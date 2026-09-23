Obsah
Proč se nesmí jíst naklíčené brambory
Klíčky z brambor krom jiného obsahují solanin, tedy přirozeně se vyskytující, pro nás toxickou látku. Ta se koncentruje právě v klíčcích, očkách a zelených částech hlízy.
V menším množství si s ní naše tělo poradí, ale vyšší dávky mohou způsobit nepříjemné zažívací potíže, nevolnost nebo bolesti hlavy. Právě proto klíčky nikdy nejezte a z brambor je vždy důkladně odstraňte.
|
Zvláštní bramborák z trouby: Chodský toč se stáčí a plní jako roláda
Co obsahují klíčky brambor a proč jsou překvapivě užitečné
Bramborový klíček ale není jen odpad ze staré hlízy. Z pohledu rostlin jde o koncentrovaný zdroj látek, které podporují jejich růst a vitalitu.
Obsahuje přirozené růstové hormony, například cytokininy a gibereliny, jež stimulují dělení buněk a kvetení. Nechybí ani minerály, jako draslík, fosfor, hořčík nebo železo. Právě tato kombinace stojí za tím, proč se klíčky dají využít jako základ jednoduchého domácího hnojiva.
|Látka
|Účinek na rostliny
|Cytokininy
|podporují dělení buněk
|Gibereliny
|stimulují růst a kvetení
|Draslík
|posiluje odolnost rostlin
|Fosfor
|podporuje kořenový systém
|Hořčík
|důležitý pro fotosyntézu
|Železo
|pomáhá proti žloutnutí listů
Co s klíčky od brambor: Výluh, kompost, sadba
Nejjednodušší způsob, jak klíčky využít, je připravit z nich výluh na zálivku. Klíčky zalijte vodou, nechte několik hodin louhovat, sceďte a následně nařeďte. Zálivku ocení pokojové květiny i rostliny v truhlících.
Jak připravit výluh z klíčků brambor:
- Nasbírejte přibližně 300 gramů klíčků.
- Zalijte je 2 litry vlažné vody a nechte odstát přes noc.
- Ráno tekutinu přeceďte a nařeďte v poměru 1 : 6.
- Používejte ji zhruba jednou za 10 až 14 dní a berte ji jako doplněk, nikoli náhradu běžného hnojiva.
Hodí se především pro okrasné rostliny, jako jsou pelargonie, begonie nebo pokojové kapradiny. Výluh není vhodný pro bylinky ani zeleninu určenou ke konzumaci.
Klíčky z brambor do kompostu i jako sadba
Pokud klíčky nevyužijete na výluh, můžete je přidat na kompost. V aktivním kompostu se jejich obsah postupně rozloží.
Zajímavou možností je také jejich využití při pěstování. Slupky s klíčky nebo menší naklíčené části lze zasadit do půdy. Úroda bývá sice menší než u klasické sadby, ale jako způsob, jak využít zbytky, funguje spolehlivě.
|
Bác: Zapomenutá lahůdka z pekáče, o které se v moderních kuchařkách nedočtete
Naklíčené brambory: Konzumace ano, ale s pravidly
Brambory, ze kterých jste klíčky odstranili, nemusíte hned vyhazovat. Pokud jsou pevné a jinak v pořádku, můžete je běžně v kuchyni použít.
Stačí dodržet pár zásad:
- klíčky vždy důkladně odlomte
- očka vykrojte
- případné nazelenalé části také odstraňte
- brambory pak oloupejte silnější vrstvou slupky
Takto upravené jsou bezpečné a vhodné k vaření i pečení.
Kdy je brambora jedovatá a patří do koše
Ne všechny brambory se ale vyplatí zachraňovat. Pokud jsou měkké, scvrklé, silně naklíčené nebo mají zelenou slupku, jejich konzumaci raději vynechte.
V těchto případech je obsah solaninu vyšší a kvalita hlízy výrazně klesá.
Francouzské brambory s vejci, šunkou a pórkem: Vylepšená rodinná klasika, která není vysušená
Lehké
50 min