Proč se nahrnuje až při mrazu, ne při prvním ochlazení?
Důležitá výjimka
Pravidlo „počkat na mráz“ neplatí pro čerstvě vysazené růže. Podle doporučení Českého zahrádkářského svazu se nově vysazené podzimní růže přihrnují zeminou hned po výsadbě, zhruba do výšky 20 centimetrů. Nemají totiž ještě dostatečně vyvinutý kořenový systém a potřebují ochranu okamžitě.
Jakmile v říjnu poprvé klesne teplota k nule, řada zahrádkářů zpanikaří, chopí se lopaty a okamžitě hrne k růžím hlínu. Jenže přemírou péče keřům spíše uškodíte. Růže se totiž potřebují před zimou nejdříve samy otužit. Pokud je zabalíte příliš brzy, zbytečně je udržujete v teple a provokujete k dalšímu růstu.
Slavná hranice minus 5 °C přitom není žádné dogma z učebnice, podle kterého musíte na minutu přesně vyběhnout na zahradu. Je to jen orientační signál, že přichází opravdové chladno. Cílem zimní ochrany totiž není izolovat růži před mrazíkem, ale ochránit ji před divokým střídáním mrazů a oblev v průběhu zimy.
Místo roubování: bod, který ochrana musí zakrýt
U roubovaných záhonových růží existuje jedno extrémně citlivé místo, které rozhoduje o jejich přežití. Jde o místo roubování – charakteristická boulička u paty keře, kde se ušlechtilá odrůda spájí s odolnou podnoží.
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Střih růží není jen jarní práce. Podzimní péče má klíčový význam
Právě tento uzlík a nejnižší spící očka musíte před mrazem za každou cenu schovat, aby z nich růže na jaře dokázala znovu vyrazit. Nejlépe funguje klasický ochranný kopeček z kypré zeminy nebo kompostu navršený do výšky přibližně 20 centimetrů. U pravokořenných a odolných sadových růží sice toto choulostivé spojení nenajdete, ale lehká duchna z hlíny jim i tak přijde vhod – spolehlivě totiž uchrání spodní pupeny před zrádnými holomrazy.
Podzimní řez jen zkracuje. Hlavní řez patří na jaro
Pokud přemýšlíte, jak stříhat růže na podzim, pamatujte na základní pravidlo: v tuto roční dobu berte do ruky nůžky jen velmi opatrně. Lehké podzimní úpravy se totiž radikálně liší od jarního tvarování. Hlavní řez dřevin a radikální zmlazení keřů nechte až na závěr zimy nebo na jaro.
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Jarní řez růží krok za krokem. Radikální střih zachrání i zanedbaný keř
Před příchodem mrazů stačí keřům dopřát jen kosmetický střih. Zkrate příliš dlouhé výhony přibližně o třetinu, aby se do nich v zimě neopíral vítr a nevylomil je, a odstraňte poškozené či nemocné větve. Kdybyste růže seřízli hluboko u země už teď, zbytečně byste je před zimou oslabili.
Pnoucí a stromkové růže: dva jiné postupy ochrany
Každá skupina růží vyžaduje na podzim specifický přístup:
- Pnoucí růže: Dlouhé ohebné pruty pnoucí růže se na podzim zkracují jen minimálně. Hlavním cílem je bezpečné upevnění a vyvázání výhonů k opoře, aby je nepoškodil vítr. Báze keře se chrání nakupením zeminy.
- Stromková růže: Má místo roubování umístěné vysoko v korunce nad zemí, takže samotný kopeček u paty kmínku nestačí. Mladé a ohebné stromky je možné opatrně sklonit k zemi a korunku zasypat zeminou. Český zahrádkářský svaz doporučuje ohýbat kmínek vždy směrem k řezné ráně u jeho paty, nikoli proti ní, aby dřevo neprasklo. Starším exemplářům, kterým hrozí zlomení, se korunka chrání prodyšným obalem s pevnou podpěrou.
Čím nahrnovat? Zemina, kompost a chvojí místo fólie
Pro vytvoření ochranného kopečku se osvědčila především kvalitní zemina nebo vyzrálý kompost. Hlínu je nejlepší nabrat jinde na zahradě, aby nevznikly hluboké příkopy těsně u kořenů keře.
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Letní střih růží: pátý lístek rozhoduje, jestli keř rozkvete i podruhé
Chvojí poslouží jako skvělý doplňkový materiál, který zpevní kopeček na exponovaném místě, ale jako samostatná ochrana před mrazem nestačí. Zásadní chybou je použití neprodyšných plastových fólií, pod nimiž se drží vlhkost a dochází k nebezpečnému zapařování rostliny.
Spadané listí pod keřem – jediné, co se hrabat vyplatí
Péče o růže na podzim zahrnuje také důkladnou hygienu záhonu. Pod keři je nutné pečlivě odstranit všechno spadané listí, které nese známky houbových chorob – zejména černé skvrnitosti.
Jak potvrzují odborné zdroje, původce této infekce (Diplocarpon rosae) úspěšně přezimuje na opadaných listech i v lézích na výhonech. Odstraněním starého listí z okolí keřů i z kompostu určeného pro růže tak výrazně snížíte riziko, že choroba na jaře napadne nové výhony.