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Letní řez angreštu po sklizni: nejčastější chyba stojí příští úrodu

Ivana Vaňkátová
  10:58

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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Angrešt patří k nejoblíbenějšímu drobnému ovoci v českých zahradách. Aby však každoročně štědře plodil a nestal se obětí obávaného padlí, potřebuje pravidelný sestřih. Mnoho pěstitelů však dělá zásadní chybu v načasování i technice – letní řez po sklizni si pletou s hlavním zmlazením nebo bez rozmyslu vyřezávají mladé pruty.

Jak správně provést posklizňový průklest, čím se liší péče o keř a stromek a které výhony musíte za každou cenu zachovat?

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Letní řez angreštu není jen jeden, záleží na tvaru i cíli

Mezi zahrádkáři často vznikají dohady, jak a kdy angrešt vlastně stříhat. Důvod je jednoduchý – pod pojmem letní řez se skrývají tři úplně odlišné úkony:

  • Posklizňový průklest (červenec až srpen): Provádí se bezprostředně po sklizni. Cílem je prosvětlit korunu, odstranit poškozené větve a zlepšit proudění vzduchu.
  • Zdravotní řez (kdykoliv během vegetace): Cílené odstřižení větví napadených chorobami, zejména hnědým padlím angreštovým, a odstraňování nežádoucích výhonů.
  • Zkracování bočních letorostů na pět listů (červen až červenec): Speciální řez určený hlavně pro angrešty tvarované jako kordony, vějíře u zdi nebo pro velmi bujné kosterní větve.

Důležité upozornění

Odborníci se většinou shodují, že hlavní obnovovací a radikální řez volně rostoucího angreštu patří do pozdní zimy nebo předjaří (únor až březen). Letní zásah má být lehčí a udržovací.

Přehledný kalendář péče o angrešt
ObdobíTyp řezuCo konkrétně dělat
Pozdní zima nebo předjaříHlavní řezOdstranit nejstarší neproduktivní větve nízko u země. Tvarovat korunu před rašením.
Červen až červenecLetní zakracováníU kordonů a tvarovaných keřů zkrátit boční letorosty přibližně na 5 listů.
Červenec až srpenPosklizňový průklestPo sklizni odstranit polámané, proschlé a přehušťující větve. Mírně prosvětlit střed.
Kdykoliv v sezóněZdravotní zásahVyříznout výmladky z podnože u stromků. Odstřihnout konce napadené padlím.

Jak angrešt po sklizni správně prosvětlit?

Výhodou letního termínu je, že na plně olistěném keři okamžitě vidíte, kde chybí světlo a které větve korunu zbytečně dusí.

1. Nářadí a ošetření ran

Na angrešt si vezměte ostré obouruční nebo jednoruční nůžky a nezapomeňte na pevné kožené rukavice. Nůžky během práce dezinfikujte (např. lihem), abyste si přenosem šťáv neroznášeli případné infekce z keře na keř. Větší řezné rány nad jeden centimetr můžete zamáznout štěpařským voskem.

2. Začněte zdravotním řezem

Nejprve odstraňte všechny proschlé větve nebo ty, které leží na zemi. Zvláštní pozornost věnujte americkému hnědému padlí angreštovému. Poznáte ho podle bělavých až hnědnoucích povlaků na koncích výhonů a deformovaných listech. Napadené špičky neprodleně odstřihněte až do zdravého, čistého dřeva.

Kam s napadeným odpadem? Odstřihané nemocné větve nikdy nenechávejte ležet pod keřem ani je neházejte do běžného studeného kompostu. Spory padlí by v zahradě přezimovaly.

Vzhledem k tomu, že plošné pálení rostlinného odpadu na zahradách je legislativně výrazně omezeno, infikované větve patří do nádoby na směsný komunální odpad, případně do hnědé popelnice na bioodpad (průmyslové kompostárny dosahují teplot, které zárodky spolehlivě zničí).

Konec pálení listí. Zákaz platí vždy a všude a hrozí vysoká pokuta

3. Prosvětlete střed, ale šetřete mládí

Vyžeňte tmu ze středu keře. Odstraňte větve, které rostou dovnitř, kříží se nebo se o sebe třou.

Pozor na nejčastější chybu

Nikdy v létě nevystříhejte všechny mladé zelené pruty! Právě tyto silné jednoleté výhony představují budoucnost keře – za rok či dva nahradí staré odplozené větve.

Angrešt

Keř, stromek a kordon vyžadují rozdílný přístup

Způsob, jakým rostlinu řežete, se odvíjí od jejího pěstitelského tvaru.

Volně rostoucí keř

U keřového angreštu udržujte ideálně 8 až 12 hlavních větví. Nejvyšší výnosy mají dvou až tříleté větve (u některých odrůd i silné jednoleté dřevo). V létě proveďte pouze čistku středu. Staré, tmavé a lišejníkem potažené pětileté větve odstraňte těsně u země bez dlouhých pahýlů – ideálně si však tento hlavní obnovovací řez pošetřete na předjaří.

Stromkový angrešt

Stromky jsou náchylnější k rozlomení koruny pod tíhou úrody i k prosychání.

  • Prořezávání koruny: V létě zkraťte přerostlé výhony v korunce přibližně o třetinu, aby se těžiště posunulo blíže k kmínku.
  • Pozor na výmladky: Stromkový angrešt bývá naroubovaný na podnoži (nejčastěji meruzalce zlaté). Jakékoliv výhony vyrůstající z kmínku nebo ze země pod místem roubování neprodleně odstraňujte. Odebírají korunce sílu. Nezaměňujte je však s mladými výhony uvnitř samotné korunky!
  • Opora: Nezapomínejte na trvalý, pevný kůl zasahující až do korunky.

Kordony a vějíře (pěstování u zdi či drátěnky)

Při intenzivním pěstování se uplatňuje tzv. řez na pět listů. Od června do července se všechny boční letorosty vyrůstající z hlavní kosterní větve zkrátí za 5. vyvinutým listem. Tím se podpoří tvorba krátkého plodonosného obrostu pro příští rok. Hlavní prodlužující výhon se nezakracuje.

Odstraňovat větve angreštu podle věku, nebo podle vitality?

Ačkoliv učebnice často uvádějí pravidlo po pátém roce větev pryč, v praxi buďte flexibilní. Věk je pouze orientační pomůcka.

Při rozhodování, kterou větev vyříznout, posuzujte především:

  1. Délku nových přírůstků: Pokud větev tvoří jen krátké, slabé přírůstky a malé listy, jejím úkolem už je jen zabírat místo.
  2. Kůru a zdravotní stav: Tmavá, popraskaná kůra pokrytá mechovým povlakem značí staré dřevo.
  3. Plodnost: Pokud byla větev letos téměř bez plodů, uvolněte místo mladé generaci.

Pokud máte na zahradě starý, dlouho zanedbávaný keř, nikdy ho nezmlazujte radikálně během jednoho léta. Odstřihnout většinu keře v letním horku by pro rostlinu znamenalo obrovský šok. Rozložte celkovou obnovu raději do dvou až tří sezon.

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