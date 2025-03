Na rozdíl od jiných ovocných stromů vyžadují třešně, višně a další peckoviny řez během vegetace, tedy od začátku kvetení až do doby po odkvětu, během sklizně či těsně po ní. V tomto období jsou stromy nejvitálnější. Minimalizuje se riziko infekce a rány po řezu se rychleji hojí.

Jarní řez třešně se provádí až v pozdní části jara, letní řez až do konce léta. Stříhají se konkurenční výhony, nemocné, poškozené, suché, křížící se větve, ale i ty, které rostou kolmo vzhůru. Třešně plodí až na krátkých slabých postranních výhonech, řez má tedy podpořit drobné rozvětvování, aby se docílilo bohaté úrody. Třešeň je třeba stříhat s rozvahou, každý zásah špatně snáší.

Řez se liší v závislosti na věku stromu a jeho aktuálního stavu:

Výchovný řez třešně

U mladých stromků se provádí tzv. výchovný řez, který určuje budoucí tvar koruny. Provádí se hned po zasazení stromku, ale ještě klidně pět let poté, podle potřeby.

Zdravotní řez

Jedná se o stříhání třešně na podporu její síly a vitality. Tento jarní až pozdně letní řez má také bránit šíření škodlivých organismů. Odstraňují se poškozené, slábnoucí a odumírající větve, ale i ty napadené nemocemi. Rány je zapotřebí ihned potřít stromovým balzámem, včelím voskem nebo štěpařským voskem, aby strom nenapadly houbové choroby.

Udržovací řez

Dospělé stromy podstupují udržovací řez, který má za cíl zachovat strom v dobré kondici a zajistit bohatou úrodu. Odstraňují se suché, nemocné a poškozené větve a provádí se prosvětlovací řez, aby se do koruny dostal dostatek slunečního světla. Zároveň se zkracují větve, aby se omezil růst stromu do výšky. To pak zahradník ocení při sklizni plodů.

Jak omladit starou třešeň?

Třešně špatně snášejí přísné tvarování a řezné plochy velkého průměru. U starých stromů je ale často nezbytné provést zmlazovací řez, který je velmi radikální. Další sezonu po takovém zásadním zásahu do růstu a vzhledu stromu vyleze mnoho „vlků“, které je nutné také ořezat. Někteří zkušení zahrádkáři jsou zase striktně proti omlazování třešní.

Jak založit korunu třešně?

U třešní a višní je důležité udržovat korunu vzdušnou a prosvětlenou. Při stříhání by se mělo podporovat drobné rozvětvování a zachovat plodné výhony. Pro prosvětlení koruny vzrostlých stromů se doporučuje Zahnův řez, který je rozdělen do tří etap a trvá tři roky, než se plně projeví.

Kolik třešní, tolik višní?

Řez třešní a višní se v několika ohledech liší, a to především z důvodu rozdílného způsobu plodnosti a růstu těchto dvou druhů ovocných stromů.

Třešně Višně Plodí na krátkých postranních výhonech Plodí na dlouhých jednoletých výhonech Řez by měl podporovat drobné rozvětvování a udržovat dobře prosvětlenou korunu Poměrně rychle samy obrůstají Pro třešně je důležitý udržovací řez Pro tvarování koruny višní je důležitý výchovný řez Cílem řezu je zachovat a podpořit plodné výhony Již v raném věku stromu se provádí zkracování výhonů

5 tipů pro jarní péči

1. Hnojení

Po tuhé zimě potřebuje strom doplnit živiny, proto je velmi důležité jarní hnojení. Třešně vyžadují hnojivo určené pro ovocné stromy, ideálně s vyváženým poměrem dusíku, fosforu a draslíku, které podporuje růst listů, květů a plodů. Hnojivo se v přiměřeném množství aplikuje kolem kmene a lehce zapraví do půdy, aby se živiny dostaly ke kořenům.

2. Ochrana proti mrazům

V loňském roce neměli čeští zahrádkáři kvůli jarním mrazíkům ani třešničku. Všechny květy pomrzly. Pokud hrozí podobná situace, jedním ze způsobů ochrany je zakrytí stromu netkanou textilií nebo použití postřiku proti mrazu, který na květech vytvoří ochrannou vrstvu.

3. Ochrana proti chorobám a škůdcům

Třešně jsou náchylné na různé choroby a škůdce, kteří mohou zničit celou úrodu. Proto je důležité provádět preventivní postřiky. Proti houbovým chorobám, jako je monilióza nebo skvrnitost listů, pomáhá fungicidní postřik. Proti škůdcům, jako jsou mšice nebo vrtule třešňová, funguje insekticidní postřik. Je důležité provádět postřiky v období před květem a po odkvětu.

4. Dostatečná závlaha

Po odkvětu a během suchého období třešeň vyžaduje pravidelné zalévání přímo ke kořenům. Zalévání potřebují zejména mladé stromky, které ještě nemají dostatečně vyvinutý kořenový systém.

5. Pravidelná kontrola stromu

Strom je zapotřebí pravidelně kontrolovat, jestli se na něm neobjeví příznaky chorob nebo škůdců. Také by se měl odstraňovat plevel kolem kmene a pravidelně okolo stromu kypřit půda pro provzdušnění kořenů.

Zdravý a dobře opečovávaný strom se pak svému zahradníkovi odmění bohatou úrodou sladkých třešní.