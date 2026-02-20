Keře kvetoucí uprostřed mrazivé zimy nejsou anomálie. Zasaďte si je také

Někdo nemá kvetoucí stromy a keře v zimě rád, protože si chce vychutnat chlad, sníh, šero a málo barev, i toto období má totiž svůj velký půvab. Ale lidé, co se nemůžou dočkat jara, doslova pasou po něčem, co jim dá květy, barvu, ba dokonce i vůni…
Co byste měli vědět o pěstování keřů a stromů, které kvetou už teď v zimě? Všem svědčí chráněné a teplé stanoviště s dostatkem světla. Substrát jim dejte výživný a dobře propustný – vilíny, kaliny bodnantské, jasmíny nahokvěté i zimnokvěty mají rády vlhčí půdu, ovšem rozhodně ne kořeny v přílišném mokru.
|
Chcete barevnou zahradu i v zimě? Vysaďte to, co kvete i za sněhu a mrazu