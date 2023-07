Je krtek terorista? Neměli byste ho zabít, stačí ho jednoduše zaplašit

Jenže pozor, krtek obecný je ohrožený druh. To je první signál, že si zapsal první bod v zápase. Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jsou někteří živočichové pouze obecně chráněni – mezi ty patří i živočišný druh krtek obecný.

Pokud se však jedná o hubení živočichů upravené zvláštními předpisy, například při hubení škůdců, pak se tato ochrana na ně nevztahuje. Z toho vyplývá, že krtek obecný je sice jako živočišný druh obecně chráněný, ale lze ho likvidovat jako takzvaného živočišného škůdce.

Jak se však vymotat z tohoto legislativního řetězce? Asi nejlépe tak, že krtka nebudete zabíjet, ale jen vypudíte z vlastní zahrady.

To radí i Jirka Houf ve svém pořadu Hodinový manžel, který si pro odpuzení krtka vybral obyčejnou plastovou lahev. Připomíná obecně sdílený mýtus, že krtek je slepý.

„To je mýtus, je však faktem, že vidí velmi slabě, ale rozeznává světlo a stín. Naproti tomu má však velmi velmi rozvinutý sluch, čich a hmat,“ popisuje ve videu.

Vyzkoušejte to úplně nejjednodušší a nejlevnější řešení, které by mělo krtka spolehlivě odehnat. Plašič z obyčejné PET lahve.

Do země vtlučte alespoň do hloubky 30 centimetrů silný kovový drát, na který se nasadí prázdná lahev. Aby však vydávala zvuk a zároveň přenášela do země vibrace, je třeba opatřit ji křidélky, aby se točila ve větru.

„Podle měření ultrazvukových sond taková láhev vyvolá zvuk, jako by tu projela závodní motorka. Takže podobná lahev krtka zaplaší v okruhu 15 metrů,“ říká Houf.

Křidélka se vyrobí jednoduše. Lahev nadvakrát naříznete podélně proti sobě a pak pro provedení příčného řezu můžete „odlomit“ křidélka, kterými bude vítr točit.

Na videu uvidíte i další variantu plašiče, kdy se křidélka vyrobí z odřezaných den malých lahví, když se přilepí oboustrannou páskou jako součást větrníku.

Jde o to, že u menších lahviček bude systém zřejmě účinnější, než kdybyste postupovali stejně jako u velké lahve. Lahvička by se zřejmě pod větrem neroztočila tak intenzivně a tolik neplašila.