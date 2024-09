Porostou houby po deštích? Neměly ideální podmínky, upozorňuje mykoložka

Zdánlivě by se mohlo zdát, že houby nám po silných deštích připraví žně, ale podle odborníků to nemusí být vždy pravda. Po velmi vydatných deštích se navíc kvůli podmáčené půdě vůbec nedoporučuje do...