Finové zařadili pod termín Lesní mysl aktivity využívající přírodního prostředí, které se konají v lese, na zahradě, v parku či arboretu. A které člověka jemně a přirozeně navádějí k tomu, jak se starat o svoji psychohygienu, jak se zastavit, naučit se být tady a teď, i jak víc vnímat svoje tělo. Jak se v náročných situacích sebe sami ptát a hledat v sobě odpovědi, a jak vidět i v těžkých chvílích v životě to dobré a fungující.
Doložené to mají nejen prakticky, ale i vědecky. „Lesní mysl vychází z nejnovějších výzkumů, které se zabývají pozitivním vlivem přírody na lidské zdraví. Péče o zdraví a pohodu pomocí přírody už má svůj název – green care či nature care, a podle moderní medicíny je vědomý pobyt venku nedílnou součástí zdravotní prevence,“ konstatuje lektorka Lesní mysli Barbora Hernychová.
Lesní mysl je vědomá péče o fyzické i duševní zdraví
Lékaři i vědci opravdu potvrzují pozitivní účinky přírody na náš psychický i fyzický stav. „Pobyt v přírodě posiluje náš imunitní systém a psychickou odolnost, pozitivně upravuje krevní tlak, tep a hladinu cukru v krvi, je prevencí civilizačních onemocnění, jako je cukrovka, deprese, autoimunitní onemocnění, snižuje stres. Celý koncept je tedy opravdu založen na výsledcích vědeckých výzkumů a na principech tzv. evidence-based přístupu moderní medicíny,“ doplňuje fakta Barbora Hernychová.
Chcete pár konkrétních příkladů?
- Pravidelný kontakt s přírodou je spojen s nižší mírou úzkosti a depresivních stavů a s vyšší psychickou odolností (metaanalýza zahrnující data z více zemí, Preventive Medicine Reports, 2017).
- Už krátká, vědomá aktivita v zeleném prostředí zlepšuje náladu a posiluje sebevědomí – nejsilnější efekt má prostředí s vodními prvky (výzkum University of Essex, Velká Británie – Barton & Pretty, Journal of Environmental Psychology, 2010).
- Vědomé zapojení smyslů při pobytu v přírodě prohlubuje regenerační účinek na nervový systém (mezinárodní studie realizované v Japonsku a Evropě, publikováno v Frontiers in Psychology, 2019).
- Například ve Velké Británii je dnes pobyt v přírodě oficiálně využíván jako doplňková intervence v péči o duševní zdraví. Lékaři přírodu předepisují na podporu zdraví a k léčebnému procesu (program „green prescribing“, NHS, 2022–2023).
|
Inspirace severskou odolností z Finska
Lesní mysl založila Finka Sirpa Arvonen, která se vývoji této metody věnuje téměř dvacet let a letos jí vyšla o Lesní mysli již šestá kniha. „Ve Finsku je Lesní mysl běžnou součástí života společnosti a postupně se tak děje i u nás, i když to asi bude ještě chvíli trvat. Pracují s ní univerzity, jak ve vztahu se studenty, tak i s pedagogy, je využívána ve firmách na podporu psychické odolnosti a jako prevence syndromu vyhoření či jako teambuilding, je nabízena lékařům, sestrám, pečovatelům učitelům a dalším, kdo vykonávají pomáhající profese, uplatňuje se v práci se seniory, ve školkách i školkách, v sociální oblasti i se znevýhodněnými lidmi,“ vysvětluje Barbora Hernychová. Do České republiky přivezla celý finský koncept před více než 10 lety Martina Holcová, která je také autorkou knihy Lesní mysl – jediné, která vyšla v českém jazyce.
Den lesů – 21. března – spouští sérii akcí Lesní mysli
Psychické potíže podle mezinárodního průzkumu STADA Health Report řeší aktuálně až 42 % Čechů. Síť instruktorů Lesní mysli proto letos v rámci Mezinárodního dne lesů – každoročně 21. 3. – odstartovala sérii workshopů a akcí po celém Česku a na Slovensku. S mottem „Inspirace severskou odolností“ si zájemci mohou následující měsíc vyzkoušet konkrétní způsoby a postupy Lesní mysli a Nordic Walking, případně Sisu Walking. „Reagujeme tím na alarmující nárůst psychických obtíží v populaci,“ vysvětluje zakladatelka konceptu Lesní mysli v ČR Martina Holcová.
A jak modelově vypadá takový workshop Lesní mysli? „Nejčastěji vás instruktor vezme v rámci skupinky na kratší či delší cestu lesem, parkem či zahradou, kde načerpáte novou energii, vyčistíte si hlavu, naučíte se, jak i v hektickém dni zpomalit, zastavit, jak si udržet vnitřní stabilitu, odbourat stres a pocit vyčerpanosti. Pracuje se s dechem, se smysly, s různými přírodními materiály, barvami, vůněmi, tvary stromů, květin, listů, kamenů, se zvuky přírody… A postupně se můžete dostat přes smyslová a prožitková cvičení i k vážnějším tématům jako jsou vděčnost, strach, starosti, úspěch, vlastní hodnota,“ popisuje lektorka.
Vědoma si toho, že to pro nezasvěcené může vypadat příliš banálně, i když to tak není. „Proto vždy říkám, že Lesní mysl se musí zažít, opravdu vyjít ven a vyzkoušet. Její účinek mě fascinuje právě v té jednoduchosti, rychlosti a současně velkému efektu.“ Hlavním cílem přitom je, aby si lidé tyto aktivity a cvičení přenesli do běžného života a naučili se nimi pracovat v každodenní realitě – pro kvalitnější a spokojenější život.
Během pobytu v lese lze dělat spoustu věcí, takže nepřekvapí, že aktivit Lesní mysli je zhruba kolem 150, na dvou až tříhodinovém workshopu jich účastníci vyzkoušejí tak 5 až 10. Přitom se využívá nástrojů pozitivní psychologie, aby se člověk naučil i v náročných životních situacích vidět v životě krásu a „to dobré“. „Procházka s instruktorem tak nabízí bezpečný prostor, možnost darovat si chvíli jen pro sebe bez hlídání času, organizování a povinností. Prostě si odpočinout,“ konstatuje Hernychová.
Každý instruktor si přitom workshop připravuje individuálně a dle jeho délky a obsahu určuje i cenu (za každého účastníka pak jde částka 50 Kč na nákup stromku a výsadbu nového lesa ve spolupráci s organizaci cmelak.cz). A někteří průvodci se zaměřují i na seniory upoutané na lůžku – jednotlivé přírodniny pak donesou přímo do pokoje a následně s kamínky, květinami, listy, šiškami, klacíky a dalšími předměty z přírody pracují. „Pro staré lidi je to velké obohacení, trénují jemnou motoriku, využívají hmatu, čichu, zraku,“ vysvětluje lektorka. A dodává, že Lesní mysl rozhodně není jednorázová záležitost. Protože stejně jako k dosažení jiných dovedností je důležité opakování a pravidelný trénink.
„Zkuste si třeba pohladit mech, zaposlouchat se do zvuků potoka, nadechnout se v borovicovém lese. Jsou to jednoduché věci, které běžně děláme, ale když jim věnujete čas a pravidelnost, jejich účinky se prohloubí,“ radí lektorka Barbora, jak si principy Lesní mysli můžete sami vyzkoušet. Příroda totiž není nikdy stejná a její proměny lze vnímat každý den. „Pomocí technik Lesní mysli si snadněji uvědomíme, jak na nás její změny v průběhu roku působí, a co v nás vyvolávají. Učí nás přijímat pomíjivost a cykličnost, jejichž jsme nedílnou součástí.“
|
