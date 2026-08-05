Ořešáky patří mezi stromy, které na řez reagují citlivěji než většina běžných zahradních dřevin. Odborníci doporučují většinu řezů provádět až v létě, kdy se rány lépe hojí a strom neztrácí tolik mízy.
Nejčastěji se to týká ořešáku královského, který je v českých zahradách nejrozšířenějším druhem. Právě u něj platí jednoduché pravidlo: řezat střídmě, ve správnou dobu a odstraňovat jen to, co je opravdu nutné.
Pět pravidel letního řezu ořešáku
Kdy se řeže ořešák?
Nejvhodnější období pro řez ořešáku nastává po plném olistění, nejčastěji od konce června do srpna. Přesný termín závisí na počasí i stáří stromu, důležité ale je, aby už skončil intenzivní jarní mízotok.
V létě se řezné rány hojí výrazně lépe a strom z nich nevylučuje tolik mízy jako na jaře. Někteří ovocnáři doporučují provádět řez ve chvíli, kdy nové letorosty dorostou přibližně 20 až 35 centimetrů.
|Období
|Vhodnost
|Důsledek zásahu
|Zima (vegetační klid)
|❌ Nevhodné
|Rány se nehojí, hrozí namrznutí a infekce.
|Předjaří / časné jaro
|❌ Nebezpečné
|Masivní krvácení mízy, ztráta živin, oslabení.
|Konec jara / léto
|✅ Ideální
|Rány se rychle zacelí, minimální ztráta mízy.
|Podzim
|❌ Nevhodné
|Strom nestihne rány uzavřít před příchodem mrazů.
|
Ořešák potřebuje řez ve správný čas. Jinak ztratí mízu a může uhynout
Jak ořezat ořešák?
U ořešáku platí jednoduché pravidlo: méně je více. Letní řez by měl být především zdravotní a udržovací.
Odstraňují se zejména:
- suché a odumřelé větve,
- mechanicky poškozené nebo nemocné výhony,
- větve rostoucí dovnitř koruny,
- křížící se větve,
- výhony, které korunu příliš zahušťují.
Prosvětlená koruna lépe větrá, rychleji osychá po dešti a dovnitř proniká více světla, což prospívá celkové vitalitě stromu.
1. Výchovný řez (mladé stromky)
V prvních letech po výsadbě je cílem vytvořit pevnou a pravidelnou korunu. Odstraňují se konkurenční výhony a ponechávají hlavní kosterní větve, které budou tvořit základ stromu.
2. Udržovací řez (dospělé stromy)
U plodících stromů jde především o dostatek světla a vzduchu v koruně.
3. Zmlazovací řez (staré stromy)
Je-li potřeba starý ořešák omladit, neprovádějte radikální zásah během jednoho roku. Větší úpravu koruny rozdělte raději do dvou až tří sezon. Strom tak bude mít dostatek času zahojit rány a lépe zvládne regeneraci.
TIP: U silnějších větví řežte po částech, aby se vlastní vahou nevytrhly. Větší řezné plochy (nad 3 centimetry) vždy ošetřete kvalitním štěpařským voskem nebo stromovým balzámem. Zabráníte tak vysychání dřeva a vniku spor dřevokazných hub.
Co škodí ořešáku?
Největším nepřítelem ořešáku nebývají pilka ani nůžky, ale špatně načasovaný řez.
Stromu škodí zejména:
- řez v zimě nebo na začátku jara,
- příliš razantní odstranění velké části koruny,
- řez tupým nebo znečištěným nářadím,
- ponechávání dlouhých pahýlů po řezu,
- rozsáhlé zásahy do silných kosterních větví.
Ve většině případů se vyplatí strom upravovat postupně během několika let než se jej snažit „opravit“ jedním radikálním zásahem.
Proč se vyplatí prořezávat ořešák?
I když ořešák přežije i bez nůžek, správný zásah přináší viditelné výsledky:
Jak dlouho žije ořešák?
Ořešák královský patří mezi nejdéle žijící ovocné stromy. Běžně se dožívá více než sta let, při dobrých podmínkách není výjimkou ani stáří kolem 200 let a ojediněle i více.
Právě proto se vyplatí přistupovat k řezu s rozvahou. Jeden nevhodně provedený zásah sice strom nezničí, ale může ovlivnit jeho zdravotní stav na řadu dalších let.