Co nám v zahradách ukázalo letošní léto?
Že je čas důkladně se zamyslet nad tím, jak budou naše zahrady vypadat v budoucnu. Já je navrhuji a osazuji už 20 let a některé rostliny, které bych si dřív nedovolila do nich dát, dnes používám běžně. Letošní léto ale bylo extrémní, a pokud bude tento trend pokračovat, budeme muset přemýšlet o zahradách úplně jinak než dosud.
Asi nejčastější chybou je, že přijdeme do zahradnictví, nakoupíme všechno, co kvete a co se nám líbí, ale nezjistíme, jak bude rostlina vypadat za několik let.