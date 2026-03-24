Třešeň se stříhá jinak než jabloň. Správné načasování rozhoduje o celé úrodě

Ivana Vaňkátová
  9:25
Třešně patří k nejoblíbenějším ovocným stromům našich zahrad, ale jejich prořezávání vyžaduje jiný přístup než u jabloní či hrušní. Zatímco u jádrovin saháme po nůžkách už v únoru, u třešní by takový spěch mohl být osudný. Důležité je správné načasování a znalost, jak se stříhá třešeň v závislosti na jejím věku. Zjistěte, kdy provádět jarní řez, jak na snížení koruny třešně a proč je u starších stromů nezbytný zmlazovací řez.
Vlastnoručně natrhané třešně chutnají nejlíp. A vyzkoušíte si, že trhání tohoto drobného ovoce není žádná legrace. | foto: iDNES TViDNES.cz

Na rozdíl od mnoha jiných dřevin jsou peckoviny, mezi které třešně a višně patří, velmi citlivé na infekce dřeva a bakteriální choroby. Pokud se do nich pustíte v mrazu nebo vlhkém předjaří, rány se nebudou hojit a strom může začít trpět klejotokem nebo nebezpečnou bakteriální rakovinou.

Kdy se řeže třešeň nejbezpečněji? Zkušení ovocnáři se shodují: ideální doba nastává ve chvíli, kdy je strom v plné vegetaci – tedy od začátku kvetení až do období po sklizni.

Kdy provádět jarní řez a proč počkat na léto?

Správný řez třešně by měl probíhat za suchého a slunného počasí. V těchto dnech strom nejlépe zaceluje rány a riziko napadení houbami je minimální.

  • Pozdní jarní řez třešně: Provádí se v období květu. V tuto chvíli můžeme korigovat směr růstu a odstraňovat nevhodné výhony bez rizika oslabení stromu.
  • Letní řez (po sklizni): Červenec a srpen jsou ideálními měsíci pro hlavní zásahy. Strom už má vytvořené dostatečné zásoby energie a řezné plochy zasychají velmi rychle.

Jak se starat o třešeň? Péče se mění, jak strom stárne. Každá fáze života vyžaduje jiný zásah.

Základní typy řezu podle věku stromu
Typ řezuKdy ho provádětHlavní účel
Výchovný řez třešněPrvních 4–5 let po výsadběZaložení pevné kostry a vzdušné koruny.
Udržovací řezV plné plodnostiOdstranění zahušťujících a nemocných větví.
Zmlazovací řez třešněU starých, chátrajících stromůPodpora růstu nového plodonosného obrostu.
Zdravotní řezKdykoliv během vegetaceOdstranění suchého a napadeného dřeva.

Výchovný řez třešně po výsadbě

První roky rozhodují o tom, zda bude strom prosperovat. Řez třešně po výsadbě slouží k vyrovnání poměru mezi kořenovým systémem a nadzemní částí. Odstraňují se konkurenční výhony (ty, které rostou kolmo vzhůru a soupeří s hlavním terminálem) a větve rostoucí dovnitř koruny. Cílem je dosáhnout široce rozevřené, světlé koruny, která usnadní pozdější sklizeň.

Udržovací řez a snížení koruny třešně

U dospělých stromů je největším nepřítelem zahuštění a přílišná výška. Pokud třešeň přeroste rozumnou mez, plody dozrávají jen na špičkách, kam se nedostanete vy, ale pouze špačci.

Snížení koruny třešně provádíme v létě po sklizni. Větve zkracujeme nad vhodným bočním výhonem směřujícím ven z koruny. Tím podpoříme drobné rozvětvování a strom zůstane v kompaktním tvaru.

Jak ořezat starou třešeň: Cesta k omlazení

Důležité pravidlo: Po každém větším zásahu musí následovat ošetření. Rány ihned potřete stromovým balzámem nebo štěpařským voskem, aby se předešlo vstupu chorob do pletiv.

Máte-li na zahradě zanedbaný strom, řešením je zmlazovací řez třešně. Pozor však na přílišnou radikalitu. Třešně špatně snášejí rány o velkém průměru. Radikální řez třešně by měl být rozložen do dvou až tří let. V prvním roce odstraňte zhruba třetinu nejstarších větví. Pokud byste strom ořezali naráz téměř na kmen, vyžene velké množství tzv. vlků (planých výhonů) a může dojít k jeho celkovému úhynu.

Kolik třešní, tolik višní? Hlavní rozdíly v řezu

Ačkoliv vypadají podobně, plodí na jiném typu dřeva. Zatímco u třešní je nejdůležitější prosvětlování a udržovací řez, u višní se často setkáváme s vyholováním větví. Višně plodí na dlouhých jednoletých výhonech, které po odplození zasychají, proto vyžadují častější zmlazování a zkracování výhonů již v raném věku.

5 tipů pro jarní péči o třešně

1. Hnojení

Po tuhé zimě potřebuje strom doplnit živiny, proto je velmi důležité jarní hnojení. Třešně vyžadují hnojivo určené pro ovocné stromy, ideálně s vyváženým poměrem dusíku, fosforu a draslíku, které podporuje růst listů, květů a plodů. Hnojivo se v přiměřeném množství aplikuje kolem kmene a lehce zapraví do půdy, aby se živiny dostaly ke kořenům.

2. Ochrana proti mrazům

V předloňském roce neměli čeští zahrádkáři kvůli jarním mrazíkům ani třešničku. Všechny květy pomrzly. Pokud hrozí podobná situace, jedním ze způsobů ochrany je zakrytí stromu netkanou textilií nebo použití postřiku proti mrazu, který na květech vytvoří ochrannou vrstvu.

3. Ochrana proti chorobám a škůdcům

Třešně jsou náchylné na různé choroby a škůdce, kteří mohou zničit celou úrodu. Proto je důležité provádět preventivní postřiky. Proti houbovým chorobám, jako je monilióza nebo skvrnitost listů, pomáhá fungicidní postřik. Proti škůdcům, jako jsou mšice nebo vrtule třešňová, funguje insekticidní postřik. Je důležité provádět postřiky v období před květem a po odkvětu.

4. Dostatečná závlaha

Po odkvětu a během suchého období třešeň vyžaduje pravidelné zalévání přímo ke kořenům. Zalévání potřebují zejména mladé stromky, které ještě nemají dostatečně vyvinutý kořenový systém.

5. Pravidelná kontrola stromu

Strom je zapotřebí pravidelně kontrolovat, jestli se na něm neobjeví příznaky chorob nebo škůdců. Také by se měl odstraňovat plevel kolem kmene a pravidelně okolo stromu kypřit půda pro provzdušnění kořenů.

Zdravý a dobře opečovávaný strom se pak svému zahradníkovi odmění bohatou úrodou sladkých třešní.

