Recept na přípravu levandulového sirupu Suroviny na levandulový sirup: Levandulový sirup oceníte nejen při nachlazení, ale i na dobré trávení. 4 hrsti květů levandule (otrhané ze stonků)

1 bio citron

200 g třtinového želírovacího cukru

150 g třtinového cukru

1 lžička kyseliny citronové

1 litr převařené a vychladlé vody TIP: Sirup skladujte v chladu a temnu. Otevřenou lahev uchovávejte v lednici a spotřebujte do několika týdnů. Postup přípravy levandulového sirupu: Do hrnce vložte květy levandule a na ně poklaďte citron nakrájený na kolečka (neoloupaný, ale dobře omytý). Zalijte 1 litrem převařené, ale už vychladlé vody. Nechte louhovat 24 hodin při pokojové teplotě, přikryté utěrkou. Druhý den směs sceďte. Květy dobře vymačkejte, abyste získali co nejvíce aromatické tekutiny. Do přecezené tekutiny přidejte oba cukry (klasický a želírovací) a kyselinu citronovou. Za stálého míchání pomalu vařte, dokud se objem tekutiny nezredukuje přibližně na třetinu – sirup tak zhoustne a získá intenzivní barvu i vůni. Hotový sirup nalijte do čistých skleněných lahví, ihned je uzavřete, otočte dnem vzhůru a nechte pozvolna vychladnout.