Kanadskou borůvku je potřeba nejdřív pochopit, pak řezat, radí zahradník

„Po výsadbě nechte rostlinku nejprve trochu narůst. První řez nastává až po třech, po čtyřech letech,“ radí zkušený zahradník a pěstitel borůvek Pavel Chlouba v pořadu Vaše kouzelná zahrada, že na řez kanadských borůvek rozhodně není potřeba pospíchat. Naopak. „Vnímejte, jak vaše borůvka roste, co vám udělá za rok za dva. Respektive jak rostla v předchozích letech,“ radí odborník.

Před vlastním řezem je podle něj rozhodně dobré pochopit také to, že kanadská borůvka, což je vlastně vřesovištní rostlina brusnice chocholičnatá (Vaccinium corymbosum), není žádný roubovanec na podnoži – ať máte jakkoliv nazvaný kultivar. Geneticky je to jedna rostlina od kořenů po špičky větviček, takže na každém jejím výhonu vám při zachování vhodných podmínek může vyrůst bohatá úroda.

Jak borůvky v předjaří řezat?

Pavel Chlouba správný řez ukazuje na rostlině staré zhruba čtyři pět let. Z takové je během předjarního řezu rozumné odstranit zhruba 20 až 30 procent větví a větviček. Samozřejmě podle potřeby konkrétního keře.

Nejnázorněji je to vidět na videu a ve fotogalerii. Nejprve je nutné odstranit všechny suché větvičky a větve. Většinou jsou zbarvené do šeda, nejsou na nich ani drobnější listové, ani kulatější květové pupeny. Jsou prostě mrtvé. Ostrými zahradnickými nůžkami je odstřihněte u kmínku nebo silnější větve, z níž taková větvička vyrostla.

Poté odstraňte větvičky a větve, které odplodily v předchozích letech. „Poznáte je snadno, mají na sobě ještě stopky od plodů,“ radí Pavel Chlouba. I když na takové větvičce sem tam nějaký květový pupen také může být, rozhodně by z toho nebyla nijak slavná úroda.

A nakonec se nebojte sáhnout ani do silnějších starších větví, z nichž už žádná úroda nekouká. A nebo se nepříjemně kříží, mohou se pak navzájem poškodit. „Mladé perspektivní větve jsou u kanadských borůvek zbarvené do červena nebo do zelena, podle odrůdy. Ty staré větve, s již pěkně vyvinutou borkou, jsou barvy šedé. Takže i z těch odstraňte alespoň část, abyste nastartovali růst těch mladých, které budou postupně rodit v příštích letech,“ radí Chlouba, který doporučuje odstraňovat větve u země, abyste se k borůvkám nemuseli tak ohýbat.

Pětiletý keř kanadské borůvky po řezu zkušeným zahradníkem Pavlem Chloubou.

V žádném případě se ovšem borůvku nesnažte tvarovat do nějakých ozdobných tvarů nebo ji napasovat do geometricky tvarovaného živého plotu. V jejím případě nejde o to, aby tvořila nějaký krásně kompaktní huňatý keř. Chceme ji „jen“ prosvětlit a zachovat si květní pupeny na koncích větviček, kde je přirozeně tvoří. Z těch budou plody.

Máte-li řez borůvky hotový, měl by výsledek vypadat podobně jako na konci videa nebo fotogalerie. Rostlinky borůvek také nezapomeňte před sezonou pohnojit. Když už jste řezem nastartovali jejich růst, tak ať mají také dostatek potřebných živin. Na růst i na plody.