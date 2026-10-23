Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mišpule se sklízí po mrazu. Tři druhy ovoce, které se ze stromu jíst nedají

Ivana Vaňkátová
  5:00
Mišpule mráz vítá, kdoule před ním utíká. Jak sklízet podzimní ovoce?

Mišpule mráz vítá, kdoule před ním utíká. Jak sklízet podzimní ovoce? | foto: Profimedia.cz

Mišpule mráz vítá, kdoule před ním utíká. Jak sklízet podzimní ovoce?
Mišpule mráz vítá, kdoule před ním utíká. Jak sklízet podzimní ovoce?
Mišpule mráz vítá, kdoule před ním utíká. Jak sklízet podzimní ovoce?
Mišpule mráz vítá, kdoule před ním utíká. Jak sklízet podzimní ovoce?
5 fotografií
Zatímco klasická sklizeň jablek či švestek pomalu končí, u tří opomíjených druhů podzimního ovoce to nejzajímavější teprve začíná. Mišpule, kdoule a rakytník se zásadně liší v tom, jak reagují na chlad. Zatímco mišpulím podzimní mrazíky prospívají, kdoule před mrazem raději schovejte a u rakytníku vám mrazák zachrání nervy i prsty. Jak tato netradiční ovocná společenství správně sklízet, jak je od sebe oddělit při uskladnění jablek a co z nich připravit v kuchyni?

Obsah

Mišpule a přemrznutí: proč se sklízí až po prvních mrazech?

Plody mišpule obecné (Mespilus germanica) připomínají malé hnědé malvice s nápadným kalichem. Pokud se do čerstvě utržené mišpule ze stromu zakousnete, zažijete zklamání – dužnina je tvrdá, kyselá a kvůli vysokému obsahu tříslovin nepříjemně svíravá.

Aby se z mišpule stala pochoutka s jemnou, jablečno-datlovou chutí, musí projít procesem takzvaného hniličkovatění.

„Mišpule musíte nechat na stromě, dokud nemrzne“

Není to pravda. Pokud hrozí příchod silných mrazů (pod −5 °C) nebo nálety ptactva, klidně sklízejte plně vybarvené tvrdé plody v průběhu října či listopadu a nechte je v jedné vrstvě dojít v chladné místnosti.

  • Co se v plodu děje: Během hniličkovatění dochází ke štěpení pektinů a odbourávání svíravých tříslovin. Mění se struktura dužniny, která postupně měkne do krémové až kašovité konzistence.
  • Hniličkovatění není hniloba: Měkká hnědá dužnina je u zralé mišpule žádoucí. Plod je špatný pouze ve chvíli, kdy objevíte viditelnou plíseň, plesnivé skvrny nebo z pletiva vychází hnilobný zápach.
  • Role mrazu: Tradičně se čeká na první mrazíky kolem −1 až −3 °C, které v pletivu vytvoří drobné krystalky ledu a proces změknutí zrychlí. Není to ale absolutní podmínka – mišpule dojdou a zjemní i při uskladnění v chladném sklepě.

Sklizeň jablek podle odrůd. Přehled ideálních termínů pro trhání

Pomůže mrazák?

Pokud chcete proces změknutí urychlit, můžete mišpule dát na několik hodin do mrazáku a necha je tpomalu rozmrazit v lednici. Ledové krystaly naruší buněčné stěny a dužnina změkne. Pamatujte ale, že mrazák zcela nenahradí přirozené biochemické zjemnění chuti – pokud jsou plody po rozmrazení stále trpké, nechte je ještě pár dní odležet.

Tvar mišpulí lákal k vulgárním označením. A starověk a středověk se jim...

Kdoule: ovoce, které se syrové nejí. A co s ním?

Zářivě žluté plody kdouloně obecné (Cydonia oblonga) nádherně voní, ale syrové jsou extrémně tvrdé a trpké. Důvodem je vysoká koncentrace takzvaných kamenitých buněk (sklereidů) a tříslovin.

Kdoule na rozdíl od mišpulí před mrazem chraňte. Slabý přízemní mrazík neublíží, ale výraznější promrznutí poškodí strukturu dužniny a plody pak v úložišti rychle hnijí.

Sklízejte hrušky ve správný čas. Jen tak si uchovají chuť i šťavnatost

Jak poznat správný čas na sklizeň?

  • Barva: Slupka se mění ze zelenavé na sytě žlutou.
  • Jemné ochmýření: Plstnatý povlak na povrchu plodu jde snáze setřít.
  • Vůně: Zralá kdoule i přes slupku intenzivně a sladce voní.

Pozor při uskladnění jablek a hrušek

Pokud řešíte podzimní uskladnění jablek a hrušek, kdoule nikdy neukládejte do stejného prostoru! Kdoule totiž uvolňují velmi silné těkavé aromatické látky. Při společném skladování v uzavřeném sklepě by okolní jablka a hrušky tento neobvyklý aromatický profil přejaly. Kdoule proto ukládejte odděleně v chladné, větrané místnosti (ideálně při 4–7 °C).

Kdoule

Rakytník: sklizeň před dozráním a trik s mrazákem

Plody rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides) jsou nabité vitaminem C a lze je bez obav jíst přímo z keře – překážkou je však jejich extrémně kyselá chuť a především pekelně náročná sklizeň.

Drobné kuličky drží těsně na větvičkách mezi ostrými trny. Při ručním trhání měkké slupky praskají a šťáva stříká všude kolem.

Dvanáctero tipů pro říjnovou zahradu: sklízejte, sázejte, hnojte, sejte

Trik s mrazákem

  1. Z keře odstřihněte čistými nůžkami jen vybrané větvičky bohatě obalené plody.
  2. Větve uložte do sáčku a dejte je přes noc zamrazit na −18 °C.
  3. Zmrzlé větvičky vyndejte a plody z nich jednoduše oklepejte nebo sloupněte. Zmrzlé kuličky odpadnou celé a bez poškození.

Varování pro úrodu na příští rok

Rakytník plodí na výhonech z předchozího roku. Pokud byste každý rok osekali nebo odstřihli všechny větve, keř zdevastujete a připravíte se o úrodu na další roky! Odstřihujte vždy jen část větviček a řez na keři střídejte.

Rakytník má několikanásobně víc vitaminu C než třeba citron, k tomu obsahuje i...

Kdy je která sklizeň? Kalendář, kdy sklízet

Každý z těchto druhů má svůj ideální čas sklizně:

Kalendář sklizně
Druh ovoceZáříŘíjenListopad, prosinec
RakytníkHlavní sklizeň (vysoký obsah vitaminu C)Pozdní sklizeňJen dočesávání zbylých plodů
KdouloňDozráváníHlavní sklizeň (vždy před mrazy!)Zpracování uskladněných plodů
MišpuleVývoj plodůZačátek sklizněHlavní sklizeň (po mrazících i bez nich)

Zpracování: rosol, povidla a šťáva bez zbytečné práce

Neobvyklé podzimní plody vyžadují v kuchyni trochu specifický přístup, ale odmění se vám neobyčejně výraznou chutí a vůní. Podívejte se, jak z jednotlivých druhů vytěžit maximum bez zbytečných hodin strávených u plotny.

1. Kdoulový sýr (Membrillo) a rosol

Kdoule přirozeně obsahují obrovské množství pektinu, takže při vaření skvěle rosolovatí i bez přidání želírovacích přípravků.

Postup: Kdoule omyjte, nakrájejte (i se slupkou, ale bez semeníků) a povařte ve vodě do změknutí. Rozmixujte na hladké pyré, přidejte cukr (cca 800 g na 1 kg pyré) a kapku citronové šťávy. Za stálého míchání vařte na mírném ohni do zhoustnutí. Hmotu vylejte do formy a nechte ztuhnout na kdoulový sýr, který se skvěle hodí ke zrajícím sýrům.

Mišpule dozrávají až po přemrznutí. Rostou tam, kde se mluvilo německy

2. Mišpulová povidla

Na rozdíl od klasických švestek obsahují mišpule velká tvrdá semena, která je nutné odstranit.

Postup: Měkké vyhniličkovatělé mišpule krátce poduste s trochou vody a propasírujte přes hrubší síto. Získáte hladké pyré bez pecek a tuhých slupek. Pyré doslaďte podle chuti, zahustěte na mírném ohni a plňte do sklenic.

3. Čerstvá rakytníková šťáva

Pro zachování maximálního množství vitaminu C se vyhněte dlouhému vaření. Čerstvě oklepané plody rozmixujte s trochou vody, přeceďte přes plátno a oslaďte medem. Pro dlouhodobé uchování šťávu raději zamrazte v tvořítkách na led.

Rakytník je divoká rostlina původem ze střední Asie, která se pomalu rozšířila...

Výsadba na příští rok. Kam tyhle dřeviny na zahradě patří?

Chcete si tyto netradiční ovocné stromy a keře vysadit? Podzim je pro výsadbu ideálním obdobím.

  • Mišpule: Nenáročný, vysoce dekorativní strom (výška 4–6 m) s velkými bílými květy. Je plně samosprašná, takže vám na zahradě stačí jediný kus.
  • Kdouloň: Vyžaduje slunné, teplé a chráněné stanoviště (např. u jižní zdi domu). Je samosprašná a dorůstá do výšky 3–4 m.
  • Rakytník: Pozor, rakytník je dvoudomý! Aby keře plodily, musíte vysadit jak samičí odrůdu, tak samčího opylovače (jedna samčí rostlina obslouží 5 až 8 samičích). Rakytník miluje plné slunce a písčitou půdu.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Cibetka, latte nebo macchiato? Jak se vyznáte v kávě?

káva

Káva je jedním z nejoblíbenějších nápojů na světě s bohatou historií a rozmanitou kulturou přípravy. Tento kvíz prověří vaše znalosti v oblastech historie, pěstování, druhů zrn i samotných kávových...

Užívají si, jak konstrukčně zajímavý dům mizí v zeleni. Úchvatné i na podzim

Terasovitá zahrada u Prahy má zhruba 2 tisíce metrů čtverečních.

Má téměř dva tisíce čtverečních metrů a obklopuje architektonicky výrazný dům na samé hranici Prahy. Majitelka si přála, aby na této ploše zahradní designér Ferdinand Leffler a jeho kolegové...

Vyrobit je umíme, recyklovat ne. Co do tříděného odpadu nepatří

Materiály, co nepropouštějí vodu, odolávají vysokým teplotám a vydrží skoro všechno. Jsou skvělé. Tedy až do chvíle, než se výrobků z nich chceme zbavit.

Materiály, co nepropouštějí vodu, odolávají vysokým teplotám a vydrží skoro všechno. Jsou skvělé. Tedy až do chvíle, než se výrobků z nich chceme zbavit. Pak se z nich často stává noční můra. Jsou...

První rok na Farmě Vojty Kotka krok za krokem. Plný nadšení i naivních střetů

Farma Votky Kotka, 8. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, ovce parazit, revitalizace...

Plnit si životní sny je vždycky výzva, ať mají jakoukoliv podobu. Pokud se ovšem rozhodnete vybudovat rodinný statek se vším všudy, abyste doslova měli kde zapustit kořeny, je to výzva obrovská. A...

Domácí destilát s díky odmítám. Vím, co do něj lidé dokážou strčit, říká šéfka lihovaru

Premium
Barbora Šitnerová šéfuje výrobě destilátů v lihovaru v Blatné.

Barbora Šitnerová šéfuje výrobě destilátů v lihovaru v Blatné. Jaká byla letos úroda? Z čeho nejraději pálí? A jak jí dokáže „zatopit“ tatínek, slavný lihovarník? To vše zodpověděla v rozhovoru pro...

Mišpule se sklízí po mrazu. Tři druhy ovoce, které se ze stromu jíst nedají

Mišpule mráz vítá, kdoule před ním utíká. Jak sklízet podzimní ovoce?

Zatímco klasická sklizeň jablek či švestek pomalu končí, u tří opomíjených druhů podzimního ovoce to nejzajímavější teprve začíná. Mišpule, kdoule a rakytník se zásadně liší v tom, jak reagují na...

23. října 2026

Splín z dušičkového počasí zkuste rozbít tipy a recepty k oslavě Hallowennu

Krvavé poháry s červy? Super dezert, který vám halloween rozsvítí.

Do tmy vstáváme, a na sklonku dne přichází čím dál dříve. Není divu, že mnozí vítají možnost, jak podzimní splíny rozbít nadsázkou a vtipem svázanými s Halloweenem. Letos vyjde poslední říjnový den...

23. října 2026

Pohlreich v plzeňském saloonu. Nadšení v kuchyni zabila výpověď přes SMS

První seznamování s postupy místního kuchaře

Zdeněk Pohlreich se vydal do Plzně, aby pomohl podniku, který si hraje na saloon z doby dobývání Divokého západu. Měl by nabízet typické pokrmy z americké gastronomie. Jenže po první návštěvě se...

23. října 2026

Co říkají tečky, čáry a kříže na stromech? Šumavská hajná vysvětluje lesnické značky

Premium
Od dětství je Lucie úzce spjata s přírodou, lesem a životem na Šumavě, které se...

Na nedostatek pohybu a čerstvého vzduchu si Lucie Marunová v práci stěžovat nemůže. Jejím revírem jsou šumavské lesy. A jak by vám sama řekla, nic se v nich neděje jen tak pro nic za nic.

22. října 2026

Užívají si, jak konstrukčně zajímavý dům mizí v zeleni. Úchvatné i na podzim

Terasovitá zahrada u Prahy má zhruba 2 tisíce metrů čtverečních.

Má téměř dva tisíce čtverečních metrů a obklopuje architektonicky výrazný dům na samé hranici Prahy. Majitelka si přála, aby na této ploše zahradní designér Ferdinand Leffler a jeho kolegové...

22. října 2026

Člověka přitahuje panda a tygr. Zvířata podobná lidem naopak, líčí profesor Frynta

Premium
Daniel Frynta

O tom, jak bude pokračovat evoluce zvířat, rozhoduje především člověk. A podle jakého klíče určí rybám, obojživelníkům, ptákům nebo savcům jejich osud? To už druhou dekádu zkoumá a popisuje tým...

21. října 2026

Křížaly se nedělají jen z jablek. Usušte si švestky, meruňky či kiwi

Křížaly, pochoutka našich babiček.

Sušená jablka, ale i hrušky nebo švestky a další druhy ovoce, prostě křížaly, bývaly v kuchyni našich předků oblíbeným pamlskem. Objevte je i vy. Zpracování zvládnete, něco sladkého budete mít...

21. října 2026

Microgreens: Mikrobylinky, které si vypěstujete z parapetu během několika dnů

Komerční sdělení
Microgreens na parapetu — jednoduchý koníček i pro začátečníky

Nemusíte mít zahradu ani skleník, abyste si mohli dopřát čerstvé zelené výhonky po celý rok. Stačí několik kvalitních semínek, trocha světla a pár minut péče denně. Právě proto si pěstování...

21. října 2026

KVÍZ: Cibetka, latte nebo macchiato? Jak se vyznáte v kávě?

káva

Káva je jedním z nejoblíbenějších nápojů na světě s bohatou historií a rozmanitou kulturou přípravy. Tento kvíz prověří vaše znalosti v oblastech historie, pěstování, druhů zrn i samotných kávových...

vydáno 21. října 2026

Populárního medvěda Jirku musela zoo utratit, měl zdravotní problémy

Medvěd ušatý Jirka na své první procházce po více než hektarovém výběhu v...

Zoo Ostrava musela kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu nechat utratit dvacetiletého samce medvěda ušatého Jirku. Před dvěma lety byl do zoo převezen ze státního zámku Konopiště.

20. října 2026  18:20

Domácí destilát s díky odmítám. Vím, co do něj lidé dokážou strčit, říká šéfka lihovaru

Premium
Barbora Šitnerová šéfuje výrobě destilátů v lihovaru v Blatné.

Barbora Šitnerová šéfuje výrobě destilátů v lihovaru v Blatné. Jaká byla letos úroda? Z čeho nejraději pálí? A jak jí dokáže „zatopit“ tatínek, slavný lihovarník? To vše zodpověděla v rozhovoru pro...

20. října 2026

Podzimní péče o kočky. Jak připravit svého mazlíčka na chladnější dny

Důležité je si uvědomit, že kočka je zvíře společenské, které má rádo přehled.

S kočkou člověk sdílí v průměru zhruba pět tisíc dní. Na podzim, kdy se dny krátí a kočky tráví víc času doma, se z nich stávají hlavně dny na gauči, u okna a v teple.

20. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×