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Traktory s miliony květů jiřin vytvářejí dokonalé iluze. Nizozemci je milují

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Minulý víkend se v nizozemském Zundertu odehrála významná květinová slavnost, při níž soutěžily v nápaditosti a velkoleposti alegorické vozy pokryté miliony květů jiřin. Jejich výška se pohybovala až kolem devíti metrů a délka téměř ke dvaceti metrům. Hrály přitom doslova všemi barvami. Touto typickou nizozemskou tradicí se rodiště Vincenta van Gogha pyšní už 90. sezonu.

Letos tedy šlo o opravdu monumentální oslavu, která „spotřebovala“ na osm milionů květů jiřinek, květin typických pro září, kdy už toho zase tak moc nekvete. Nizozemci je milují a vzdávají hold jejich kráse a barevné pestrosti právě proměnou obřích traktorů v barevná a voňavá monstra.

Bloemencorso Zundert 2026, Netherlands Sep 2026
Nizozemí, Zundert, rodiště Vincent van Gogh, průvod, alegorické vozy, květiny, jiřiny
Nizozemí, Zundert, rodiště Vincent van Gogh, průvod, alegorické vozy, květiny, jiřiny
Nizozemí, Zundert, rodiště Vincent van Gogh, průvod, alegorické vozy, květiny, jiřiny
9 fotografií

Úchvatná tradice se dodržuje hlavně díky obětavosti dobrovolníků z místních komunit. Jednotlivé městské čtvrti totiž mezi sebou soupeří, která představí co nejoriginálnější a nejpůsobivější alegorický vůz. Video a fotogalerie z letošního průvodu vás třeba alespoň trochu vtáhnou do děje tohoto unikátního kulturního zážitku. Je oslavou života, kreativity, krásy květin, elegance, barev i vůní. I lidské sounáležitosti.

Udeří mrazíky a musejí ze zahrady. Krása křehkých jiřin za to ovšem stojí

Pokud byste chtěli vidět něco podobného na vlastní oči, miliony jiřin budou zdobit tradiční květinový průvod s alegorickými vozy také v neděli 13. září od 14 hodin. A to v Lichtenvoordu na východě Nizozemska.

Také milujete jiřiny a máte je na zahradě? Tak je hlavně včas zazimujte.

Jak zazimovat jiřiny, aby přežily zimu. Jednoduše a bez chyb

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