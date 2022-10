Vražedně krásné květiny. Když je do zahrady vstup na vlastní nebezpečí

Rostlinná říše je plná různých jedovatých látek a lidé zase plni touhy navštěvovat bizarní místa, tak proč to nespojit v jedno? Tak přemýšlela jistá Jane Percyová, vévodkyně z Northumberlandu, která se na konci minulého století nastěhovala na hrad v Alnwicku v severní Anglii. Zemřel jí švagr a manžel jí dal za úkol o dědictví pečovat, respektive postarat se o přilehlý park. Asi předpokládal, že jeho choť do rozlehlé zahrady zasadí pár růží a okrasných keříků. To se ale přepočítal.

Vévodkyně se jala proměnit park v zahradu, na kterou musíte mít prakticky zbrojní pas. Je plná jedovatostí! U brány vás přivítá milá cedulka s lebkou a zkříženými hnáty a pak už můžete jít vesele dál, tam, kde vládne rulík zlomocný, bolehlav plamatý či bolševník velkolepý. Že návštěvníky přísně střeží průvodce, je celkem jasné, zákaz očichávání a osahávání exponátů je též celkem pochopitelný.