Půl kilogramu není magická hranice. Proč se pravidla pro ježky změnila?
Každý podzim se česká zahrady i sociální sítě mění v improvizovaná diagnostická centra pro nebohé ježky. Nálezci se s kuchyňskou váhou v ruce přou o to, zda ježek vážící 420 gramů dokáže přežít nadcházející zimu, nebo zda potřebuje okamžitý odchyt a pomoc. Výsledkem bývají přeplněné záchranné stanice a v nejhorším případě i zbytečně odchycená zdravá zvířata.
Představa, že ježek pod půl kila bez lidské pomoci nepřežije, je podle ochránců přírody překonaný omyl. Žádná univerzální váhová hranice pro celou republiku neexistuje – rozhoduje kalendář, aktuální počasí i konkrétní lokalita.
„Není spravedlivé se na nálezce zlobit, když argumentují pouze váhou. Naučili jsme je to v minulosti sami,“ přiznává Alena Konvalinová ze Záchranné stanice Vlašim. Východisko z 80. let minulého století i české osvětové kampaně z nultých let totiž dlouho tvrdily, že bezpečné přezimování vyžaduje 450 až 600 gramů.
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Čas a odborné výzkumy – včetně rozsáhlých českých studií analyzujících tisíce ježčích pacientů – ale ukázaly, že samotná váha je jako jediný ukazatel zavádějící. To, co platí v mrazivých horských polohách Krkonoš či Šumavy, kde zima přichází brzy a trvá dlouho, neplatí v teplém Polabí nebo v parcích v centru Prahy. V nižších polohách má zvíře i během říjnových a listopadových dnů dostatek času a potravy k tomu, aby potřebný tuk dohnalo.
Stejně tak hraje roli rozlišení druhů. V Česku vedle sebe žije ježek západní a ježek východní. Zatímco západní soused má obvykle jen jeden vrh ročně, východní ježci zvládají i dva. Dva stejně těžcí ježci na jedné zahradě tak mohou být úplně jinak staří – a oběma může k úspěšné hibernaci stačit něco jiného. Hmotnost je dnes pro záchranáře pouhým střípkem v mozaice.
Kuchyňská váha nerozhoduje
Samotná hmotnost nestačí. Číslo na váze neříká nic o tom, zda zvíře v přírodě podzim a zimu přežije.
Záchranáři posuzují kombinaci faktorů:
Pozdní vrhy ze srpna a září. Kdy je mládě opravdu osiřelé?
Největší emoce na podzim vzbuzují drobná mláďata. Samice ježků mohou mít mladé ještě během srpna i září. Podle vědeckých dat z českých záchranných stanic sice ježčí miminka z těchto pozdních vrhů čelí vyšší úmrtnosti, přesto ani malé mládě na zahradě neznamená automatickou katastrofu.
Pokud na zahradě potkáte malé ježče, rozhodně ho hned neberte do ruky. Samice ježků totiž svá mláďata v hnízdě běžně opouštějí a vydávají se na několikahodinové výpravy za potravou, aby získaly energii na kojení. Pokud člověk v dobré víře malé mládě odebere, nebo dokonce odchytí přes den krmící se matku, spáchá nechtěný únos a zbytek vrhu v hnízdě odsoudí k záhubě.
Při podezření na osiření je nutné mláďata z uctivé vzdálenosti nejprve pozorovat a dát matce šanci se vrátit.
Ježek na trávníku za bílého dne – znamení, které se vyplatí brát vážně
Ježek je tvor s převažující noční aktivitou. Pokud se tedy promění v denního chodce, je to varovný signál, který vyžaduje pozornost – nikoli však okamžitý bezhlavý odchyt.
Za svitu slunce totiž můžete potkat i zcela zdravého ježka. Typickým příkladem je kojící samice, která musí doplnit kalorie, mládě na intenzivní výpravě za jídlem, nebo jedinec, kterému někdo zrovna vyrušil hnízdo při úpravě záhonů či sekání trávy.
Kdy je naopak lidská pomoc absolutně nezbytná?
- Neschopnost pohybu a schoulení: Ježek leží na boku, vrávorá, motá se v kruzích nebo se při doteku nedokáže stočit do pevné bodlinaté kuličky.
- Viditelná poranění a nemoci: Zvíře má krvavé rány, trpí výtokem z nosu či očí nebo má propadlé oči a kůži bez elasticity (známky těžké dehydratace a vyčerpání).
- Parazitární invaze: Na ježkovi nebo v jeho blízkosti jsou patrná muší vajíčka (malé bílé válečky) či vylíhnuté larvy. V takovém případě jde o minuty.
- Apatie v mrazu: Zvíře leží malátné a studené na holé zemi mimo úkryt v době, kdy už teploty klesají pod bod mrazu.
Kočičí granule a konzerva ano, kravské mléko a ovoce nikdy
Nejlepší způsob, jak ježkům na podzim pomoci přímo na vlastní zahradě, je správné přikrmování. Zapomeňte ale na pohádkové iluze. Obrázek ježka nesoucího si na bodlinách červené jablíčko je roztomilý, ale nereálný. Ježci jsou hmyzožravci a jejich trávicí trakt není stavěný na zpracování ovoce či zeleniny. I když občas v přírodě ochutnají spadané plody, ovoce do ježčí misky nepatří.
Abyste ježkovi na zahradě neublížili, držte se základních výživových pravidel:
1. Čerstvá voda je základ
V misce musí být vždy dostupná čistá pitná voda.
2. Pozor na kravské mléko!
Nalít ježkovi do misky kravské mléko je pro něj obrovským rizikem. Ježci totiž nedokážou štěpit laktózu. Mléko u nich vyvolává těžké, vodnaté průjmy a extrémně rychlou dehydrataci. U zesláblého či malého jedince taková „pomoc“ končívá tragicky.
3. Masová strava pro kočky
Nejvhodnějším příkrmem jsou kvalitní masové kočičí konzervy, kapsičky nebo granule. Při výběru čtěte složení – maso by mělo být na prvním místě. Švýcarské výzkumy ukazují, že levné komerční směsi pro ježky bývají často přecpané obilovinami (tvoří v nich 40 až 50 %), které zvířatům nutričně nevyhovují.
4. Krmná hygiena
Krmení předkládejte až se soumrakem, aby nelákalo mouchy a kočky z okolí. Nesnědené zbytky ráno odstraňte a misky pravidelně vymývejte. Zanedbaná krmná místa bývají ohniskem přenosu infekcí.
Kompost, hromada větví a husté keře místo krabice v garáži
Doba, kdy ochranáři radili zimovat malé ježky doma v krabici od bot, ve sklepech nebo garážích, je nenávratně pryč. Pokusy o dočasné přezimování doma vystavují divoké zvíře obrovskému stresu z neznámých pachů, omezeného prostoru a nepřirozeného tepla. Pokud zvíře není zraněné nebo nemocné, nejlepším zimovištěm zůstává příroda.
Místo odchytu proměňte v bezpečné prostředí svou vlastní zahradu. Jak na to?
- Přírodní úkryty: Ponechte v koutě zahrady nedotčenou hromadu spadaného listí, svazky větví nebo volně přístupný kompost. Husté keře poskytují dokonalou tepelnou izolaci.
- Průchody v plotech: Vyříznutá mezera v plotě o rozměru 13 × 13 cm otevře ježkovi cestu k sousedům bez nutnosti překonávat nebezpečné silnice.
- Miska s masem a vodou: Zajišťuje večerní příkrm (kvalitní kočičí krmivo) a hydrataci. Pozor, podávejte výhradně čistou vodu bez laktózy.
- Únikové rampy u vody: Do zahradních jezírek a bazénů dejte dřevěné prkno nebo pletivo. Zahrádkářské sítě na jahody nenechávejte volně ležet na zemi, ježci se do nich snadno zamotají.
- Vypnutá sekačka na noc: Před použitím strunové sekačky porost zkontrolujte. Provoz robotické sekačky nastavte výhradně na denní hodiny – noční sečení bývá pro ježky fatální.
Co si předem ověřit, než zvednete telefon do stanice
Pokud na zahradě nebo v parku narazíte na ježka a váháte, zda zasáhnout, zachovejte chladnou hlavu. Stálá služba Národní sítě záchranných stanic funguje na telefonním čísle 774 155 155 (denně od 7:00 do 22:00).
Než však vytočíte číslo dispečinku, připravte si odpovídající informace. Operátor od vás bude potřebovat odpovědi na tyto otázky:
- Přesná lokalita: Kde zvíře leží (obec, typ prostředí, odhad nadmořské výšky)?
- Čas pozorování: Bylo to v noci, za soumraku, nebo na přímém slunci uprostřed dne?
- Chování a stav: Ježek svižně běží, nebo leží, vrávorá a nereaguje? Působí studeným dojmem?
- Zranění a paraziti: Vidíte krev nebo muší vajíčka a larvy v bodlinách?
- Přítomnost dalších zvířat: Jde o osamocené mládě, nebo je poblíž matka či další sourozenci?
- Fotodokumentace: Udělejte zvířeti fotku na mobil, případně natočte krátké video jeho chůze. Záchranářům tím ušetříte čas a pomůžete přesně určit správný postup.
„Rozumná ochrana přírody nestojí na principu zachraňovat všechno ani na principu nezachraňovat nic. Stojí na schopnosti rozlišovat,“ shrnuje Marta Kroča Bryndová, předsedkyně Rady Národní sítě záchranných stanic.
Zapomeňte tedy na gramy a vážení na kuchyňské lince. Nejlepší pomocí pro zdravého ježka bývá plná miska masové kapsičky, čistá voda a neuklizený kout zahrady, kde může v klidu přespat zimu.
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