Rostliny jsou pro nás jako mimozemšťané, samy se i rozhodují, říká bioložka

Spolu se stále hlubšími a detailnějšími znalostmi ze života rostlin cítí experimentální bioložka rostoucí úctu k jakékoliv formě života, včetně třeba bakterií. Na druhou stranu si prof. RNDr. FATIMA CVRČKOVÁ (56), Dr., klade otázku, zda může být člověk bez výčitek vegetariánem, a proto necítí potřebu živit se rostlinnou stravou. „S ohledem na to, co vím, se snažím být nerozežraným všežravcem, to znamená umírněným masožravcem. Zeleninu mám ráda, ale občas může přijít s pasáží přes prase nebo kuře,“ usmívá se. | foto: Tomáš Krist, MAFRA