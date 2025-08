Možná si myslíte, že řezat stromy patří k jaru, ale broskvoň je tak trochu rebel. Pro ni je letní řez naprosto zásadní součástí péče. V létě se totiž strom snaží ze všech sil plodit a zároveň bujet. Když mu šikovně pomůžete, přesměrujete jeho energii tam, kde je nejvíc potřeba.

Sladší a krásnější plody: Prosvětlená koruna znamená, že se k dozrávajícím broskvím dostane víc slunce, které je pro chuť a barvu broskví jako kouzelný elixír.

Prosvětlená koruna znamená, že se k dozrávajícím broskvím dostane víc slunce, které je pro chuť a barvu broskví jako kouzelný elixír. Úroda pro příští rok zajištěna: Letní řez doslova donutí strom, aby začal už teď zakládat květové pupeny pro další sezonu. Je to jako investice do budoucna – bez práce nejsou broskve.

Letní řez doslova donutí strom, aby začal už teď zakládat květové pupeny pro další sezonu. Je to jako investice do budoucna – bez práce nejsou broskve. Vzdušný zámek bez chorob: Zlepšíte cirkulaci vzduchu v koruně. Méně zahuštění = méně vlhkosti = méně plísní a chorob. Strom dýchá a je zdravější.

Zlepšíte cirkulaci vzduchu v koruně. Méně zahuštění = méně vlhkosti = méně plísní a chorob. Strom dýchá a je zdravější. Méně práce na jaře: Když teď odstraníte nevhodné výhony, snížíte si objem práce, kterou byste museli s nůžkami absolvovat v zimě nebo na jaře.

Kdy popadnout nůžky? Právě teď!

Ideální doba pro letní řez broskvoně je od poloviny června do konce srpna. Pokud váš strom už plodí, je nejlepší řezat dva až čtyři týdny před sklizní nebo krátce po ní v průběhu srpna.

Proč právě léto? V létě je strom v plné síle, aktivně roste a rány se mu rychleji hojí. Tím se minimalizuje riziko nepříjemného klejotoku (vytékání mízy), který trápí peckoviny a láká choroby. S řezem nikdy nečekejte na podzim! Pozdní zásah by mohl strom oslabit a snížit jeho odolnost vůči zimním mrazům.

Jak stříhat broskev? Cíleně a s rozumem

Cíl letního řezu je jasný – prosvětlit korunu a regulovat růst. Nebojte se vzít nůžky do ruky, ale s rozmyslem. Zbavte se všech vzpřímených a silných výhonů, kterým se říká „vlky“. Tyto výhony zbytečně zahušťují korunu a kradou energii, která by jinak šla do plodů. U dospělých stromů zkraťte příliš dlouhé a neplodící letorosty přibližně na 40 cm. Tím donutíte strom přesměrovat sílu do tvorby květových pupenů.

Vždy řežte nad vnějším pupenem. A pamatujte, nesmíte odstranit více než 30 % koruny stromu! Radikální řez by mohl strom oslabit. Je dobré naučit se rozlišit mezi pravými a nepravými výhony. To vám pomůže provádět efektivnější a cílenější řez.

Specifika broskvoně oproti jiným peckovinám

Broskvoně mají oproti jiným ovocným stromům jedno specifikum: díky jejich rychlé vegetaci a intenzivnímu růstu je u nich letní prořezávání často potřebnější a efektivnější než u jiných druhů.

Také meruňky, třešně a švestky se řežou v létě po sklizni. Můžou se sice lišit v přesném načasování a preferovaných úhlech řezu podle odrůdy a stavu stromu, ale princip je stejný. Letní střih u těchto peckovin pomáhá předejít zmíněnému klejotoku a podpořit hojení ran v sušším období.

Správně provedený letní řez u broskvoní je tedy nezbytný pro jejich dlouhodobé zdraví a každoroční bohatou sklizeň. Takže, nenechte se zaskočit a dopřejte své broskvoni ten správný letní sestřih – odmění se vám broskvemi, o kterých budou vaši sousedé jen snít!