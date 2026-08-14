Aby vaše úsilí neskončilo katastrofou v podobě nulové úrody v následujícím roce, musíte přesně vědět, jaký typ maliníku vám na zahradě roste a na kterých prutech vlastně plodí.
Životní cyklus maliníku má svá specifika. Zatímco kořenový systém je vytrvalý, jednotlivé pruty žijí pouhé dva roky. V prvním roce vyrostou jako zelené výhony, ve druhém roce zdřevnatí, zaplodí a následně přirozeně odumírají.
Pro správný řez je zásadní rozlišovat dvě hlavní skupiny:
- Jednouplodící (letní) maliníky: Jak už název napovídá, plodí pouze jednou za rok, zpravidla během června a července, a to na dvouletých prutech, které vyrostly v předchozí sezóně. Jakmile odplodí, tyto pruty definitivně končí svůj životní cyklus. Mezi známé letní odrůdy patří například Rubín, Canby nebo Medea.
- Remontantní (stáleplodící neboli podzimní) maliníky: Dokážou plodit na vrcholech letošních nových výhonů koncem léta a na podzim, tedy od srpna do října. Pokud se tyto pruty ponechají přes zimu, jejich spodní část vám nabídne ještě druhou, menší úrodu následující léto. Oblíbené jsou remontantní odrůdy Polka, Autumn Bliss či Heritage.
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Jak se postarat o jednouplodící i stáleplodící maliníky a mlsat celé léto
Jednouplodící maliníky plodí výhradně na dvouletých výhonech. Pokud byste tedy u letního maliníku v zápalu čištění vyřezali všechny mladé zelené pruty, připravíte se o kompletní úrodu pro příští rok.
Jak bezpečně poznat starý odplozený prut?
Bezprostředně po sklizni nemusí být odplozený prut zcela suchý. Spolehlivě ho ale poznáte podle toho, že je tmavší, silněji zdřevnatělý a nese množství krátkých postranních větviček se zaschlými zbytky plodenství a stopek. Oproti tomu nový letošní prut je světlejší, pružnější, roste vzpřímeně a nemá rozsáhlé plodonosné větvení.
Staré pruty musí uvolnit místo mladým
U letních maliníků se do řezu pusťte bezprostředně po utržení posledních plodů – nejčastěji v průběhu července a srpna. Včasný zásah otevře porost světlu a vzduchu, díky čemuž mladé výhony lépe vyzrají před zimou a porost po deštích rychleji osychá.
|Krok
|Požadovaný úkon
|Na co dát pozor
|1. vyřezání odplozených prutů
|Všechny dvouleté pruty, které letos plodily, seřízněte těsně u povrchu půdy.
|Nenechávejte žádné vyčnívající pahýly – překážejí novým výhonům, odírají je a slouží jako vstupní brána pro houbové infekce.
|2. redukce nových výhonů
|Odstraňte všechny slabé, tenké, zlomené nebo viditelně nemocné letošní pruty.
|Ponechávejte pouze silné, zdravé a vzpřímeně rostoucí výhony.
|3. prosvětlení porostu
|Ponechte přibližně 6 až 10 nejsilnějších prutů na běžný metr řádku (rozestup cca 10–15 cm).
|Příliš hustý porost nevede k větší úrodě, ale ke drobnejším plodům a vyššímu riziku chorob.
|4. regulace výmladků
|Výhony vyrůstající mimo vymezený pás (např. do chodníku) odkopněte rýčem.
|Malinový pás udržujte v rozumné šířce přibližně 30 až 60 cm.
|5. vyvázání k opoře
|Ponechané mladé pruty volně připevněte k vodorovným drátům opěrné konstrukce.
|Zabráníte jejich polámání větrem a usnadníte si práci v další sezóně.
Mladé červené maliny v létě nezaštipujte
V české praxi se často objevuje doporučení mladé malinové pruty během léta zkracovat na výšku kolem 1,5 až 2 metrů. Univerzitní pěstitelské návody (např. Oregon State University či Iowa State University) však před tímto krokem u běžných červených a žlutých maliníku varují.
Tyto odrůdy totiž nejlépe plodí na nerozvětveném hlavním prutu. Letním zkrácením vrcholu můžete nechtěně odstranit budoucí nejúrodnější zónu nebo vyvolat předčasné a nežádoucí větvení. Pokud jsou mladé pruty příliš dlouhé, v létě je pouze přivažte k opoře. Jejich finální úpravu výšky proveďte až během vegetačního klidu v předjaří.
Důležitá výjimka – černé maliníky
U černých maliníků je postup opačný. Jejich mladé výhony se v létě při dosažení výšky kolem 90–120 cm doopravdy zaštipují (o cca 7–10 cm), aby se podpořilo bohaté boční větvení, na kterém příští rok plodí.
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Remontantní maliny: Jedna velká úroda, nebo dvě menší?
Pěstování stáleplodících odrůd nabízí zahradníkům možnost volby. Podle způsobu řezu se můžete rozhodnout, jakým stylem chcete sklízet:
Varianta A: Jedna bohatá podzimní sklizeň
Tento postup je nejjednodušší a pěstitelsky nejspolehlivější. V létě do porostu nezasahujete, pouze případně odstraníte slabé a zahušťující výhony.
Celý trik spočívá v tom, že po skončení vegetace (od pozdního podzimu do předjaří) seříznete kompletně všechny pruty až u země. Na jaře vyraší z kořenů zcela nové výhony, které v druhé polovině léta a na podzim přinesou jednu velmi bohatou a časnější úrodu. Výhodou je i to, že odstraněním celého nadzemního porostu na zimu výrazně omezíte přezimování škůdců a chorob.
Varianta B: Dvě sklizně (letní i podzimní)
Pamatujte: Dvojí sklizeň vám sice prodlouží sezónu, ale podzimní vlna bývá slabší a celkově tento systém vyžaduje více práce i pečlivější sledování zdravotního stavu keřů.
Pokud chcete sklízet dvakrát, po letní sklizni na přelomu června a července odstraňte těsně u země pouze ty části prutů, které odplodily (dvouleté dřevo). Letošní nové výhony ponechte – jejich horní část zaplodí na podzim. Na jaře pak z těchto prutů odstraníte jen odplozené špičky a jejich spodní část vám dá v létě opět několik plodů.
Prevence chorob a čistota nářadí
Hustý a nezvládnutý maliník je doslova magnetem pro houbové choroby, jako je šedá hniloba (Botrytis cinerea) nebo didymelové odumírání prutů. Důsledné vyřezávání starého dřeva a prosvětlování porostu je tou nejlepší přírodní prevencí.
Při práci se držte následujících zásad:
- Používejte ostré dvousečné nůžky: Tupé nářadí pruty drtí a vytváří roztřepené rány, které se špatně hojí.
- Likvidujte nemocný materiál: Vyřezané odplozené a zejména chorobami napadené pruty nenechávejte ležet pod keři ani je nedávejte do běžného kompostu. Odvezte je ze zahrady nebo spalte.
- Pozor na infekce: Pokud si všimnete náhlého odumírání či fialových skvrn na prutech, mezi jednotlivými řezy čepel nůžek důkladně dezinfikujte.
Správná podzimní péče zajistí sladkou odměnu
Jakmile je řez hotový, dopřejte maliníku potřebnou výživu. Po sklizni a zastřižení se vyhněte hnojivům s vysokým obsahem dusíku, která podporují růst a způsobují namrzání pletiv v zimě. Naopak sáhněte po hnojivech bohatých na draslík a fosfor, jež pomohou mladým výhonům dobře vyzrát. V případě suchého podzimu nezapomínejte ani na vydatnou zálivku ke kořenům.
Pravidelný a správně načasovaný řez zabere jen trochu času, ale odměna v podobě plných košů sladkých a šťavnatých malin za to rozhodně stojí.