Mišpule a přemrznutí: proč se sklízí až po prvních mrazech?
Plody mišpule obecné (Mespilus germanica) připomínají malé hnědé malvice s nápadným kalichem. Pokud se do čerstvě utržené mišpule ze stromu zakousnete, zažijete zklamání – dužnina je tvrdá, kyselá a kvůli vysokému obsahu tříslovin nepříjemně svíravá.
Aby se z mišpule stala pochoutka s jemnou, jablečno-datlovou chutí, musí projít procesem takzvaného hniličkovatění.
„Mišpule musíte nechat na stromě, dokud nemrzne“
Není to pravda. Pokud hrozí příchod silných mrazů (pod −5 °C) nebo nálety ptactva, klidně sklízejte plně vybarvené tvrdé plody v průběhu října či listopadu a nechte je v jedné vrstvě dojít v chladné místnosti.
- Co se v plodu děje: Během hniličkovatění dochází ke štěpení pektinů a odbourávání svíravých tříslovin. Mění se struktura dužniny, která postupně měkne do krémové až kašovité konzistence.
- Hniličkovatění není hniloba: Měkká hnědá dužnina je u zralé mišpule žádoucí. Plod je špatný pouze ve chvíli, kdy objevíte viditelnou plíseň, plesnivé skvrny nebo z pletiva vychází hnilobný zápach.
- Role mrazu: Tradičně se čeká na první mrazíky kolem −1 až −3 °C, které v pletivu vytvoří drobné krystalky ledu a proces změknutí zrychlí. Není to ale absolutní podmínka – mišpule dojdou a zjemní i při uskladnění v chladném sklepě.
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Sklizeň jablek podle odrůd. Přehled ideálních termínů pro trhání
Pomůže mrazák?
Pokud chcete proces změknutí urychlit, můžete mišpule dát na několik hodin do mrazáku a necha je tpomalu rozmrazit v lednici. Ledové krystaly naruší buněčné stěny a dužnina změkne. Pamatujte ale, že mrazák zcela nenahradí přirozené biochemické zjemnění chuti – pokud jsou plody po rozmrazení stále trpké, nechte je ještě pár dní odležet.
Kdoule: ovoce, které se syrové nejí. A co s ním?
Zářivě žluté plody kdouloně obecné (Cydonia oblonga) nádherně voní, ale syrové jsou extrémně tvrdé a trpké. Důvodem je vysoká koncentrace takzvaných kamenitých buněk (sklereidů) a tříslovin.
Kdoule na rozdíl od mišpulí před mrazem chraňte. Slabý přízemní mrazík neublíží, ale výraznější promrznutí poškodí strukturu dužniny a plody pak v úložišti rychle hnijí.
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Sklízejte hrušky ve správný čas. Jen tak si uchovají chuť i šťavnatost
Jak poznat správný čas na sklizeň?
- Barva: Slupka se mění ze zelenavé na sytě žlutou.
- Jemné ochmýření: Plstnatý povlak na povrchu plodu jde snáze setřít.
- Vůně: Zralá kdoule i přes slupku intenzivně a sladce voní.
Pozor při uskladnění jablek a hrušek
Pokud řešíte podzimní uskladnění jablek a hrušek, kdoule nikdy neukládejte do stejného prostoru! Kdoule totiž uvolňují velmi silné těkavé aromatické látky. Při společném skladování v uzavřeném sklepě by okolní jablka a hrušky tento neobvyklý aromatický profil přejaly. Kdoule proto ukládejte odděleně v chladné, větrané místnosti (ideálně při 4–7 °C).
Rakytník: sklizeň před dozráním a trik s mrazákem
Plody rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides) jsou nabité vitaminem C a lze je bez obav jíst přímo z keře – překážkou je však jejich extrémně kyselá chuť a především pekelně náročná sklizeň.
Drobné kuličky drží těsně na větvičkách mezi ostrými trny. Při ručním trhání měkké slupky praskají a šťáva stříká všude kolem.
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Trik s mrazákem
- Z keře odstřihněte čistými nůžkami jen vybrané větvičky bohatě obalené plody.
- Větve uložte do sáčku a dejte je přes noc zamrazit na −18 °C.
- Zmrzlé větvičky vyndejte a plody z nich jednoduše oklepejte nebo sloupněte. Zmrzlé kuličky odpadnou celé a bez poškození.
Varování pro úrodu na příští rok
Rakytník plodí na výhonech z předchozího roku. Pokud byste každý rok osekali nebo odstřihli všechny větve, keř zdevastujete a připravíte se o úrodu na další roky! Odstřihujte vždy jen část větviček a řez na keři střídejte.
Kdy je která sklizeň? Kalendář, kdy sklízet
Každý z těchto druhů má svůj ideální čas sklizně:
|Druh ovoce
|Září
|Říjen
|Listopad, prosinec
|Rakytník
|Hlavní sklizeň (vysoký obsah vitaminu C)
|Pozdní sklizeň
|Jen dočesávání zbylých plodů
|Kdouloň
|Dozrávání
|Hlavní sklizeň (vždy před mrazy!)
|Zpracování uskladněných plodů
|Mišpule
|Vývoj plodů
|Začátek sklizně
|Hlavní sklizeň (po mrazících i bez nich)
Zpracování: rosol, povidla a šťáva bez zbytečné práce
Neobvyklé podzimní plody vyžadují v kuchyni trochu specifický přístup, ale odmění se vám neobyčejně výraznou chutí a vůní. Podívejte se, jak z jednotlivých druhů vytěžit maximum bez zbytečných hodin strávených u plotny.
1. Kdoulový sýr (Membrillo) a rosol
Kdoule přirozeně obsahují obrovské množství pektinu, takže při vaření skvěle rosolovatí i bez přidání želírovacích přípravků.
Postup: Kdoule omyjte, nakrájejte (i se slupkou, ale bez semeníků) a povařte ve vodě do změknutí. Rozmixujte na hladké pyré, přidejte cukr (cca 800 g na 1 kg pyré) a kapku citronové šťávy. Za stálého míchání vařte na mírném ohni do zhoustnutí. Hmotu vylejte do formy a nechte ztuhnout na kdoulový sýr, který se skvěle hodí ke zrajícím sýrům.
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2. Mišpulová povidla
Na rozdíl od klasických švestek obsahují mišpule velká tvrdá semena, která je nutné odstranit.
Postup: Měkké vyhniličkovatělé mišpule krátce poduste s trochou vody a propasírujte přes hrubší síto. Získáte hladké pyré bez pecek a tuhých slupek. Pyré doslaďte podle chuti, zahustěte na mírném ohni a plňte do sklenic.
3. Čerstvá rakytníková šťáva
Pro zachování maximálního množství vitaminu C se vyhněte dlouhému vaření. Čerstvě oklepané plody rozmixujte s trochou vody, přeceďte přes plátno a oslaďte medem. Pro dlouhodobé uchování šťávu raději zamrazte v tvořítkách na led.
Výsadba na příští rok. Kam tyhle dřeviny na zahradě patří?
Chcete si tyto netradiční ovocné stromy a keře vysadit? Podzim je pro výsadbu ideálním obdobím.
- Mišpule: Nenáročný, vysoce dekorativní strom (výška 4–6 m) s velkými bílými květy. Je plně samosprašná, takže vám na zahradě stačí jediný kus.
- Kdouloň: Vyžaduje slunné, teplé a chráněné stanoviště (např. u jižní zdi domu). Je samosprašná a dorůstá do výšky 3–4 m.
- Rakytník: Pozor, rakytník je dvoudomý! Aby keře plodily, musíte vysadit jak samičí odrůdu, tak samčího opylovače (jedna samčí rostlina obslouží 5 až 8 samičích). Rakytník miluje plné slunce a písčitou půdu.