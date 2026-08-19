Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Letní řez ostružin krok za krokem. Poznejte, které pruty letos plodily

Ivana Vaňkátová
  4:00
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ostružiny
Ostružiny (ilustrační fotografie)
Ostružiny
Ilustrační snímek
5 fotografií
Sklidili jste poslední sladké ostružiny a pohled na neprostupnou džungli v rohu zahrady vás nutí vzít do ruky zahradnické nůžky? Zadržte. Pokud ostružiník po sklizni seříznete neuváženě, připravíte se o veškerou úrodu pro příští rok. Zjistěte, jak bezpečně poznat odplozené větve, kdy zaštípnout mladé výhony a jaký řez vyžaduje právě váš kultivar.

Šťavnaté plody jsou sklizené a ostružiník se nekontrolovatelně rozpíná na všechny strany. Léto a brzký podzim jsou pro jeho úpravu ideálním obdobím. Má to však jeden háček. A to, že jednotný návod pro všechny ostružiny neexistuje.

Pokud chcete mít v příští sezoně bohatou úrodu, musíte nejprve pochopit, jak ostružiník vlastně roste. Zatímco kořenový systém je vytrvalý, jednotlivé pruty mají u většiny běžných odrůd dvouletý životní cyklus.

  • 1. rok ze země vyroste zelený, pružný prut (primokán). V tomto roce neplodí (až na výjimky), ale sbírá sílu a přezimuje.
  • 2. rok přezimovaný prut (florikán) vykvete, dává úrodu a po sklizni postupně odumírá. Už nikdy znovu plodit nedokáže.

Obsah

Ostružiny

Nejdříve zjistěte, který prut letos plodil

Největší chybou, kterou zahrádkáři dělají, je radikální seříznutí celého keře těsně nad zemí. Tím odstraníte i mladé výhony, které jste si měli hýčkat na příští rok. Jak tedy spolehlivě poznat, do čeho střihnout?

Tip

Barva kůry může občas mást. Nejjistějším poznávacím znakem odplozeného prutu jsou vždy zaschlé stopky a zbytky kalichů po sklizeném ovoci.

Postup řezu krok za krokem, od léta do sklizně

Jakmile víte, které pruty bezpečně chránit a které půjdou časem pryč, můžete se pustit do samotné práce. Celý proces je nejlepší rozdělit do několika jednoduchých kroků, které navazují na přirozený růst rostliny.

1. Během růstu oddělujte generace

Už během léta si usnadněte práci. Nové zelené pruty průběžně usměrňujte a vyvazujte na oporu na druhou stranu, než kde visí zrající plody. Nemusí jít o nic složitého – plodící větve můžete vést doprava, mladé doleva, případně nové výhony dočasně svázat uprostřed konstrukce. Sklizeň bude snazší a po jejím skončení okamžitě uvidíte, co má jít pryč.

2. Proberte přebytečné mladé výhony

Ostružiník potřebuje světlo a vzduch. Pokud vyrazilo příliš mnoho nových prutů, nemilosrdně odstraňte ty slabé, polámané, namrzlé nebo rostoucí daleko mimo vymezenou řadu. Podle síly rostliny a prostoru ponechte tři až osm nejsilnějších mladých výhonů.

3. Zaštípněte nové pruty podle jejich typu

Aby nový prut vytvořil co nejvíce plodného obrostu, je potřeba ho v průběhu léta zkrotit. Postup se liší podle toho, jaký typ ostružiníku pěstujete:

  • Vzpřímené odrůdy: Jakmile nový zelený prut dosáhne výšky 90 až 120 cm, odeberte mu měkkou růstovou špičku (cca 10–15 cm). Rostlina zastaví růst do výšky a ihned začne investovat energii do tvorby bočních větví.
  • Polovzpřímené odrůdy: Silné obloukovité výhony zaštípněte o něco výše, obvykle ve výšce horního drátu konstrukce (mezi 120 a 140 cm).
  • Poléhavé a silně popínavé odrůdy: Dlouhé šlahouny neseřezávejte na výšku metru. Nechte je růst a raději je stáčejte a vyvazujte podél drátěnky. Zkracují se až při extrémní délce (nad 3 až 4 metry).
Ostružiny (ilustrační fotografie)

Pozor na předčasné boční větve

Na silných letošních prutech často už během léta vyrostou dlouhé postranní výhony. Ty je potřeba od druhé poloviny června do začátku září průběžně zaštipovat za druhým až třetím listem.

Nezaměňujte však toto letní zaštipování měkkých výhonků s finálním řezem! V předjaří se pak tyto vyzrálé boční větve definitivně zkracují na délku přibližně 25 až 40 centimetrů.

Po sklizni je třeba odplozené pruty vyřezat až u země

Jakmile z větve oberete poslední ostružinu, její životní úloha skončila. Na nic nečekejte. Odplozený prut odřízněte co nejníže u země nebo u kořenového krčku. Nemusíte čekat, až úplně uschne – vyříznout ho můžete i částečně zelený.

Odstraněním starého dřeva uvolníte světlo pro mladé pruty, zlepšíte proudění vzduchu a výrazně snížíte riziko, že se na keři rozšíří houbové choroby.

Jak stříhat jednotlivé typy ostružin
Typ ostružiníkuZásah během létaZásah po sklizniNejčastější chyba
Jednou plodící vzpřímenáZaštípnout špičku mladých prutů při 90–120 cmOdplozené hnědé pruty vyříznout u zeměOmylem vyříznout zelené pruty pro příští rok
Jednou plodící polovzpřímenáUkončit mladé pruty ve výšce drátu (120–140 cm)Odstranit staré pruty, nové rozložit na oporuPonechání příliš dlouhých a přetížených větví
Poléhavá, popínaváPřevážně vyvazovat, boční obrost krátit na 2–3 listyOdříznout staré pruty u země, mladé namotatPoužití radikálního nízkého řezu jako u vzpřímených
Remontantní (1 podzimní sklizeň)Zaštípnout primokány zhruba při 90 cmNa konci sezóny seříznout všechno u zeměVyřezávání prutů už během léta před sklizní
Remontantní (2 sklizně)Zachovat spodní část prutu pro letní sklizeňOdstranit jen horní odplozenou část prutuZáměna plodonosného prutu za mrtvé dřevo

Máte na zahradě remontantní ostružiny? Pravidla řezu jsou jiná

Stále populárnější jsou takzvané remontantní (primokánové) ostružiny, které dokážou plodit už na vrcholech zelených výhonů vyrostlých v témže roce. U nich si můžete vybrat ze dvou strategií:

  1. Jedna velká podzimní sklizeň (nejjednodušší cesta): Necháte keř plodit koncem léta a na podzim. V předjaří pak seříznete kompletně celý keř těsně nad zemí. Výhodou je absolutně jednoduchá údržba a čistý start bez chorob.
  2. Dvě sklizně za rok: Po podzimní sklizni odříznete pouze horní odumřelou část prutu, která nesla plody. Spodní část prutu necháte přezimovat – ta vám hned začátkem příštího léta dá druhou úrodu. Až doplodí i tento základ, vyříznete jej u země celý.
Ostružiny

5 nejčastějších chyb, které ničí úrodu

  1. Plošné posekání celého keře po sklizni: U klasických odrůd tím zničíte veškeré výhony chystající se na příští rok.
  2. Uplatnění jednoho řezu na všechny odrůdy: Vzpřímená ostružina potřebuje zaštípnout vrchol, poléhavá zase pevné vedení po drátech.
  3. Pozdní letní řez: Pokud silně seřežete ostružiník až koncem září, vyprovokujete ho k růstu nových měkkých výhonků, které s prvním mrazem umrznou.
  4. Ponechání odřezaného materiálu pod keřem: Staré větve a listy bývají zdrojem houbových infekcí a škůdců. Vše ořezané ze zahrady odneste nebo spalte.
  5. Tupé a špinavé nářadí: Používejte vždy ostré obtokové nůžky. Pokud přecházíte od nemocného keře ke zdravému, vydezinfikujte čepele alkoholem nebo naředěným dezinfekčním prostředkem.

Nebojte se nůžek, ostružiník vám to vrátí

Péče o ostružiny se na první pohled může zdát jako vyšší dívčí, ale jakmile si osvojíte základní pravidlo dvouletého cyklu prutů, máte vyhráno. Pravidelný řez není pro rostlinu trestem, ale vzpruhou. Uvolníte jí prostor, pustíte k ní slunce a předejdete spoustě houbových chorob.

Věnujte svému ostružiníku po sklizni dvacet minut času s ostrými nůžkami v ruce. Odměnou vám budou zdravé a silné výhony, které se v příští sezóně pod tíhou sladkých černých plodů budou jen prohýbat!

Ilustrační snímek

Kalendář péče o ostružiny

  • Květen – červen: Vyvazujte mladé pruty na oporu mimo plodící větve. Zaštípnutím růstového vrcholu u vzpřímených odrůd podpořte větvení.
  • Červenec – srpen: Sklízejte plody. Průběžně krátce zaštipujte měkký postranní obrost na 2 až 3 listy.
  • Srpna – září: Po sklizni odřízněte odplozené tmavé pruty těsně u země. Mladé výhony rozložte po konstrukci.
  • Předjaří: Zkontrolujte, jak pruty přečkaly zimu. Odstraňte namrzlé části a boční plodný obrost zkraťte na definitivních 25–40 cm.
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Co do myčky zásadně nepatří. 30 prohřešků, které vás vyjdou pěkně draho

Myčka nádobí výrazně šetří čas i vodu, avšak vysoké teploty, agresivní chemie z...

Myčka nádobí výrazně šetří čas i vodu, avšak vysoké teploty, agresivní chemie z mycích tablet a silný tlak vody mohou určité materiály nenávratně zničit. Nesprávně zvolené nádobí v myčce podléhá...

Třicet věcí, které nepatří do elektroodpadu. Hrozí požár i škody

Nabíjecí kabel

Dosloužil spotřebič a máte blízko vhodný kontejner? Tak šup tam s ním. Ale ne každá elektronika je pro tento kontejner vhodná.

Ve Slezsku mají středomořskou zahradu, dopřává jim vlastní víno, melouny i fíky

Soutěž
Zahradu ve Slezsku si majitel vlastnoručně vybudoval ve středomořském stylu.

Příběh této zahrady začal někdy před dvaceti lety, když si rodina od Havířova postavila přízemní dům mezi Žermanickou a Těrlickou přehradou.

Na samotě u lesa poladila zahradu po tátovi a přetvořila včelín po dědovi

Soutěž
Domeček, kde odpočívám a piji kávu.

„Bydlíme na samotě u lesa, a tuto zhruba tři tisíce metrů čtverečních velkou zahradu buduji už možná 30 let. Tedy necelých, a s velkými přestávkami, prostě tak jak to život přinesl,“ píše čtenářka od...

KVÍZ: Vyznáte se v názvech neobvyklých pokrmů?

AMUSE-BOUCHE! Speciální překvapení od šéfkuchaře. Cibulový košíček. Monastiq...

Otestujte své znalosti gastronomických pojmů a zjistěte, co vás na talíři čeká v lepší restauraci.

Letní řez ostružin krok za krokem. Poznejte, které pruty letos plodily

Ilustrační snímek

Sklidili jste poslední sladké ostružiny a pohled na neprostupnou džungli v rohu zahrady vás nutí vzít do ruky zahradnické nůžky? Zadržte. Pokud ostružiník po sklizni seříznete neuváženě, připravíte...

19. srpna 2026

Pekelné horko a sucho pohřbívá trávníky. Ověřené rady pro obnovu

Test drnem: jestliže travní drn už nedrží v zemi, bude vás čekat obnova...

Spálený trávník po vlně horkého počasí vypadá sice beznadějně, ale ve většině případů má jeho kořenový systém stále dostatek sil k opětovné obnově.

19. srpna 2026

Zahradě na Vysočině zpříjemňují klima vzrostlé stromy a zdobí ji keramika

Soutěž
Pohled do zeleně

V roce 1998 si na Vysočině postavili moderní dům připomínající ty v Rakousku. Pak postupně přikupovali a zušlechťovali pozemek a dnes má jejich hodně zajímavá a promyšlená zahrada necelé dva tisíce...

19. srpna 2026

Třicet věcí, které nepatří do elektroodpadu. Hrozí požár i škody

Nabíjecí kabel

Dosloužil spotřebič a máte blízko vhodný kontejner? Tak šup tam s ním. Ale ne každá elektronika je pro tento kontejner vhodná.

18. srpna 2026

Dejte úrodu k ledu, ovoci i zelenině zachová čerstvost. A jako když je najdete

Mražení je způsob, jak uchovat úrodu co nejčerstvější a plnou vitamínů....

I ta nejčerstvější zelenina a ovoce jednoho dne ztratí svou pevnost, barvu a chuť. Když je ale uložíte do mrazáku, udrží si svou svěžest i významné vitaminové benefity. Tak pokud máte co, zamrazujte...

18. srpna 2026

Letní řez hortenzií: termín, postup podle druhu a chyby, které berou květy

Krásná zahrada ve stínu a hortenzie

Hortenzie jsou v létě obsypané květy, přesto právě v tomto období potřebují správnou péči. Poradíme, jak provést letní řez hortenzií, co odstranit u jednotlivých druhů a proč se vyhnout příliš...

17. srpna 2026  13:57

Vybírejte nejroztomilejší srpnové mazlíčky. Hrají o kvalitní krmivo, vy o knížky

Bude srpnovým mazlíčkem roku 2026 ten váš?

Hlasování o nejroztomilejší mazlíky druhého prázdninového měsíce tohoto roku je tu. Čtenářské hlasy ve fotoduelu určí, kteří tři výherci získají balík granulí, pamlsky a hračky pro psy nebo kočky od...

1. srpna 2026,  aktualizováno  17. 8. 9:15

Jak zvířata i lidi změnila domestikace. Zdomácněli jsme sami sebe?

ilustrační snímek

Psi v serotoninovém opojení, králíci s pozměněným mozkem a lišky vrtící ocasem – když se člověk pustí do zdomácňování zvířat, může to dopadnout všelijak. Dokonce i tak, že při tom zdomácníme sami...

17. srpna 2026

Ve Slezsku mají středomořskou zahradu, dopřává jim vlastní víno, melouny i fíky

Soutěž
Zahradu ve Slezsku si majitel vlastnoručně vybudoval ve středomořském stylu.

Příběh této zahrady začal někdy před dvaceti lety, když si rodina od Havířova postavila přízemní dům mezi Žermanickou a Těrlickou přehradou.

17. srpna 2026

KVÍZ: Vyznáte se v názvech neobvyklých pokrmů?

AMUSE-BOUCHE! Speciální překvapení od šéfkuchaře. Cibulový košíček. Monastiq...

Otestujte své znalosti gastronomických pojmů a zjistěte, co vás na talíři čeká v lepší restauraci.

vydáno 16. srpna 2026

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Jak se zbavit vos, které vám otravují život. Odpuzujte, i lákejte a likvidujte

Zrající ovoce vosy přitahuje stejně jako naše jídlo či jeho zbytky.

Jsou žravé a neberou ohledy na to, že my je u svého jídla nechceme. Ani na zahradě, kde kvůli současnému suchu z ovocných stromů padá nedozrálé ovoce, aby se na zemi – pro vosy lákavě – rozkládalo....

15. srpna 2026

Letní řez maliníku: odplozené pruty pryč, mladé nechte růst

Maliník léčí ženské nemoci, zmírňuje průběh menstruace, ulevuje od bolesti.

Po sklizni sladkých plodů nastává pro každého pěstitele důležitý moment. Maliník potřebuje po náročné sezóně odborný zásah nůžkami, jinak se z úhledného záhonu stane neproniknutelná a chorobami...

14. srpna 2026  10:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.