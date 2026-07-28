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Jak na letní řez buxusu? Jedna neopatrnost může zimostráz spálit i zničit

Ivana Vaňkátová
  4:00
Jednoduchá až puristická výsadba před domem: zimostráz, levandule, nad nimi

Jednoduchá až puristická výsadba před domem: zimostráz, levandule, nad nimi sakura. | foto: Jiří Prouza

Buxusové bludiště na zámku Loučeň, pohled z okna zámku
Buxusy na hlučínském náměstí se podařilo zachránit. Lidé z technických služeb...
Housenky zavíječe zimostrázového sebrané z masivně napadeného keře.
Housenky zavíječe zimostrázového útočí na okrasné keře. V zámeckém parku v...
5 fotografií
Zimostráz neboli buxus patří k absolutním klasikám českých zahrad. Působí vznešeně, udrží si tvar i přes zimu a udělá parádu na lemech záhonů i jako tvarovaná koule. Buxus sice snáší nůžky mimořádně dobře, ale nesprávně zvolený čas nebo unáhlený hluboký řez mu mohou vážně uškodit. Jak správně provést letní střih, aby keř zhoustl, neztrácel uvnitř listí a neoslabil se před zimou? A proč musíte před prvním cvaknutím nůžek prozkoumat jeho nitro?

Obsah

Kdy stříhat buxus? Sledovat kalendář nestačí, koukejte na výhony

Pokud přemýšlíte, kdy přesně zimostrás stříhat, nehledejte konkrétní datum v kalendáři. Mnohem důležitější je sledovat stav samotné rostliny.

Hlavní letní řez se v českých podmínkách provádí od konce června do poloviny srpna.

  • Počkejte, až jarní výhony vyzrají. Poznáte to tak, že původně světle zelené, měkké a šťavnaté letorosty mírně ztmavnou, zpevní a začnou na bázi dřevnatět.
  • Proč nestříhat moc brzy? Pokud se do tvarování pustíte na začátku června, keř okamžitě zareaguje záplavou nových měkkých lístků. Ty jsou extrémně citlivé na úžeh od letního slunce, vysušující vítr i infekce.
  • Proč nestříhat moc pozdě? Vyhněte se pozdnímu řezu v září a na podzim. Během teplého podzimu totiž střih probudí nové pupeny k růstu. Mladé výhony pak do příchodu prvních mrazíků nestihnou vyzrát a v zimě snadno zmrznou.

Pro běžnou údržbu živého plotu nebo koule bohatě postačí jeden hlavní letní řez.

Jak stříhat zimostráz krok za krokem?

Tvarování buxusu vyžaduje trochu trpělivosti a správnou techniku. Abyste se vyhnuli hnědým flekům nebo nepravidelným lysinám, držte se osvědčeného postupu:

1. Vyberte ideální počasí

Nikdy nestříhejte buxus během poledního žáru za plného slunce! Lístky, které byly dosud ukryté uvnitř koruny, nejsou zvyklé na přímé UV záření a slunce je do druhého dne spálí do hněda. Ideální je chladnější, zatažený, ale suchý den. Nestříhejte ani za deště – mokré větve usnadňují šíření houbových chorob.

2. Připravte ostré a čisté nářadí

Na precizní koule a lemy se nejlépe hodí ruční nůžky na živé ploty, na dlouhé rovné stěny plotostřih. Nástroje musí být ostré – tupé břity větvičky drtí a třepí, což vypadá nehezky a otevírá bránu infekcím.

3. Živý plot stříhejte do lichoběžníku

Při úpravě živého plotu stříhejte vždy odspodu nahoru. Zásadní pravidlo zní: základna plotu musí být o něco širší než jeho horní hrana. Pokud vytvoříte kolmou, nebo dokonce shora rozšiřující se stěnu, spodní větve nebudou mít dostatek světla, začnou prosychat a plot odspodu nepěkně prořídne.

4. Koule stříhejte po tenkých vrstvách

Tvarované koule nebo kužely obcházejte dokola a odebírejte raději jen tenké vrstvičky. Stříhejte plynulým pohybem kopírujícím oblouk shora dolů. Pokud si nejste jistí odhadem, klidně si pomozte drátěnou šablonou.

5. Vždy pečlivě ukliďte odstřižky

Odstřihnuté lístky nezanechávejte ležet v koruně keře ani na půdě pod ním. Zadržují vlhkost, hnijí a mohou sloužit jako úkryt pro škůdce.

Buxusové bludiště na zámku Loučeň, pohled z okna zámku

Zkroťte povrch, ale nezapomeňte na vnitřek. Buxus musí dýchat

Opakovaný plošný střih sice vytvoří dokonalou, zelenou a hustou stěnu, uvnitř keře ale vzniká tma a vlhko. Vnitřní větve bez světla přirozeně odumírají, zahuštěný střed neuschne a stává se rájem pro houbové choroby.

Zahrada si proto žádá kombinaci tří druhů řezu zimostrázu:

  • Tvarovací řez: Zkracuje pouze přesahující letošní přírůstky na povrchu.
  • Prosvětlovací řez: Jednou za pár let vezměte ruční zahradnické nůžky a vyjměte několik celých starších větví hluboko v koruně. Do středu keře se tak dostane světlo a čerstvý vzduch, což je nejlepší přirozená prevence proti plísním.
  • Zmlazovací řez: Pokud máte starý, nebo prořídlý buxus, potřebuje hluboké zmlazení. To se provádí na začátku jara (konec února až březen). Postupujte raději po částech – celková obnova starého keře může trvat dva až tři roky.
Buxusy na hlučínském náměstí se podařilo zachránit. Lidé z technických služeb...

Než vezmete nůžky do ruky, zkontrolujte hnízda i obávaného škůdce

Ještě než se pustíte do práce, důkladně rozhrňte větve a nahlédněte do nitra keře. Před řezem zimostrázu je nutné ověřit dvě věci:

Ptačí hnízda

Husté buxusy jsou oblíbeným domovem pro hnízdění drobných ptáků. Pokud uvnitř najdete aktivní hnízdo s vajíčky nebo mláďaty, řez odložte. Vyrušování ptáků i ničení hnízd je navíc v rozporu se zákonem na ochranu přírody.

Zavíječ zimostrázový

Tento obávaný motýl dokáže buxus zlikvidovat během několika dnů. Jeho housenky se zpočátku schovávají hluboko uvnitř keře a na spodní straně listů.

Housenky zavíječe zimostrázového sebrané z masivně napadeného keře.

Housenky zavíječe zimostrázového útočí na okrasné keře.

Jak poznat zavíječe ještě před řezem zimostrázu?

Pokud uvnitř keře objevíte jemné pavučinky, zelenočerné housenky, tmavý trus nebo okousané „průsvitné“ lístky, se střihem počkejte. Samotný řez housenky nezničí – naopak byste je nůžkami roznesli po celé zahradě. V takové chvíli je potřeba nejprve zasáhnout ručním sběrem nebo cíleným biologickým či chemickým postřikem.

Stejně tak zkontrolujte, zda keř netrpí plísní zimostrázu (Cylindrocladium buxicola). Poznáte ji podle tmavých skvrn na stoncích a masivního opadávání hnědých listů. V takovém případě stříhejte výhradně za sucha a nůžky mezi jednotlivými keři poctivě dezinfikujte alkoholem, abyste si chorobu neroznesli po celé zahradě.

Zimostráz za trochu péče rozhodně stojí

Letní řez buxusu není žádná věda, ale vyžaduje všímavost. Pokud nůžky vezmete do ruky ve správný čas, vyhnete se ostrému slunci a nezapomenete nahlédnout do nitra keře, odmění se vám buxus hustým, sytě zeleným vzhledem, který bude strukturou vaší zahrady těšit od léta až do jara. A pokud mu vedle kosmetického střihu dopřejete i trochu vzduchu prosvětlením větví, bude vám dělat radost bez chorob a škůdců po dlouhá léta.

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