Kompost na vaší zahrádce pomůže nejen vašim záhonkům, ale i celé přírodě. Zbytky z kuchyně i zahrady totiž díky němu nemusejí končit na skládce, ale naopak je tímto způsobem můžete krásně zužitkovat jako naprosto přírodní a účinné hnojivo. A nejen hnojivo. Přidáváním organické hmoty do půdy zvyšujete její schopnost udržet vláhu.
Má to ale háček. Úplně vše se kompostovat dá. Do kompostu rozhodně nepatří vařené jídlo, především z masa a ryb, nebo chemicky ošetřené slupky z citrusů a podobně. Založení kompostu je sice nejvhodnější na jaře, nicméně pokud ho na zahradě ještě nemáte, začněte s tím kdykoliv. Klidně teď na přelomu léta a podzimu – organických zbytků ze zahrady je v tomto období spousta.
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