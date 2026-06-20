Jak takový žížalí čaj získat a používat, poradila zkušená zahradnice Lenka Eywa v nedávném díle pořadu Zahradnice po ruce na Primě. Představila svůj velký zahradní vermikompostér, asi největší na trhu, jehož jednotlivé „přihrádky“ mají obsah 60 litrů, což rozhodně není málo.
Vermikompostérů, tedy takových domeček pro kalifornské žížaly, existuje řada variant. Můžete si pořídit takový středně velký, bytový, v příjemném designu od Jiřího Pelcla, přes čistě technicky pojaté vhodné například do komory či garáže, ale i vyrobený „samo domo“ (návod najdete níže).
Jak pracuje velký zahradní vermikompostér
„Funguje to tak, že v horním patře bydlí žížaly a ty krmíme de facto tím, co bychom normálně vyhodili. Do druhého patra nám propadává tzv. vermikompost, což je jedno z nejlepších hnojiv, které si vůbec můžeme vyrobit. A do toho spodního patra z toho všeho protéká tzv. žížalí čaj, což je v podstatě odpadní tekutina, která při kompostovacím procesu vzniká. A pro mě je hlavní důvod, proč chovám žížaly, právě ten žížalí čaj,“ popsala Lenka Eywa, proč je pro ni vermikompostování tak zajímavé.
Do vermikompostéru patří kalifornské žížaly, které jsou takové tenčí než naše dešťovky, výrazně rychleji se množí a hlavně jsou mnohem žravější, takže i velké množství organického odpadu zvládnou zpracovat rychleji.
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„Naše česká žížala spravuje záhon. Tu nechme, ať dělá ty chodbičky, ať vytváří ten krásný provzdušněný prostor. Naše české žížaly nejsou zvyklé žít na malém prostoru ve velké komunitě a snažily by se z omezeného prostoru kompostéru utéct. Zatímco ty kalifornské jsou na to zvyklé,“ popisuje Eywa rozdíly. A ukazuje přitom, jak je odpad zpracovávaný v kompostéru těmi nenažranými žížalami doslova prolezlý. A protože se dobře množí, na konci sezony jich bývá bedýnka v kompostéru úplně plná, což je ideální příležitost podělit se o násadu žížal s někým dalším.
A jak žížalami „osadit“ nový kompostér? Podívejte se na návodné video:
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Jaké žížalám dopřát podmínky, aby se jim dařilo a organický odpad zpracovávaly podle vašich představ? „Potřebují umístění někde, kde je aspoň polostín, rozhodně nepatří na plné slunce, protože bychom je v podstatě uvařili,“ vysvětluje Lenka Eywa. A doporučuje horní patro na počátku, před osazením žížalami, vystlat kartonem nebo nějakou organickou podestýlkou jako je seno či sláma. „Tam vyklopíte tu násadu žížal a přidáte materiál, který můžou začít jíst,“ říká, jak snadné to je.
Chtěli byste si vermikompostér vyrobit sami, za pár korun? I to je možné. O funkční návod se s námi podělil společensky prospěšný podnik Kokoza, který již od roku 2012 radí lidem, jak kompostovat a pěstovat ve městě.
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A čím vším žížaly nejlépe krmit? Ani to není žádná raketová věda, pár zásad je ovšem nutné vzít na vědomí. Lenka Eywa například doporučuje, nedávat do vermikompostéru slupky od banánů nebo citrusů. „Citrusové a banánové slupky určitě k žížalám nepatří. V běžné velké hromadě kompostu si s tím mikrobiom poradí. Ale v tom malém prostoru se žížalami by to byla příliš velká koncentrace zbytkových chemických látek,“ varuje.
To, co mají podle ní žížaly nejradši, jsou normální domácí zbytky: slupky od brambor či cibule, zbytky nějaké listové zeleniny, lze tam dát i použité kapesníčky nebo ruličky od toaletního papíru. „S tímhle vším si úplně v pohodě poradí. To, co do kompostéru pro žížaly určitě nepatří, je maso, kosti, mléčné výrobky. V žádném případě jim nedávejte ani pálivé jídlo, ani žádné plesnivé ovoce. „A pak je tu jedna věc, kterou žížaly milují – a to máme společné: kafíčko. Ve skutečnosti je to tak, že já si dám kafíčko, nasuším lógr tak, aby nezplesnivěl, a nasypu ho žížalám. Můžou se po kafi utlouct,“ říká s úsměvem, že i žížaly mají pro něco slabost.
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O patro níže se ukládá hotový kompost, níže čaj
Když nakoukneme vermikompostéru o patro níže – tedy pod to, v němž se krmí žížaly – tak tam se vám pomalu hromadí vlastní vermikompost. „Jak vidíte, tak já pod ním mám danou netkanou textilii. Aby dolů protékající žížalí čaj s sebou nebral vermikompost, ale aby ten čaj byl co nejčistší,“ radí Eywa, jak dát tomu největšímu pokladu od žížal tu nejlepší péči.
Do úplně nejnižšího patra vermikompostéru totiž jako odpadní tekutina průběžně protéká zmíněný žížalí čaj, který si můžete kdykoliv čepovat pro potřeby své zahrady a rostlin. Za sezonu prý jím dokážou žížaly úplně naplnit spodní patro i třikrát. „Je to materiál s výhodou, kterou žádné jiné hnojivo nemá – obsahuje feromony. To znamená, že když tím žížalím čajem zaliju záhon, stahují se do něj i ty naše dešťovky. Které ještě znovu pohnojí ty naše rostliny,“ vysvětluje Eywa další lákavý efekt.
Žížalí čaj navíc považuje za nejlepší hnojivo i na pokojovky nebo rostliny na terase, protože je přírodní a není nijak cítit. „Naopak, kdyby bylo cítit, znamená to, že nemáte vermikompost dobře založený – a že ten materiál tleje, místo aby probíhalo kompostování,“ vysvětluje. Zápach indukuje, že je obsah kompostéru moc mokrý, což eliminují třeba zmíněné použité kapesníčky nebo kuchyňské utěrky či na kousky natrhaný karton.
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Jak žížalí čaj ředit, a co s ním?
Pro klasické hnojení na půdu Lenka Eywa používá ředění 1:10. Kdybyste chtěli hnojit na list, stačí i slabší ředění, klidně 1:20. Nicméně třeba jahody – dokud nemají plody zkušená zahradnice klidně zalévá přes listy. Pokud už mají plody, z konve sundá růžici a zalévá je jednotlivě pod rostlinu. „Nechce se mi pak jíst plody zalité tím hnojivem. Ne, že by se mi něco stalo, ale nechce se mi,“ říká s úsměvem.
A ideálně jednou ročně, před sezonou, zalévá naředěným žížalím čajem i ještě úplně prázdné záhony, aby je probudila. „Tím, že je to hnojivo enzymaticky živé, nastartuje půdní mikrobiom, přitáhne žížaly a vytvoří prostor pro to, aby už byl záhon při výsevech biologicky aktivní,“ radí.
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