení?

Hlavním cílem letního zásahu je ošálit přirozený biologický cyklus rostliny. Jakmile květ opadne, růže začne veškerou svou energii věnovat tvorbě semen a zrání šípků. Tím dostává signalizaci, že vytvořila potomstvo a její úkol pro danou sezónu skončil. Pokud však vadnoucí květ včas a správně odstraníte, rostlina přesměruje živiny do spících oček a zahájí tvorbu nových poupat.

Kromě stimulace kvetení má letní střih růží další podstatné přínosy:

  • Prevence houbových chorob: Prosvětlením středu keře zajistíte lepší cirkulaci vzduchu. Listy po dešti rychleji osychají, čímž se výrazně snižuje riziko vzniku obávané černé skvrnitosti nebo padlí.
  • Hygiena záhonu: Odstraněním odkvetlých částí zabráníte tomu, aby tlející okvětní plátky ulpívaly uvnitř keře, kde snadno vytvářejí prostředí pro šedou hnilobu.
  • Udržení tvaru a podpora kvetení: Jemné zastřižení udržuje keř kompaktní a zabraňuje řídnutí jeho spodních partií. Důležité je však stříhat s rozvahou – příliš hlubokým řezem byste keř připravili o životně důležité listy. Účelným odstraňováním odkvétajících částí naopak podpoříte bohatost a opakování květů.
Výstava růží v hradeckém rozáriu

Kde přesně odkvetlou růži ustřihnout? Pravidlo pěti lístků v praxi

Jednou z nejčastějších chyb začínajících pěstitelů je, že odstřihnou pouze samotnou stopku s uschlým květem. Na stonku pak zůstane neplodný pahýl, který zasychá, přitahuje infekce a nepodporuje růst nových výhonů.

Správný postup vyžaduje sledovat stonek od květu směrem dolů:

  1. Najděte první silný, plně vyvinutý list: Zpravidla se jedná o takzvaný pětičetný list (list složený z pěti dílčích lístků). Tento list je známkou, že je stonek v daném místě dostatečně silný a má dostatek zásobních látek.
  2. Vyhledejte zdravé očko: Sledujte paždí listu. Očko (pupen) by mělo směřovat ven z keře. Pokud byste řez vedli nad očkem směřujícím dovnitř, nový výhon by rostl do středu, což by keř zbytečně zahustilo.
  3. Proveďte šikmý řez: Řez veďte přibližně 5 mm nad očkem. Sklon řezu by měl směřovat směrem od očka dolů, aby po něm stékající dešťová voda nekapala přímo na pupen.

Upozornění

Pravidlo pěti lístků slouží jako praktická pomůcka, nikoli dogma. Pokud je výhon velmi tenký a slabý, můžete jej zkrátit o něco hlouběji do pevnějšího dřeva. Naopak u krátkých stopiček je prioritou ponechat na rostlině co největší plochu zdravých listů pro fotosyntézu.

Každá skupina růží vyžaduje mírně odlišný přístup. Než sáhnete po nůžkách, ověřte si, jaký typ na zahradě pěstujete:

Letní řez podle jednotlivých typů růží
Typ růžeDoporučený letní zásahNa co si dát pozor
Velkokvěté růže a čajohybridyOdkvetlý květ odstraňte se stopkou nad prvním silným pětičetným listem s očkem směrem ven.Vyvarujte se příliš hlubokého zkrácení celého stonku, abyste keř neodebrali o fotosyntetickou plochu.
Mnohokvěté růže (floribundy)Jednotlivé vadnoucí květy z trsu odstřihávejte průběžně u stopky. Po odkvětu celého trsu odstraňte celé květenství nad prvním rozvinutým listem.Pozor, abyste s odkvetlým květem omylem neodstřihli ještě neotevřená poupata v trsu.
Pnoucí růže (climbery)Průběžně odstraňujte odkvetlá květenství a zkracujte postranní kvetoucí výhony na 2 až 3 očka.Hlavní dlouhé pruty v létě nezkracujte! Vyvazujte je šikmo či vodorovně k opoře, stimulujete tak kvetení po celé délce.
Pnoucí růže (ramblery)Prořezávají se až po odkvětu (pozdní léto). Odstraňuje se část nejstarších odkvetlých výhonů až u báze, pokud jsou k dispozici mladé náhradní pruty.Ramblery kvetou zpravidla jen jednou v sezóně na starším dřevě. Nespleťte si je s opakovaně kvetoucími climbery.
Jednou kvetoucí a botanické růžeProvádí se pouze zdravotní řez. Pokud odrůda vytváří dekorativní šípky, květy se neodstraňují.Odstřihnutím květů byste se připravili o podzimní ozdobu záhonu a potravu pro ptactvo.
Popínavá růže nese jméno skladatele Mozarta, říká se jí Amadeus.

Čistý řez je základ zdraví

Kvalitní letní řez se neobejde bez ostrých dvoubřitých zahradnických nůžek. Jednobřité nůžky mají tendenci stonky mačkat a třepit, čímž vytvářejí roztřepená rány náchylné k infekcím.

  • Dezinfekce nářadí: Při přechodu mezi jednotlivými keři, a to zejména pokud podezříváte přítomnost choroby, čepel nůžek dezinfikujte, například isopropylalkoholem nebo dezinfekčním sprejem.
  • Odstranění divokých výmladků: Pokud z podnože pod místem očkování vyrůstá světle zelený, bujný výhon (tzv. planý výmladek), neostřihávejte ho jen nad zemí. Odhrňte zeminu až k místu jeho vzniku na kořeni a výhon rázně odtrhněte. Pouhé zastřižení nad zemí by stimulovalo spící očka k ještě silnějšímu růstu.
Růže jsou jednoznačně květinou měsíce června. A po odkvětu pivoněk...

Následná péče po řezu

Aby růže po letním řezu rychle nasadily na nová poupata, potřebují odpovídající výživu a vláhu.

  1. Vydatná zálivka ke kořenům: Po řezu dopřejte růžím hlubokou zálivku přímo k patě keře. Vyvarujte se kropení na listy, zejména ve večerních hodinách, které podporuje rozvoj houbových infekcí.
  2. Cílené přihnojení: Po první vlně kvetení (obvykle v červenci) podpořte rostliny hnojivem s vyšším obsahem fosforu a draslíku.
  3. Kdy letní řez definitivně ukončit: S výraznější stimulací kvetení a aplikací dusíkatých hnojiv přestňte v druhé polovině srpna. Nové výhony vytvořené po tomto termínu by do příchodu prvních podzimních mrazíků nestačily dostatečně vyzrát a dřevo by v zimě zmrzlo. Od konce srpna se péče omezuje pouze na lehkou zdravotní očistu.
V Rajhradě na Brněnsku rostou růže popínavé, čajové i drobnokvět.

Pravidelná péče se vrátí v podobě záplavy květů

Péče o růže v průběhu léta možná vyžaduje trochu všímavosti a pravidelné procházky po zahradě s nůžkami v ruce, rozhodně ale nejde o žádnou složitou vědu. Když si osvojíte pár základních návyků – stříhat nad správným očkem, zbytečně nezkracovat celé keře a včas dopřát rostlinám odpočinek před zimou, odmění se vám královny záhonů krásou, která vydrží až do prvních podzimních dnů.

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Témata: růže, keř, květ, záhon

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