Trávník na podzim ještě nemusí mít sezonu za sebou. Dokud tráva přirůstá, potřebuje podle své výšky další sečení. Před zimou je také důležité odstraňovat nánosy listí a vyhnout se zásahům, po kterých se porost za nepříznivého počasí nestačí obnovit.
Poslední seč: proč se na zimu nechává pět centimetrů
Co trávník před zimou potřebuje?
Pro běžný zahradní trávník může být při poslední seči vhodná výška kolem 5 centimetrů. Není to však pravidlo platné pro každou travní směs.
Některé porosty se udržují nižší, jiné potřebují zůstat vyšší. Důležitější než přesný centimetr je vyhnout se příliš nízkému sestřihu a prudkému zkrácení přerostlé trávy.
Nevhodná výška může trávníku uškodit oběma směry:
- Příliš nízká seč trávu oslabuje, zvlášť pokud sekačka na nerovnostech zasáhne až do drnu. V prořídlém porostu pak snáze získávají prostor mech a plevel.
- Příliš dlouhá tráva může polehávat a v mokrém počasí vytvářet podmínky příznivé pro některé choroby.
Přerostlý trávník proto nezkracujte najednou na konečnou výšku. Při jednom sečení odeberte nejvýše třetinu délky stébel. Pokud je nutné další zkrácení, rozložte ho do více sečí podle růstu a počasí.
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Vertikutace patří na jaro. Co dělat s plstí teď
Jestliže se ochlazuje, tráva téměř nepřirůstá a půda zůstává mokrá, důkladnou vertikutaci raději odložte na jaro. Ani tehdy ale nespěchejte hned po roztání sněhu. Porost musí znovu aktivně růst a půda musí být vhodná pro práci.
Vertikutace na podzim přitom může být prospěšná. Vhodné podmínky bývají v časném podzimu, kdy má tráva ještě možnost zotavit se. Ani říjen nepředstavuje automatický zákaz. Rizikový je především zásah do podmáčeného, promrzlého nebo oslabeného trávníku v době, kdy počasí jeho obnově nepřeje.
Co je travní plsť?
Plsť vzniká mezi povrchem půdy a zelenou částí porostu. Tvoří ji živé i odumřelé části trav, například výhony a kořeny. Tenká vrstva je běžná; problémem je silné nahromadění, které může zhoršit podmínky pro růst a zvýšit náchylnost trávníku k poškození.
Pokud už počasí na razantnější zásah není:
- šetrně vyhrabte listí a volné rostlinné zbytky;
- netlačte hráběmi tak, abyste vytrhávali zdravou trávu;
- důkladnější odstranění silné plsti naplánujte na vhodnější období.
Lehké vyčištění povrchu totiž silnou plsť neodstraní a nenahradí její pozdější ošetření.
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Draselné hnojivo místo dusíkatého: co který prvek dělá
Hnojení trávníku na podzim má odpovídat potřebám porostu na konci sezony. Zbytek jarního nebo letního hnojiva proto nepoužívejte automaticky. Podzimní hnojivo na trávník bývá sestavené s menším podílem dusíku a vyšším podílem draslíku než směsi podporující bujný růst.
|Živina
|Význam pro trávník
|Dusík (N)
|Podporuje růst, zelenou barvu a hustotu trávy. Nadbytek může vést k příliš bujnému růstu a zvýšit riziko některých chorob.
|Draslík (K)
|Podílí se na hospodaření rostlin s vodou a jejich schopnosti zvládat nepříznivé podmínky.
|Fosfor (P)
|Je důležitý pro energetické procesy a vývoj kořenů, zejména při zakládání nebo obnově porostu.
Draselné hnojivo může pomoci doplnit potřebnou živinu, není však zárukou bezproblémového přezimování. Pokud je draslíku v půdě dostatek, další dávka nemusí přinést užitek. Nejlepší podklad pro výběr hnojiva poskytuje půdní rozbor.
Ani dusík není na podzim zcela zakázaný. Vhodně načasovaná a přiměřená aplikace může být pro trávník prospěšná. Rozhoduje:
- množství a forma dusíku;
- stav porostu;
- dosavadní hnojení;
- termín aplikace.
Cílem není trávu na poslední chvíli přimět k překotnému růstu.
Při aplikaci dodržujte dávkování a pokyny na obalu. Pokud hnojivo vyžaduje zálivku, zajistěte ji podle návodu. Nehnojte na promrzlé ani silně podmáčené půdě.
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Kdy trávník naposledy pokosit podle teploty, ne podle data
Na otázku, kdy naposledy posekat trávník, neexistuje jediné datum pro všechny zahrady. V chladnějších polohách může růst ustávat dříve, v teplejší oblasti může porost potřebovat sečení i v listopadu.
Dlouhodobý pokles denních teplot pod 10 °C může upozornit na výrazné zpomalování růstu některých běžných trav. Nejde ale o přesnou hranici, při které se růst každého trávníku zastaví. Záleží také na travním druhu, teplotě půdy a dalších podmínkách; tráva může přirůstat i za chladnějšího počasí.
|Stav trávníku a počasí
|Jak postupovat
|Tráva dál roste a přerůstá udržovanou výšku
|Za vhodných podmínek ji znovu posekejte.
|Porost už nepřirůstá
|Další seč není potřebná.
|Tráva je mokrá nebo namrzlá
|Počkejte, až oschne a námraza roztaje.
|Půda je rozmáčená a měkká
|Sečení odložte, přejezdy mohou poškodit drn a zhutnit půdu.
Poslední seč tedy určujte především podle skutečného růstu porostu a podmínek na zahradě.
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Listí na trávníku: jak dlouho ho drn vydrží
Listí můžete odstranit několika způsoby:
Při mulčování musí úlomky propadnout mezi stébla, nikoli vytvořit další souvislou vrstvu na povrchu. Velké nánosy nejprve odstraňte.
Několik rozptýlených listů trávník bezprostředně neohrozí. Souvislý pokryv, pod kterým téměř není vidět tráva, už ale odstraňte. Omezuje přístup světla, které porost potřebuje k vytváření a ukládání zásob před zimou.
Přesný počet dnů, po který drn pod listím vydrží bez poškození, nelze určit. Záleží na tloušťce vrstvy, její vlhkosti, počasí i kondici trávy. Mokré, slepené listí proto nenechávejte hromadit a s úklidem nečekejte do jara. Silná vrstva ponechaná přes zimu může porost poškodit a přispět k rozvoji chorob.
Vápnění a mech: úkon, který se nevejde do stejného víkendu
Mech není spolehlivým důkazem, že trávník potřebuje vápnit. Vyhovuje mu také:
- stín;
- nadměrná vlhkost;
- zhutněná půda;
- řídká tráva oslabená příliš nízkým sečením.
Samotné vápnění tyto příčiny nevyřeší.
Nejdřív proto ověřte pH půdy. Vápnicí přípravek má smysl použít tehdy, když je půda pro daný porost příliš kyselá. Potřebná dávka závisí na naměřené hodnotě i na půdním typu. Preventivní vápnění každý podzim může pH zbytečně zvýšit.
Pozor na kombinaci vápnění a hnojení
Pokud chcete zároveň hnojit, zkontrolujte složení obou přípravků a jejich návody. Vápnění není vhodné spojovat s aplikací močoviny nebo některých amonných hnojiv, protože může zvýšit ztráty dusíku únikem amoniaku.
Pro všechny druhy hnojiv však neplatí stejný zákaz ani jednotná čekací lhůta. Potřebný odstup určují konkrétní použité přípravky.
U opakovaného výskytu mechu řešte také příčinu: nedostatek světla, špatné odvodnění, zhutnění půdy nebo nevhodnou výšku sečení. Bez změny podmínek, které mechu vyhovují, bývá jeho odstranění pouze dočasné.