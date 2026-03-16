Kdy stříhat angrešt na jaře a jak na to správně. Tipy pro bohatou úrodu

Angrešt patří mezi nenáročné keře, stejně jako maliny, rybíz nebo ostružiny. Bohatou úrodu ale můžete podpořit pravidelnou péčí. Jak a kdy stříhat angrešt a co mu ještě dopřát pro správný růst a plodnost?
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Pravidelný řez angreštu podpoří jeho zdravý růst i bohatou úrodu a zajistí, že se k plodům dostanou potřebné sluneční paprsky a vzduch. Prosvětlením keře se také snižuje riziko vzniku houbových chorob, jako je americké padlí.

Kdy stříhat angrešt?

Hned po výsadbě, ideální je sázet angrešt na podzim, případně časně zjara. Nejlepší doba pro stříhání angreštu je brzy na jaře, před začátkem vegetačního období, tedy do začátku března. Stříhat se ale může už od konce listopadu. Stromkový angrešt ocení po sklizni také letní řez, během kterého se odstraňují všechny nové mladé výhony. Vyhnete se tak plísním.

Jak stříhat angrešt?

  • Keřový angrešt

Po výsadbě se odstraňují slabé výhony, vždy se stříhají těsně nad zemí. Ostatní výhony se krátí na dva až tři pupeny, aby zesílily. Ve druhém roce se během jarního řezu ponechávají čtyři až osm nejsilnějších výhonů, ty se jen zkrátí o třetinu. Ve třetím roce potřebují dlouhé větve zkrátit na deset až dvanáct pupenů a boční výhony na tři až pět pupenů. Základní větve keře by se měly odstranit přibližně po pěti až sedmi letech, jakmile přistanou mít přírůstky a nevalně plodí.

  • Stromkový angrešt

Stromkový angrešt potřebuje po výsadbě zkrátit korunní výhonky na dva až čtyři pupeny. Ve druhém roce je třeba vybrat pět až sedm základních větví a zkrátit je o třetinu. Průběžně se odstraňují výhony rostoucí ze středu koruny, které stromek příliš zahušťují. Po čtyřech až šesti letech nastává čas na zmlazovací řez, kdy se základní větve zkracují na osm až deset pupenů a boční větve na dva až čtyři pupeny. Pak se omlazení provádí přibližně vždy po dvou letech.

Jak poznat správně prořezaný angrešt?

Správně provedený řez poznáte jednoduše: mezi jednotlivými kosterními větvemi byste měli bez problémů protáhnout ruku, aniž by vás větve píchaly.

Kde se angreštu nejlépe daří?

Angreštu se nejlépe daří na teplém a slunném místě. Vyhovuje mu neutrální až mírně kyselá půda a stanoviště chráněné před silným větrem. Nemá rád přemokření ani dlouhodobé sucho, proto je důležitá dobře propustná půda a pravidelná zálivka zejména v období květu a tvorby plodů.

Nejčastější chyby při řezu angreštu

  • Příliš hustý keř – pokud se neodstraňují staré větve, keř se zahustí a plody jsou menší.
  • Řez příliš pozdě na jaře – když už rostlina raší, může řez zbytečně oslabit růst.
  • Neodstraňování starých větví – nejvíce plodí mladší výhony, staré větve mají menší úrodu.
  • Řez příliš vysoko nad pupenem – zůstávají pahýly, které mohou zahnívat.

Jak na jarní řez:

5 tipů na jarní péči o angrešt

1. Hnojení

Vždy po jarním řezu angrešt pohnojte, aby získal sílu na růst nových výhonů a chutných plodů. Vhodný je kompost, vyzrálý hnůj nebo speciální hnojivo pro drobné ovoce.

2. Mulčování

Půdu kolem keře je třeba zamulčovat slámou, kůrou nebo kompostem. Mulč pomůže udržet vlhkost půdy a potlačuje růst plevele.

3. Odplevelení

Keř také ocení pravidelné odstraňování plevele kolem výhonů. Plevel mu totiž konkuruje o živiny a vláhu.

4. Ochrana proti chorobám a škůdcům

Angrešt často trápí mšice nebo americké padlí angreštové, kterému se také říká hnědé padlí angreštové. Pravidelně keř nebo stromek kontrolujte, a jakmile uvidíte první příznaky chorob nebo škůdců, rázně zakročte funkčními přípravky.

5. Zalévání

V období sucha je třeba angrešt pravidelně zalévat, dostatek vláhy potřebuje zejména v době květu a tvorby plodů.

S trochou péče se v létě můžete těšit na úrodu zelených, bílých nebo červených angreštů. Může z nich být třeba skvělá marmeláda.

Kdy stříhat angrešt na jaře a jak na to správně. Tipy pro bohatou úrodu

