Při výběru květin pro zasazení na jaře se zaměřte na cibuloviny a také na okrasné hlíznaté rostliny. Ty totiž přece jen snesou aprílové počasí a odmění se vám v létě bohatými květy. Při výběru cibulek si dávejte pozor na to, které druhy zvolíte. Některé totiž potřebují chladnější období k tomu, aby rozkvetly, a tak se sázejí buď na podzim, anebo velmi časně na jaře. Platí to nejen o sněženkách, ale také o narcisech nebo hyacintech.

Co sázet v dubnu a květnu?

Skvělý čas je na jiřiny, mečíky, frézie, begónie nebo dosny. Mohou se sázet ven od konce dubna do konce května. Někteří zahrádkáři radí počkat až na druhou polovinu května. Předtím se totiž dají ještě čekat přízemní mrazíky. Ne nadarmo se dnům 12. až 14. května, kdy slaví svátek Pankrác, Servác a Bonifác, říká ledoví muži nebo také zmrzlíci. V těchto dnech přichází do střední Evropy citelné ochlazení, a i když už je jaro v plném proudu, může v noci teplota klesnout pod nulu.

Ani moc brzo, ani pozdě

Pozdním vysazením však riskujete, že vám rostliny začnou kvést až později. Majitel zahrádkářství v pražských Vršovicích Heřman Havelka proto doporučuje výsadbu mečíků, begónií a jiřin v polovině dubna. „Pak je velká šance, až přijdou zmrzlí, budou ještě v zemi,“ vysvětluje. Naopak fréziím nebo kanám chladné počasí podle Havelky vadí natolik, že je lepší je předpěstovat a vysadit ven až po 20. květnu. Bez předpěstování hrozí, že vám rozkvetou klidně až na konci září.

Jak sázet jiřiny?

Jiřiny patří mezi hlíznaté rostliny a sázet můžete buď hlízy anebo předpěstované sazeničky. Hlízy dávejte zhruba 5 cm do země, naklíčeným očkem nahoru. Dobré je dodržovat vzdálenost mezi jednotlivými rostlinami nejméně 40 cm, protože vzrostlé jiřiny se bohatě větví. U větších odrůd se doporučuje vzdálenost až 70–80 cm. Myslete také na oporu, zvlášť u vyšších odrůd.

Při výběru místa pro jiřiny myslete na to, že tyto rostliny potřebují hodně světla. Nehodí se proto k pěstování pod stromy nebo na severní straně domů, kde je velkou část dne stín.

Mečíky chraňte před větrem

Mečíky neboli gladioly jsou jednou z nejoblíbenějších okrasných rostlin. Mají cibulovitou hlízu. Vysazujeme je zhruba 8 až 10 centimetrů hluboko a asi 15-20 centimetrů od sebe. Mají rády slunce i polostín. Velmi snadno se však zlomí, takže je důležité je chránit před větrem. Vhodná doba pro výsadbu začíná kolem 15. dubna a trvá až do poloviny června.

Na zámku v Žirovnici se koná výstava květin, hlavně pak lilií. Na snímku jsou mečíky od pěstitele Jaroslava Kovaříka. Stejně jako jiřiny (vpravo), lze i hlízy lilií vysazovat do nádob. Nesmějí ovšem promrznout.

Begónie

Begónie je dají pěstovat jak v květináči nebo v truhlíku, tak ve volné půdě. Záleží jen na vašem rozhodnutí, kde vám tyto pestrokvěté rostliny udělají větší parádu. Při nákupu si nechte poradit, některé druhy jsou totiž náchylnější na chlad, a k pěstování venku se tak příliš nehodí. Pokud je chcete mít venku, chraňte je před mrazíky.

Vypěstujte ze semínka Jaké květiny zasít v dubnu a květnu? Konec dubna a květen je také vhodná doba na vysetí letniček, tedy rostlin, které rychle vyrostou, ale budou vaši zahrádku zdobit jen jeden rok. Zasít si můžete vznešenou slunečnici, krásenku (Cosmos), z těch menších třeba sluncovku. Pro tu je ideální doba výsevu už od března. V květnu si můžete také vysít aksamitník (afrikán), počítejte však s tím, že pokvete později, než kdybyste ho zasadili do venkovního záhonu už předpěstovaný.

I u nich platí rada: předpěstovat doma a vysadit až po 15. květnu, nebo dát hlízu rovnou ven, ale ne dříve než v polovině dubna. Někteří zahrádkáři doporučují raději i s výsadbou hlíz venku počkat až po zmrzlých, to však pozdrží dobu, kdy vám rozkvetou. A pozor, i když mají rády teplo, přímé prudké slunce jim škodí. Hledejte pro ně místo v polostínu.

Frézie

Něžné květy frézií rozzáří každou zahrádku. Tato původem africká rostlina má intenzivní vůni a pěstovat ji lze jak uvnitř, tak venku. Je ovšem docela náročná. Kromě teplého a slunného místa vyžaduje také pravidelné zalévání, ale nesnáší přemokření.

Doba vhodná k výsadbě ven začíná až v druhé polovině května. Sází se tak, aby byla hlízka celá pod zemí. Většinou to bývá 8 cm. Dodržujte rozestupy aspoň 10 cm, ať mají rostlinky dost prostoru pro růst.

Dosny (kany)

Jaro se také hodí k sázení dosen, které jsou známé i jako kany. I když jde původem o tropickou rostlinu, její odrůdy byly vyšlechtěny tak, aby dobře snášely i méně teplé počasí. Lépe je předpěstovat odenky uvnitř a až v druhé polovině května je vysadit ven.

Dbejte na to, aby zemina v záhonu sahala dost hluboko, dosny potřebují pořádně zakořenit, jinak se vám vyvrátí. Při vybírání vhodného místa myslete na to, že mohou vyrůst až do výšky 180 centimetrů. Sázejte je aspoň 40 až 50 cm od sebe. Potřebují slunečné místo a důkladnou zálivku během celého vegetačního období.

Jak ochránit rostlinky před mrazem?

Někdy rozmary počasí prostě neodhadneme a oddenek vyraší dřív, než jsme čekali. Jak ochránit „novorozenou“ rostlinku před mrazem? Tady je několik tipů.

Rostlinku můžete na noc překrýt obrácenou sklenicí nebo velkým hrnkem. Nádobu dobře zapasujte do záhonu, aby ochránila květinu před únikem tepla ze země.

Pomoci může také překrytí fólií. U jiřin ji můžete upevnit přímo na opěrnou konstrukci, pokud jste si ji připravili už při zasazení.

Naopak obalování rostlin plátnem nebo pytlovinou, jaké se doporučuje například u stromů nebo keřů, se pro křehké stonky květin nehodí, neunesly je jejich váhu.