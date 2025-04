Na mladé se musí zlehka, ale na dospělé razantně. Jak správně stříhat túje

Kdy stříhat túje?

Názor na termín stříhání tújí se u různých zahradníků liší. Jisté ale je, že čím častěji je budeme stříhat, tím lépe budou vypadat. Se střihem se může začít už první rok po zasazení, ale první dva roky jen zlehka, většinou jen špičky. Dospělé stromy se už stříhají často a razantně. Mohou se stříhat do výšky i do šířky, ale i tvarovat do rozličných tvarů.

Na jaře (březen až květen)

Jarní řez tújí podporuje růst nových výhonů. Pamatujte, že by se stříhání mělo provádět za oblačného počasí, nikdy za horkých dnů.

Na podzim (srpen až září)

Podzimní řez připravuje túje na zimu. Od listopadu do konce února se túje nestříhají, protože v mrazivém počasí se ranky nemohou zahojit.

Jak stříhat túje?

Nejlepší nástroj pro stříhání tújí jsou elektrické nůžky na živý plot. Pro dosažení rovného střihu můžete použít třeba natažený provaz.

Nejprve se stříhají svislé strany plotu odspodu nahoru, poté přejděte k horní části a zastřihněte ji rovně nebo do oblouku. Pokud je živý plot už přerostlý, neprovádějte radikální řez najednou. V prvním roce odřežte v polovině jara výhony z jedné strany a v dalším roce ze druhé. Takto mají túje čas se ze stříhání vzpamatovat. To, co túje nesnáší, je totiž hluboký řez do starého dřeva, protože špatně obrůstají.

Jak ořezat vysoké túje? Na to jsou vhodné nůžky na teleskopické tyči nebo žebřík. Přerostlé túje je třeba krátit postupně, maximálně o 20 % výšky při jednom řezu.

Živý plot z tújí by měl mít tvar komolého jehlanu, nahoře by tedy měly být větve kratší než ve spodní části. Díky tomu budou mít i spodní větve dostatek slunce a plot bude krásně zelený a natolik hustý, že zabrání nežádoucím pohledům od sousedů. Tento tvar také pomáhá stromu odolávat rozmarům počasí.

Nezapomeňte, že v hustých tújích často hnízdí ptáci. Stříhání proto provádějte ohleduplně, nejdříve stromy zkontrolujte.

5 tipů pro jarní péči

1. Kontrola po zimě

Před novou sezonou by se túje měly prohlédnout a odstranit suché, poškozené nebo nemocné větve. Vnitřek tújí potřebuje vyčistit od spadaného jehličí, aby se zabránilo vzniku plísní.

2. Stříhání tújí

K jarní péči o túje neodmyslitelně patří jarní řez. Provádí se pro tvarování a zahuštění větví.

3. Hnojení

Na jaře, ideálně v dubnu, je čas na hnojení speciálním hnojivem pro jehličnany. Může se použít také hořká sůl, která brání hnědnutí tújí a dodává jim potřebný hořčík.

4. Zalévání

Po zimě potřebují túje důkladně zalít, a to zejména mladé tújky. Pokud nemrzne, strom ocení zálivku i v zimním období.

5. Ochrana před chorobami a škůdci

Dávejte pozor na hnědnutí tújí, které může být způsobeno nedostatkem hořčíku, ale i přehnojením. V případě potřeby použijte na ochranu rostlin před chorobami a škůdci vhodné přípravky.

Díky pravidelné péči bude váš živý plot z tújí stále zdravý a krásný.