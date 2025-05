Fazole je ideální vysévat v době, kdy půda dosáhne stabilní teploty alespoň 10 až 12 °C. V podmínkách mírného pásma to zpravidla nastává v polovině května. Teplomilná povaha fazolí vyžaduje, aby půda nebyla studená ani přemokřená.

Nenáročná plodina plná bílkovin Fazole pocházejí z tropické Ameriky a v Evropě se pěstují od 16. století. Jsou nenáročné na pěstování a představují významný rostlinný zdroj bílkovin. V kombinaci s obilovinami tvoří základ stravy pro miliardy lidí po celém světě. Obsahují i látky, které pomáhají stabilizovat hladinu cukru v krvi. Pamatujte však, že syrové fazole jsou jedovaté – bezpečné jsou až po důkladném vaření.

Pokud je již několik dní po sobě teplo a půda suchá a kyprá, je možné výsev zahájit i v první dekádě května – zejména v nížinách a chráněných zahradách. Čím dříve fazole zasadíte po dosažení ideálních podmínek, tím lépe využijí vegetační období a tím větší sklizeň můžete očekávat.

Vysévat lze přímo do záhonu, ideálně na slunné místo s propustnou půdou. Tradiční doporučení čekat s výsevem až po tzv. zmrzlých (12.–14. května) dnes vlivem oteplování a mírnějšího jara neplatí tak přísně. V některých oblastech můžete s výsevem začít i o něco dříve. V každém případě však platí, že odkládat výsev příliš dlouho se nevyplácí.

Jak správně pěstovat fazole doma na zahradě?

Keříčkové fazole se vysévají do řádků vzdálených asi 40 centimetrů, přičemž jednotlivá semena by měla být od sebe 5 až 10 centimetrů a hluboko 5 až 7 centimetrů. Alternativně můžete zvolit tzv. výsev do hnízd – do jamek vzdálených 30 až 40 cm vyséváte 3 až 4 semena. V závislosti na teplotě a vlhkosti půdy fazole vyklíčí obvykle do 7 až 14 dnů. Jakmile rostliny vzejdou, je vhodné půdu kolem nich jemně nakypřit, aby se lépe provzdušnila.

Pěstování popínavých fazolí

Popínavé odrůdy se vysévají ve stejném termínu jako keříčkové, ideálně do hnízd po čtyřech až šesti semenech. Jednotlivé hnízda by měla být od sebe vzdálená přibližně 60 × 60 centimetrů. Hloubka výsevu je u těchto odrůd ideálně okolo 8 cm. Do výsevu se můžete pustit přibližně do konce června – pozdější výsev už nemusí stihnout dozrát, obzvlášť v chladnějších oblastech.