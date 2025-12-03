Je pravda, že se kvůli částečně pichlavým listům často jedná až o lásku na druhý pohled. Nicméně to, co příroda vyvinula jako ochranu před býložravci, dnes představuje pole pro šlechtění nových odrůd a také zdroj rozmanitosti. Listy jsou někdy silně, jindy slaběji trnité, leskle zelené, krémově bílé či žlutě žíhané nebo s modravým nádechem. K tomu pak na podzim přicházejí zářivě rudé, podle odrůdy také žluté nebo černé plody, které jsou však prudce jedovaté.
Máte-li obavu, aby plody cesmíny neochutnaly děti, vysaďte samčí jedince: cesmíny jsou dvoudomé, to znamená, že se vyskytují jako samčí nebo samičí rostliny. A plody tvoří pochopitelně jen ty samičí. Pokud se ozdobných plodů nechcete vzdát, musíte vysadit vždy obě pohlaví. U některých odrůd se plody tvoří nejdříve až ve věku čtyř až deseti let.
Rozmanité je i jejich využití v zahradě a spektrum odrůd. Jako dřevinu, která toleruje řez, cesmínu často vidíme ve formě kuželovitých nebo kulovitých stromů či stálezelených keřů. Pokud ji necháme růst přirozeně, vyroste podle druhů a odrůdy často pěkně větvený strom či keř s několika kmínky.
