Letos tedy šlo o opravdu monumentální oslavu, která „spotřebovala“ na osm milionů květů jiřinek, květin typických pro září, kdy už toho zase tak moc nekvete. Nizozemci je milují a vzdávají hold jejich kráse a barevné pestrosti právě proměnou obřích traktorů v barevná a voňavá monstra.
Úchvatná tradice se dodržuje hlavně díky obětavosti dobrovolníků z místních komunit. Jednotlivé městské čtvrti totiž mezi sebou soupeří, která představí co nejoriginálnější a nejpůsobivější alegorický vůz. Video a fotogalerie z letošního průvodu vás třeba alespoň trochu vtáhnou do děje tohoto unikátního kulturního zážitku. Je oslavou života, kreativity, krásy květin, elegance, barev i vůní. I lidské sounáležitosti.
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Udeří mrazíky a musejí ze zahrady. Krása křehkých jiřin za to ovšem stojí
Pokud byste chtěli vidět něco podobného na vlastní oči, miliony jiřin budou zdobit tradiční květinový průvod s alegorickými vozy také v neděli 13. září od 14 hodin. A to v Lichtenvoordu na východě Nizozemska.
Také milujete jiřiny a máte je na zahradě? Tak je hlavně včas zazimujte.
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Jak zazimovat jiřiny, aby přežily zimu. Jednoduše a bez chyb
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