NASA, Napoleon a tajná botanická chyba, která změnila svět. Vesmírný květák

Markéta Foktová
Na první pohled se zdá, že NASA a karfiol nemohou mít nic společného. Pokud se ale na tyto dva subjekty podíváte optikou vědy, zjistíte, že tu spojitost je. Jednou z nich je skutečnost, že vesmírná agentura potřebuje na dlouhých misích nakrmit své astronauty.
Zelenina, květák, rozkrojený, růžičky

foto: Profimedia.cz

Zdá se, že květák se k tomu skvěle hodí. Kromě nutriční hodnoty, možnosti pěstovat ho v měsíčních biotopech a měřit jeho reakce na mikrogravitaci, je také prostorově efektivní. V mikrogravitaci je totiž omezený prostor. Květák je zkrátka skvělá kompaktní rostlina, která dokáže produkovat hodně jedlé hmoty na malé ploše.

Matematické modelování je další důvod, proč NASA květáku věnuje velkou pozornost. Zejména odrůda Romanesco má geometricky dokonalou spirálovou strukturu. Jeho růžice tvoří malé kuželovité tvary, které se neustále opakují v menších a menších měřítkách.

Muži, nebojte se květáku. Uděláte z něj steak jako z flákoty masa

Tento přirozený fraktál, tedy samoopakující se vzor, obdivují matematici stejně jako umělci. NASA a další vědecké obory studují fraktály v přírodě velmi detailně. Modelují věci jako turbulence, planetární povrchy i vesmírné jevy. Geometrie květáku tedy může být skutečně relevantní pro vesmírnou vědu.

Centrální mozek lidstva

Květák vypadá tak trochu jako centrální mozek lidstva. Podobně jak působí složitě zvenku, je fascinujícím způsobem složitý i zevnitř. Jeho genom je velmi komplikovaný. Je to proto, že se v přírodě neobjevil přirozeně, ale je výsledkem mnoha set let šlechtění.

Květák, stejně jako brokolice, zelí či kapusta, pochází z divoké rostliny Brassica oleracea. Po tisíce let lidé tyto rostliny šlechtili pro různé vlastnosti. Zelí si zvolili pro velký listový trs, kapustu kadeřavou také pro listy a brokolici pro květní pupeny a stonky.

Květák je na tom úplně stejně. Řečeno v lehké nadsázce, není to nic jiného než „botanická chyba zakódovaná v DNA“.

Za předražené „květákové steaky“ si britský řetězec vysloužil posměch

Ony totiž květákové růžičky, které jíme, nejsou ani květ, ani plod, nýbrž pouhé nevyvinuté květní pupeny, které by byly za normálních okolností určené k růstu a ke kvetení. Lidem se zkrátka podařilo naučit květákové pupeny přestat se vyvíjet velmi brzy a vytvářet z nich hustou, kompaktní hlávku.

Tato za normálních okolností „závada“ už není náhodná, ale je stabilní zděděná vlastnost. Jinými slovy, DNA rostliny obsahuje jakýsi trvalý přepínač, který ji říká: „Přestaň pěstovat květy a místo toho vytvářej kompaktní hlávku“.

Propagace státníků

Na počátku devatenáctého století byla francouzská kuchyně velmi vytříbená, a to zejména mezi elitou. Květák byl považovaný za luxusní zeleninu, často spojovanou s noblesou a statusem. Není divu, že frčel připravený na všechny možné způsoby. Velmi si ho oblíbil i Napoleon Bonaparte. Dokonce mu prý často dával přednost i před masitými pokrmy.

„Lidský mozek strukturou připomíná vlašský ořech. Nebo květák,“ říká prof. Beneš. Jde o nejsložitější orgán v těle. A nejzáhadnější. „Zatím ani nevíme, co o něm nevíme.“ Každopádně Beneš předpovídá, že v budoucnu chirurgům práce ubude. Operace prý nahradí úpravy genů. „Vyřeší se tím všechny nádory, nejen ty mozkové. Doktor řekne těhotné ženě, že její Pepíček bude mít ve třech letech leukemii. Opraví ale rameno jednoho chromozomu, a synek bude v pořádku. Vrcholem medicíny bude okamžik, kdy lékařská věda zničí sama sebe. A to se stane jedině přes genetiku.“
Bylo to nejen proto, že mu opravdu chutnal, ale také proto, že se chtěl udržovat fit a dbal na svou fyzickou kondici. Ještě dřív než jeho všestrannému využití a mírné chuti propadl francouzský vojevůdce, stal se jeho propagátorem v amerických koloniích Benjamin Franklin.

Květák je sice přítelem vašeho mikrobiomu, ale rozhodně se nedá považovat za „společenskou“ potravinu. Obsahuje rafinózu, komplexní cukr, který fermentuje střevní bakterie a ty produkují plyn.

Americký státník byl známý svým zájmem o zemědělství. Několik let žil ve Francii, kde se seznámil s tímto kudrnatým pokladem. Franklin byl známý také svým smyslem pro humor, který často spojoval s diplomacií. Velmi rád praktikoval takzvanou „zeleninovou diplomacii“.

Když se to s ním naučíte v kuchyni, z nenávisti ke květáku bude láska

Nejen že svým evropským přátelům a spojencům posílal darem semena rostlin, ale pokud vedl nějakou kontroverzí diskuzi a druhá strana s ním nesouhlasila, plavně stočil řeč na svůj záhon s květákem a řeč utnul. Květák se tak stal zdvořilou konverzační zbraní.

Květákové nebe v ústech

Květák obsahuje cholin, sloučeninu nezbytnou pro vývoj mozku a zdraví jater. Má též neobvykle nízký obsah kalorií. Je základem nízkosacharidové diety také proto, že obsahuje vlákninu a mnoho esenciálních vitamínů. Prokazatelně též obsahuje glukosinoláty a isothiokyanáty, sloučeniny, které snižují riziko některých druhů rakoviny.

Nezapomínáte na zelí? Už od pravěku umí levně nakopnout naši imunitu

Květák je sice přítelem vašeho mikrobiomu, ale rozhodně se nedá považovat za „společenskou“ potravinu. Obsahuje rafinózu, komplexní cukr, který fermentuje střevní bakterie a ty produkují plyn. Pro vyšší obsah purinů by ho neměli konzumovat lidé se dnou.

Mezi nejčastější květákové recepty v českých domácnostech patří smažený květák nebo květákový mozeček. On se však může připravit naprosto luxusně i ve stylu vysoké gastronomie. Stačí ho nakrájet rozebrat na malé růžičky, které osmahnete na oleji. Potřete ho směsí bílé či červené miso pasty a medu.

Když chystají Punčochář s Forejtem menu ze pstruha a květáku, je to koncert

Dáte ho krátce zapéct do trouby. Vyndáte ho, jakmile se na něm vytvoří karamelová krusta. Pak už ho jen stačí posypat opraženými semínky. Fajnšmekři si ho mohou namáčet do jogurtového dresinku s citronem.

