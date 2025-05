Nejdřív byste se měli seznámit s Janem Svatoplukem Preslem, profesorem mineralogie a zoologie, mužem narozeným roku 1791 v Praze, protože to byl právě on, kdo pro rostliny s latinským názvem Leucanthemum vymyslel jméno kopretina.

V českém názvosloví byl zběhlý, pojmenovával také zvířata, horniny nebo chemické prvky. Kdyby to za něj vzal někdo jiný té doby, mohlo by se kopretinám říkat třeba bílé hvězdnice, protože patří do čeledi hvězdnicovitých, či možná žlutoočka, vždyť na lidi pomrkávají zlatavým středem.

U nás roste volně povětšinou kopretina irkutská anebo bílá, tu obdivujete na loukách, mezích, v hájcích, úžasně tam ladí s chrpami, zvonky, máky, jestřábníky, lnicemi či rmeny. Ale můžete ji klidně pěstovat i doma na zahrádce.

Stačí, když si zakoupíte luční travní směs, jedna se dokonce nazývá kopretinová louka. Až vám vyroste, nesekejte ji o sto šest, nechte ji růst. Louky se většinou kosí jen jednou až dvakrát do roka a spíš navysoko, ne těsně u země, jak je na to zvyklá většina majitelů trávníků.

Dají se ovšem pořídit i semena kopretin. Můžete si z nich předpěstovat sazenice anebo semena vysévat rovnou na vybrané stanoviště. Místo zvolte světlé, s půdou to nepřehánějte, kopretiny mají raději chudší zeminu, zkrátka nic hutného a extra výživného.

Babičky sázely velkokvěté

Dřív se venkovské zahrady neobešly bez velkokvětých kopretin vyšších velikostí až okolo metru, které se hodily do kytic a ladily s dalšími trvalkami.

I dnes je lze koupit, buď jako semena, předpěstovanou sadbu, anebo už vzrostlé kopretiny v nádobě, z níž je můžete přesadit do záhonu.

Znáte ty pařížské?

Zahradnictví nabízejí takzvané pařížské kopretiny v květináčích. Jsou nižšího vzrůstu zhruba kolem třiceti centimetrů a připomínají malý rozkvetlý keřík.

Ozdobí vám okno nebo balkon, ale hodí se i do záhonů. Kvetou většinou až do podzimu, zvlášť když jim dopřejete slunce, přiměřeně vlhký substrát a přihnojování. Někdy se prodávají jako letničky, ale zruční pěstitelé je dovedou uchovat přes zimu podobně jako třeba muškáty.