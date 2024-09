Kokardy, nenáročné trvalky našich prababiček, které vděčně kvetou celé léto

Český název dostaly podle ozdob nosících se na klopách kabátů, protože připomínají rozety neboli kokardy. V trvalkových záhonech bohatě kvetou celé léto až do podzimu, obzvlášť pokud průběžně odstraňujete odkvetlé květy. Vděčné jsou i do vázy, případně do kytic, a milují je čmeláci i motýli.