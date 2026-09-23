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Klíčky z brambor jsou pro lidi jedovaté. Na zahradě však poslouží

Klára Pěnkavová
  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Klíčky z brambor většinou bez váhání odlomíme a vyhodíme. Přitom skrývají látky, které mohou pomoci našim rostlinám doma i na zahradě. Jen je potřeba vědět, jak s nimi zacházet.

Obsah

Proč se nesmí jíst naklíčené brambory

Klíčky z brambor krom jiného obsahují solanin, tedy přirozeně se vyskytující, pro nás toxickou látku. Ta se koncentruje právě v klíčcích, očkách a zelených částech hlízy.

V menším množství si s ní naše tělo poradí, ale vyšší dávky mohou způsobit nepříjemné zažívací potíže, nevolnost nebo bolesti hlavy. Právě proto klíčky nikdy nejezte a z brambor je vždy důkladně odstraňte.

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Co obsahují klíčky brambor a proč jsou překvapivě užitečné

Bramborový klíček ale není jen odpad ze staré hlízy. Z pohledu rostlin jde o koncentrovaný zdroj látek, které podporují jejich růst a vitalitu.

Obsahuje přirozené růstové hormony, například cytokininy a gibereliny, jež stimulují dělení buněk a kvetení. Nechybí ani minerály, jako draslík, fosfor, hořčík nebo železo. Právě tato kombinace stojí za tím, proč se klíčky dají využít jako základ jednoduchého domácího hnojiva.

LátkaÚčinek na rostliny
Cytokininypodporují dělení buněk
Giberelinystimulují růst a kvetení
Draslíkposiluje odolnost rostlin
Fosforpodporuje kořenový systém
Hořčíkdůležitý pro fotosyntézu
Železopomáhá proti žloutnutí listů
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Odlomené klíčky nevyhazujte. Po zalití vodou z nich připravíte jednoduchou zálivku pro okrasné rostliny.

Co s klíčky od brambor: Výluh, kompost, sadba

Nejjednodušší způsob, jak klíčky využít, je připravit z nich výluh na zálivku. Klíčky zalijte vodou, nechte několik hodin louhovat, sceďte a následně nařeďte. Zálivku ocení pokojové květiny i rostliny v truhlících.

Jak připravit výluh z klíčků brambor:

  1. Nasbírejte přibližně 300 gramů klíčků.
  2. Zalijte je 2 litry vlažné vody a nechte odstát přes noc.
  3. Ráno tekutinu přeceďte a nařeďte v poměru 1 : 6.
  4. Používejte ji zhruba jednou za 10 až 14 dní a berte ji jako doplněk, nikoli náhradu běžného hnojiva.

Hodí se především pro okrasné rostliny, jako jsou pelargonie, begonie nebo pokojové kapradiny. Výluh není vhodný pro bylinky ani zeleninu určenou ke konzumaci.

Klíčky z brambor do kompostu i jako sadba

Pokud klíčky nevyužijete na výluh, můžete je přidat na kompost. V aktivním kompostu se jejich obsah postupně rozloží.

Zajímavou možností je také jejich využití při pěstování. Slupky s klíčky nebo menší naklíčené části lze zasadit do půdy. Úroda bývá sice menší než u klasické sadby, ale jako způsob, jak využít zbytky, funguje spolehlivě.

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Naklíčené brambory: Konzumace ano, ale s pravidly

Brambory, ze kterých jste klíčky odstranili, nemusíte hned vyhazovat. Pokud jsou pevné a jinak v pořádku, můžete je běžně v kuchyni použít.

Stačí dodržet pár zásad:

  • klíčky vždy důkladně odlomte
  • očka vykrojte
  • případné nazelenalé části také odstraňte
  • brambory pak oloupejte silnější vrstvou slupky

Takto upravené jsou bezpečné a vhodné k vaření i pečení.

Kdy je brambora jedovatá a patří do koše

Ne všechny brambory se ale vyplatí zachraňovat. Pokud jsou měkké, scvrklé, silně naklíčené nebo mají zelenou slupku, jejich konzumaci raději vynechte.

V těchto případech je obsah solaninu vyšší a kvalita hlízy výrazně klesá.

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