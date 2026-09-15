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Bioodpad nevyhazujte, kompost je poklad. Ale nesmí obtěžovat sousedy

Kompostování je jednoduchý a ekologický způsob, jak snížit množství odpadu a zároveň obohatit půdu o cenné živiny. A také způsob, jak v půdě udržet vodu, jak dokládá jedno naše video, které jsme pro čtenáře iDNES.cz natočili už před pár lety. Jak kompost založit a co dělat, aby neobtěžoval zápachem?
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Kompost na vaší zahrádce pomůže nejen vašim záhonkům, ale i celé přírodě. Zbytky z kuchyně i zahrady totiž díky němu nemusejí končit na skládce, ale naopak je tímto způsobem můžete krásně zužitkovat jako naprosto přírodní a účinné hnojivo. A nejen hnojivo. Přidáváním organické hmoty do půdy zvyšujete její schopnost udržet vláhu.

Má to ale háček. Úplně vše se kompostovat dá. Do kompostu rozhodně nepatří vařené jídlo, především z masa a ryb, nebo chemicky ošetřené slupky z citrusů a podobně. Založení kompostu je sice nejvhodnější na jaře, nicméně pokud ho na zahradě ještě nemáte, začněte s tím kdykoliv. Klidně teď na přelomu léta a podzimu – organických zbytků ze zahrady je v tomto období spousta.

Oceňte do 16. září příběhy zahrad čtenářů. Nejkrásnější zahrada 2026 finišuje


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