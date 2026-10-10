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Dana Makrlíková navrhuje zahrady přes 20 let. Za tu dobu se zásadně proměnily požadavky lidí na to, jak by měl prostor u jejich domu vypadat. | foto: archiv Dany Makrlíkové

Dana Makrlíková navrhuje zahrady přes 20 let. Za tu dobu se zásadně proměnily požadavky lidí na to, jak by měl prostor u jejich domu vypadat. Čemu dnes dáváme přednost a na co si dát při plánování zahrady pozor, prozradila designérka magazínu Víkend DNES.

Co nám v zahradách ukázalo letošní léto?
Že je čas důkladně se zamyslet nad tím, jak budou naše zahrady vypadat v budoucnu. Já je navrhuji a osazuji už 20 let a některé rostliny, které bych si dřív nedovolila do nich dát, dnes používám běžně. Letošní léto ale bylo extrémní, a pokud bude tento trend pokračovat, budeme muset přemýšlet o zahradách úplně jinak než dosud.

Asi nejčastější chybou je, že přijdeme do zahradnictví, nakoupíme všechno, co kvete a co se nám líbí, ale nezjistíme, jak bude rostlina vypadat za několik let.

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