Obecně se doporučuje sazeničky okurek předpěstovat, a to přibližně tři až čtyři týdny před plánovanou výsadbou ven. Vždy je dobré začít s výsadbou na záhon, do skleníku nebo fóliovníku až po „zmrzlých mužích“, tedy po 15. květnu. Pokud tedy ještě nemáte doma vysazená semínka, hned se do toho pusťte. Nebo počkejte na přímé vysetí semínek ven.

Semínka okurek přímo do záhonu

Pro přímý výsev okurek na venkovní záhon je nejvhodnější období od poloviny května do poloviny června. V této době by měla být půda dostatečně prohřátá a riziko mrazíků naprosto minimální.

A kdy sázet okurky do fóliovníku a skleníku?

Také po polovině května, kdy už nehrozí silné mrazy. Fóliovník poskytuje rostlinkám o něco větší ochranu než pěstování v záhonu, takže v teplejších oblastech můžete výsadbu zkusit o týden dříve.

V dobrých podmínkách poskytují okurky dlouhou a vyrovnanou úrodu a rostou jako z vody. Sklízet je potřeba takřka každý den.

Okurky v květináčích

Pokud plánujete pěstovat okurky na balkoně v květináčích, začněte s výsevem semen nebo výsadbou sazenic od poloviny května do poloviny června. Pokud semínka vyséváte dříve, ponechte nádoby do poloviny května doma, abyste předešli případnému zmrznutí.

Okurky potřebují dostatečně velké květináče s průměrem alespoň 30 cm a hloubkou 20 až 25 cm s dobrou drenáží. Do každého takového květináče přijde jedna sazenice.

Jak na předpěstování sazenic okurek?

Předpěstování okurek se doporučuje zejména u salátových okurek a hadovek, můžete si tak prodloužit sklizeň.

Semínka se vysévají do malých květináčů, sadbovačů nebo rašelinových kelímků do hloubky 1 až 2 cm. Ideální teplota pro klíčení je nad 20 °C. Květináčky je třeba umístit na teplé a světlé místo, nejlépe na parapet okna. Substrát udržujte mírně vlhký, ale ne přemokřený.

Jakmile sazeničky vyrostou a počasí to dovolí, začněte je za slunných dnů vynášet ven, aby si zvykly na vítr, slunce a nižší teploty. Postupně prodlužujte dobu, po kterou jsou venku.

Přibližně měsíc od výsevu mají sazenice vyvinuté dva pravé listy a silný kořenový systém. Jsou tak připravené na výsadbu na venkovní záhon nebo do skleníku či fóliovníku. Vždy je ale zapotřebí počkat až na polovinu května, aby je nezničily případné přízemní mrazíky.

Příprava záhonu a výsadba okurek

Jak daleko od sebe sázet okurky? Nakládačky: Při výsevu přímo na záhon se mezi semínky udržuje rozestup v řádku 10 až 15 cm a mezi řádky 80 až 120 cm. Hadovky a ostatní odrůdy: Každá rostlina by kolem sebe měla mít alespoň 30 cm prostoru. Při pěstování na opoře postačí mezi rostlinami 20 cm.

Okurky milují slunné a teplé stanoviště chráněné před větrem. Půda by měla být kyprá, výživná a bohatá na humus. Před výsadbou záhon prokypřete a zapravte do něj vyzrálý kompost. Prohřátí půdy lze urychlit položením černé fólie na záhon, a to týden až měsíc před samotnou výsadbou.

Pěstování okurek od zalévání přes hnojení až po oporu

Okurky potřebují pro bohatou úrodu dostatek vláhy, zejména v období kvetení a tvorby plodů. Zalévat je třeba pravidelně, nejlépe ráno, a to vlažnou vodou. Večerní vlhké prostředí totiž láká slimáky. Okurkám také velmi prospěje pravidelné hnojení organickými hnojivy, například kopřivovým výluhem pro růst a zkvašeným drůbežím trusem pro podporu kvetení a plodnosti.

Co pěstovat s okurkami? Pozitivní vliv na růst okurek mají hrách, cibule a fazole. Před škůdci pomáhají chránit kopr

a bazalka. Okurky by však neměly být na stejném záhonu jako dýně, tykve, cukety a melouny. Lákají stejné škůdce a napadají je podobné choroby.

Půda kolem rostlin se může mulčovat slámou nebo posečenou trávou, aby se v ní udržela vlhkost a omezil růst plevele. Většina odrůd okurek je popínavá, proto je vhodné jim zajistit oporu v podobě sítě, tyče nebo vyvázáním provázky. Zlepší to cirkulaci vzduchu a sníží riziko plísňových onemocnění.

Ať už se rozhodnete pro předpěstování sazenic nebo přímý výsev, okurky potřebují teplo, slunce, výživnou půdu a dostatek vláhy.

S trochou péče se brzy dočkáte bohaté sklizně křupavých okurek.