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Na letní řez meruňky máte pár týdnů. Prosvětlete korunu, než bude pozdě

Ivana Vaňkátová
  9:44

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ilustrační snímek | foto: Karunakar Rayker - Wikimedia Commons

Zatímco jiné peckoviny snášejí zásahy celkem bez problémů, meruňky patří k těm nejcitlivějším. Na rozdíl od jarního Šittova řezu, kterým se na začátku léta podporuje větvení a tvorba nového dřeva, přichází právě teď – po sklizni – ten nejdůležitější čas pro hlavní údržbu. V horkých letních dnech se rány hojí nejrychleji a strom má dostatek sil na regeneraci. Jak v půlce léta správně prosvětlit korunu, obnovit plodonosné větve a na co si dát pozor, abyste strom neoslabili?

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Posklizňový řez meruněk: Kdy a jak stříhat právě teď?

Mnoho pěstitelů dělá chybu, že prořezávání meruňky odkládá na podzim nebo zimu. Citlivé měkké dřevo meruněk a riziko houbových infekcí či bakteriální rakoviny však vyžadují zásah za plné vegetace a v suchém počasí.

Právě obdobím od července do konce srpna, těsně po sklizni, přichází nejdůležitější čas pro hlavní údržbu stromu. Meruňka má po sklizni dostatek sil na hojení, rány se v teplých dnech rychle zavalují a v plně olistěné koruně přesně vidíte, kde stromu chybí světlo a vzduch.

ilustrační snímek

Jak na posklizňový řez meruněk krok za krokem?

Předtím než vezmete do ruky nůžky nebo pilku, si strom ze všech stran prohlédněte. Cílem posklizňového řezu je prosvětlit korunu, odstranit nemocné díly a připravit strom na novou sezónu.

1. Krok: Zdravotní řez (nejvyšší priorita)

Nejdříve ze všeho odstraňte suché, zlomené nebo napadené větve. Pokud se na stromě objevila moniliová spála (zaschlé výhony s připálenými listy) či jiné prosychání:

  • Větve odřízněte s dostatečným přesahem až do zdravého, světlého dřeva.
  • Nářadí po vyřezání infikovaných částí vydezinfikujte lihem.
  • Napadený materiál ihned odvezte ze zahrady nebo spalte, nenechávejte ho pod stromem.

2. Krok: Prosvětlení koruny

Rovnou vystříhejte větve, které rostou do středu koruny, kříží se nebo si navzájem stíní. Odstraňte i bujné svislé výhony (tzv. vlky), pokud pro ně nemáte využití jako pro náhradní větev. Cílem je otevřená a vzdušná koruna, ve které proschne rosa i po dešti.

3. Krok: Snižování stromu převodem

Pokud meruňka přerostla do výšky, nikdy ji nezařezávejte mechanicky v libovolném místě na způsob živého plotu. Najděte nižší boční větev směřující ven z koruny a původní větev seřízněte těsně nad tímto odbočením (tzv. převod na boční větev). Zamezíte tím tvorbě nevzhledných metel a nepřirozenému zahušťování.

4. Krok: Zachování a obnova plodonosného dřeva

Meruňky plodí jak na jednoletých výhonech, tak na krátkých plodných trnech na starším dřevě. Zestárlé a vyholené postranní větve po třech až čtyřech letech postupně odstraňujte a nahrazujte mladšími letorosty. Nikdy však nevystříhejte všechno jednoleté dřevo najednou, jinak se v příštím roce připravíte o úrodu.

Rozkvetlá meruňka

Meruňka se v létě řeže dvakrát. Znáte Šittův řez?

Abyste měli péči o meruňku kompletní, je dobré vědět, že posklizňovému řezu předchází ještě jeden letní zásah. Na přelomu května a června, kdy letošní letorosty dosahují délky kolem 50 centimetrů, se provádí takzvaný Šittův řez.

  • Jak funguje: Vybrané silné letorosty se zkrátí o třetinu až polovinu, přibližně za 8. až 12. pravým pupenem.
  • Jaký má smysl: Strom z přirozených pupenů pod řezem vytvoří sekundární větvení (tzv. jánský obrost). Tím se zahustí plodonosný obrost blíže k bázi větví.
  • Vliv na kvetení: Květní pupeny na tomto druhotném obrostu rozkvétají na jaře o něco později. Tím se rozloží kvetení stromu do delšího období, což zvyšuje šanci, že část úrody unikne přímému poškození jarními mrazíky.

Šittův řez meruněk: kdy a jak stříhat. Posune kvetení a zvýší úrodu

Pokud jste tento řez na začátku léta nestihli, nevadí – nyní po sklizni se k nemu již nevracejte a soustřeďte se výhradně na prosvětlení a zdravotní řez.

Zmlazení staré meruňky rozložte do více let

Máte na zahradě starý, zanedbaný strom, který potřebujete výrazně zmenšit? Radikální zmlazovací řez vždy rozložte do dvou až tří sezón.

Když meruňku seříznete moc zhurta, dostane šok. Místo pěkné koruny vyhání mraky neplodných vlků, z ran začne vytékat klejotok a velká poranění se stanou snadnou kořistí pro infekce, které strom během pár let dorazí. Raději na to jděte postupně – každý rok odstraňte jen část nejstarších větví a dejte stromu čas si vychovat mladé, silné výhony.

Nejčastější chyby při posklizňovém řezu

  • Řezání v dešti nebo těsně před ním: Vlhké prostředí na čerstvé ráně je ideální vstupní branou pro houby a bakterie. Řežte výhradně za suchého a slunného počasí, ideálně, když nemá pár dní pršet.
  • Ponechávání pahýlů: Větve odstraňujte těsně u větevního límečku (kroužku). Ponechaný náhodný pahýl neumí zarůst, odumírá a hnije do hloubky kmene.
  • Plošné zamazávání ran: Zatírat každou drobnou ránu štěpařským voskem je přežitek. Pod neprodyšnou vrstvou se totiž často drží vlhkost, která vytváří ideální prostředí pro hnilobu. Vosk nebo balzám má smysl použít jen u větších ran (nad 3–4 cm) na starém dřevě. U běžných tenších větví je daleko důležitější čistý, hladký řez a suché počasí – strom si s hojením poradí sám.

Meruňky jsou citlivé na špatný řez. Naučte se jarní a Šittův střih správně

Letní péče o meruňky sice vyžaduje trochu citu a správné načasování, ale strom vám to bohatě vrátí. Když nůžky vytáhnete po sklizni za teplého a suchého dne, dopřejete meruňce nejlepší možné podmínky pro hojení ran i přípravu na další rok. Slunce v prosvětlené koruně udělá zbytek práce za vás – a vy se v příští sezóně můžete těšit na zdravější strom i sladší úrodu.

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