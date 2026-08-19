Šťavnaté plody jsou sklizené a ostružiník se nekontrolovatelně rozpíná na všechny strany. Léto a brzký podzim jsou pro jeho úpravu ideálním obdobím. Má to však jeden háček. A to, že jednotný návod pro všechny ostružiny neexistuje.
Pokud chcete mít v příští sezoně bohatou úrodu, musíte nejprve pochopit, jak ostružiník vlastně roste. Zatímco kořenový systém je vytrvalý, jednotlivé pruty mají u většiny běžných odrůd dvouletý životní cyklus.
- 1. rok ze země vyroste zelený, pružný prut (primokán). V tomto roce neplodí (až na výjimky), ale sbírá sílu a přezimuje.
- 2. rok přezimovaný prut (florikán) vykvete, dává úrodu a po sklizni postupně odumírá. Už nikdy znovu plodit nedokáže.
Obsah
Nejdříve zjistěte, který prut letos plodil
Největší chybou, kterou zahrádkáři dělají, je radikální seříznutí celého keře těsně nad zemí. Tím odstraníte i mladé výhony, které jste si měli hýčkat na příští rok. Jak tedy spolehlivě poznat, do čeho střihnout?
Tip
Barva kůry může občas mást. Nejjistějším poznávacím znakem odplozeného prutu jsou vždy zaschlé stopky a zbytky kalichů po sklizeném ovoci.
Postup řezu krok za krokem, od léta do sklizně
Jakmile víte, které pruty bezpečně chránit a které půjdou časem pryč, můžete se pustit do samotné práce. Celý proces je nejlepší rozdělit do několika jednoduchých kroků, které navazují na přirozený růst rostliny.
1. Během růstu oddělujte generace
Už během léta si usnadněte práci. Nové zelené pruty průběžně usměrňujte a vyvazujte na oporu na druhou stranu, než kde visí zrající plody. Nemusí jít o nic složitého – plodící větve můžete vést doprava, mladé doleva, případně nové výhony dočasně svázat uprostřed konstrukce. Sklizeň bude snazší a po jejím skončení okamžitě uvidíte, co má jít pryč.
2. Proberte přebytečné mladé výhony
Ostružiník potřebuje světlo a vzduch. Pokud vyrazilo příliš mnoho nových prutů, nemilosrdně odstraňte ty slabé, polámané, namrzlé nebo rostoucí daleko mimo vymezenou řadu. Podle síly rostliny a prostoru ponechte tři až osm nejsilnějších mladých výhonů.
3. Zaštípněte nové pruty podle jejich typu
Aby nový prut vytvořil co nejvíce plodného obrostu, je potřeba ho v průběhu léta zkrotit. Postup se liší podle toho, jaký typ ostružiníku pěstujete:
- Vzpřímené odrůdy: Jakmile nový zelený prut dosáhne výšky 90 až 120 cm, odeberte mu měkkou růstovou špičku (cca 10–15 cm). Rostlina zastaví růst do výšky a ihned začne investovat energii do tvorby bočních větví.
- Polovzpřímené odrůdy: Silné obloukovité výhony zaštípněte o něco výše, obvykle ve výšce horního drátu konstrukce (mezi 120 a 140 cm).
- Poléhavé a silně popínavé odrůdy: Dlouhé šlahouny neseřezávejte na výšku metru. Nechte je růst a raději je stáčejte a vyvazujte podél drátěnky. Zkracují se až při extrémní délce (nad 3 až 4 metry).
Pozor na předčasné boční větve
Na silných letošních prutech často už během léta vyrostou dlouhé postranní výhony. Ty je potřeba od druhé poloviny června do začátku září průběžně zaštipovat za druhým až třetím listem.
Nezaměňujte však toto letní zaštipování měkkých výhonků s finálním řezem! V předjaří se pak tyto vyzrálé boční větve definitivně zkracují na délku přibližně 25 až 40 centimetrů.
Po sklizni je třeba odplozené pruty vyřezat až u země
Jakmile z větve oberete poslední ostružinu, její životní úloha skončila. Na nic nečekejte. Odplozený prut odřízněte co nejníže u země nebo u kořenového krčku. Nemusíte čekat, až úplně uschne – vyříznout ho můžete i částečně zelený.
Odstraněním starého dřeva uvolníte světlo pro mladé pruty, zlepšíte proudění vzduchu a výrazně snížíte riziko, že se na keři rozšíří houbové choroby.
|Typ ostružiníku
|Zásah během léta
|Zásah po sklizni
|Nejčastější chyba
|Jednou plodící vzpřímená
|Zaštípnout špičku mladých prutů při 90–120 cm
|Odplozené hnědé pruty vyříznout u země
|Omylem vyříznout zelené pruty pro příští rok
|Jednou plodící polovzpřímená
|Ukončit mladé pruty ve výšce drátu (120–140 cm)
|Odstranit staré pruty, nové rozložit na oporu
|Ponechání příliš dlouhých a přetížených větví
|Poléhavá, popínavá
|Převážně vyvazovat, boční obrost krátit na 2–3 listy
|Odříznout staré pruty u země, mladé namotat
|Použití radikálního nízkého řezu jako u vzpřímených
|Remontantní (1 podzimní sklizeň)
|Zaštípnout primokány zhruba při 90 cm
|Na konci sezóny seříznout všechno u země
|Vyřezávání prutů už během léta před sklizní
|Remontantní (2 sklizně)
|Zachovat spodní část prutu pro letní sklizeň
|Odstranit jen horní odplozenou část prutu
|Záměna plodonosného prutu za mrtvé dřevo
Máte na zahradě remontantní ostružiny? Pravidla řezu jsou jiná
Stále populárnější jsou takzvané remontantní (primokánové) ostružiny, které dokážou plodit už na vrcholech zelených výhonů vyrostlých v témže roce. U nich si můžete vybrat ze dvou strategií:
- Jedna velká podzimní sklizeň (nejjednodušší cesta): Necháte keř plodit koncem léta a na podzim. V předjaří pak seříznete kompletně celý keř těsně nad zemí. Výhodou je absolutně jednoduchá údržba a čistý start bez chorob.
- Dvě sklizně za rok: Po podzimní sklizni odříznete pouze horní odumřelou část prutu, která nesla plody. Spodní část prutu necháte přezimovat – ta vám hned začátkem příštího léta dá druhou úrodu. Až doplodí i tento základ, vyříznete jej u země celý.
5 nejčastějších chyb, které ničí úrodu
Nebojte se nůžek, ostružiník vám to vrátí
Péče o ostružiny se na první pohled může zdát jako vyšší dívčí, ale jakmile si osvojíte základní pravidlo dvouletého cyklu prutů, máte vyhráno. Pravidelný řez není pro rostlinu trestem, ale vzpruhou. Uvolníte jí prostor, pustíte k ní slunce a předejdete spoustě houbových chorob.
Věnujte svému ostružiníku po sklizni dvacet minut času s ostrými nůžkami v ruce. Odměnou vám budou zdravé a silné výhony, které se v příští sezóně pod tíhou sladkých černých plodů budou jen prohýbat!
Kalendář péče o ostružiny