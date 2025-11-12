Kdy sázet lilie?
Ve většině oblastí Česka je nejvhodnější podzimní výsadba lilií od září do října, výjimečně ještě v první polovině listopadu, pokud půda není promrzlá. U takto pozdní výsadby je ale nutná zvýšená ochrana – cibulky potřebují čas na zakořenění, jinak by přes zimu mohly zmrznout. Pomůže vrstva mulče, zakrytí netkanou textilií či fólií, případně jednoduchý kryt proti dešti a mrazu.
Výjimku tvoří lilie bělostná (Lilium candidum), která má specifické nároky – sází se už do konce srpna, protože potřebuje před zimou vytvořit přízemní růžici listů. Pokud jste to nestihli, je lepší výsadbu odložit na jaro. Optimální období pro jarní výsadbu je od března do května.
U všech lilií ovšem platí jedno pravidlo: musí stihnout zakořenit před příchodem zimy, jen tak bez úhony přečkají mráz.
Lilie: symbolika
Kde pěstovat lilie?
Lilie nejlépe prospívají na slunném až polostinném stanovišti, kde dostávají šest až osm hodin slunečního svitu denně. Ve stínu se sice vytáhnou, ale květů se příliš nedočkáte.
Půda by měla být dobře propustná, humózní a bohatá na živiny. Cibulky nesnášejí trvalé vlhko, v takových podmínkách snadno uhnívají. Těžší, jílovité půdy je vhodné odlehčit přidáním hrubšího písku, drobného štěrku či rašeliny. Zároveň půdu obohaťte kvalitním, dobře vyzrálým kompostem v množství přibližně 5–10 litrů na metr čtvereční, který zlepší její strukturu a zásobení živinami.
Pokud vysazujete do nádob, zvolte velkou a stabilní nádobu s drenáží. Lilie nesnášejí přemokření, ale zároveň nesmějí úplně vyschnout.
Jak sázet lilie krok za krokem
- Vykopejte jamku hlubokou přibližně dvojnásobek až trojnásobek výšky cibulky, obvykle tedy 10–15 cm. U bělostných lilií sázejte mělčeji – maximálně 5–8 cm.
- Cibulku vkládejte špičkou nahoru a kořeny dolů.
- Mezi cibulkami ponechte rozestupy zhruba 20–25 cm, aby měly dostatek prostoru pro růst.
- Po zasazení substrát jemně upěchujte a půdu zalijte, aby cibule dobře zakořenily.
- Na povrch můžete přidat mulč (například kůru), která udrží vlhkost a ochrání kořeny před teplotními výkyvy.
Pokud si příští rok chcete vyšperkovat záhony nebo nádoby liliemi, kupte si cibulky u renomovaných prodejců, i na kvalitě cibulí samozřejmě závisí bohatý růst a kvetení.
Co se týče škůdců, pozor hlavně na načervenalého broučka jménem chřestovníček liliový. To, že napadl rostliny, poznáte podle vykousaných dírek v listech a květech. Brouci se dají posbírat podobně jako mandelinky z brambor.