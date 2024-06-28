Ženy dostaly červené karafiáty a muži slavili. Tak nějak si Mezinárodní den žen většinou pamatují naše maminky a babičky. Tak tomu skutečně bývalo a řada žen má proto k těmto květinám jakýsi ambivalentní vztah. Oprostěte se od předsudků, karafiáty si to nezaslouží. V Klatovech, kde má jejich pěstování dvousetletou tradici, by mohli vyprávět – stejně jako jejich 60 vyšlechtěných kultivarů.
Pár desítek nádherných klatovských výpěstků si díky snímkům předsedy spolku Klatovský karafiát Petera Pošefky můžete prohlédnout dále ve fotogalerii a najdete tam i pozvání na letošní tradiční letní prodejní výstavu. (na snímku klatovský karafiát nesoucí na počest města jméno Klatovy)
Autor: Peter Pošefka, Klatovské karafiáty
Jinak mezi karafiáty (Dianthus) neboli hvozdíky můžete opravdu vybírat. Chcete raději ty čínské, nebo nízké skalkové? Vysoké velkokvěté a vhodné k řezu? Možností je spousta.
Karafiáty najdeme i v naší přírodě, vybavte si třeba drobné hvozdíky kartouzky, nazývané slzičky Panny Marie. Na loukách a luzích jsou však většinou silně, ba dokonce kriticky ohrožené, a tak zamiřte do zahradnictví.
Hvozdík bradatý nebo také vousatý, jemuž přezdíváme čínský karafiát, dobře známe, odjakživa patřil na venkovské zahrádky.
Naše babičky čínské karafiáty úspěšně pěstovaly a řezaly do váz. Trsy květů hrají všemi barvami, nejčastěji bílou a všemi odstíny růžové, mnohé mají dvojbarevné květy.
Čínský karafiát opravdu pochází z Asie a můžeme si ho pořídit jako vzrostlou sazenici, která ještě to léto vykvete, pak se bude chovat jako letnička. Pokud chcete hvozdík bradatý vysévat, dělá se to v létě, aby rostlinky stačily do zimy zesílit, v takovém případě karafiát funguje jako dvouletka. Velmi snadno se ovšem vysemení na další roky, stačí, když necháte nějaké květy „uzrát“ a neotrháte je.
Drobné hvozdíky do skalek nebo jako nízké trvalky květinových záhonů jsou velmi vděčné. Jde o rostliny, které časem vytvoří pěkné bochánky nebo koberce a jejich pestré květy omamně voní. Pocházejí většinou z horských oblastí jižních zemí, třeba z Turecka či Bulharska, a tak jim dopřejte podobné podmínky i na své zahradě. Zvládnou růst mezi kameny, mají rády slunce a hodně propustnou zeminu. Těžkou a vlhkou půdou či větším zastíněním se jim nezavděčíte.
Když karafiátkům dopřejete ty správné podmínky, dají se pěstovat i v truhlíku na balkoně, dokonce zvládnou i přezimování.
Pokud si chcete něžné a voňavé květy karafiátů užít opravdu dokonale, vypravte se v létě na výstavu Klatovský karafiát do Klatov. Většinou bývala zahájena na klatovskou pouť, druhou červencovou neděli. „Poslední roky ale karafiáty nakvétají o týden dříve, takže letošní termín ještě upřesníme,“ vysvětluje předseda spolku Klatovský karafiát Peter Pošefka, že záleží na počasí. Aktuální informace k výstavě ovšem spolehlivě najdete na začátku léta na stránkách města Klatovy.
Nový kultivar se objeví zhruba každých pět let, v Klatovech už jich vyšlechtili 60, a každý má nádherné jméno. Na výstavě je vždy k vidění několik desítek z nich.
Předseda klatovského klubu pěstitelů karafiátů Peter Pošefka na letošní výstavu srdečně zve.
Zatím poslední, jubilejní šedesátý karafiát z Klatov dostal jméno po zakladateli města: Přemysl Otakar II.
Seznamte se: Přemysl Otakar II. A kochejte se, i řada dalších kultivarů nese jméno po významných osobnostech či místech spjatých s městem Klatovy. Najdou se mezi nimi i jména poetická jako Růženka či Popelka.
Manon
Volnost
Popelka – Babička
Radost
Okrasa
Miss karneval
MUDr. Fugner
Růženka
Harmonie
Rovnost
Salamander
Perla Klatov
Upomínka na Týnec
Perla Šumavy
Milénium
Královna
Hanačka
František Palacký
Pochodeň
Mahulena
Michal
Nádherný
Harlekýn
Medailón
Erektus
Český klenot
Krásná Moravanka
Kanárek
Tomáš
Violeta
Venuše
Hrabě Mercandini
Robert Zýka
Nenechte si na počátku července karafiátovou výstavu v Klatovech ujít. Je to i skvělý tip na výlet. A vstupné je dobrovolné.
