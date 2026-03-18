Jarní střih švestek rozhoduje o úrodě. Poradíme, kdy vzít nůžky a jak řezat

Ivana Vaňkátová
  13:30
Většina českých zahrádkářů má jeden zlozvyk: jakmile v únoru vykoukne sluníčko, popadnou nůžky a jdou pižlat všechno, co má větve. Zatímco jabloním je to vcelku jedno, u švestky si tím koledujete o malér. Je to citlivá dáma, která vyžaduje, aby zahradník u jejího střihu opravdu věděl, co dělá.
Švestka Černošická. Přesná doba a místo vzniku odrůdy nejsou známé, rozšířena byla již koncem 19. století. Slupku má nakyslou, v dobrých podmínkách ulpívá dužnina na pecce jen částečně. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zapomeňte na zimní řez švestky. Tato peckovina totiž potřebuje k hojení proudící mízu. Když do ní říznete v hlubokém klidu, rána se nezatáhne, vnikne do ní infekce a místo sladkých plodů budete sklízet jen klejotok a houbové choroby.

Kdy stříhat švestku? Jaro vítězí nad zimou

Nejvhodnější doba, kdy provádět řez švestek, nastává ve chvíli, kdy se strom probouzí. Ideální je březen a duben – konkrétně období od nalévání pupenů až po plný květ. V tuto chvíli stromem koluje životodárná míza, která funguje jako přírodní náplast.

  • Jarní řez švestky: Zaměřujeme se na prosvětlení koruny. Švestka má tendenci zahušťovat střed, kam pak nejde slunce. A bez slunce není cukr. A bez cukru není dobrá pálenka.
  • Výchovný řez švestky: Provádí se u mladých stromků (1–4 roky po výsadbě). Tady tvoříte kostru. Chceme pevné větve, které se v budoucnu pod deseti kily švestek neporoučejí k zemi.
  • Střih švestky po výsadbě: Pokud jste stromek zasadili na podzim, s nůžkami počkejte až na jaro. Je to kritický moment, kdy určujete, která větev bude ta hlavní.
Jak a kdy stříhat švestky během roku
ObdobíTyp řezuHlavní cíl
Březen – DubenJarní/výchovnýZaložení koruny, podpora růstu, prosvětlení.
Červen – ČervenecLetní řezOdstranění vlků (kolmých výhonů), prosvětlení plodů.
Srpen – ZáříPo sklizniOdstranění polámaných větví, mírné zmlazení.
Listopad – ÚnorŽádnýHrozí klejotok a vymrzání ran.

Jak omladit starou švestku a nezabít ji?

Máte na zahradě veterána, který pamatuje ještě vašeho dědečka? Zmlazovací řez švestek je možný, ale s citem. Pokud provedete příliš radikální řez švestky naráz a ořežete ji „na torzo“, strom vyžene tisíce vlků a za dva roky na tom budete hůř než předtím.

Moudrý sadař postupuje po etapách. Jeden rok odřízněte jednu starou, skloněnou větev a nechte prostor mladým, vitálním výhonům, které rostou vzhůru. Druhý rok pokračujte. Švestka má totiž úžasnou schopnost se obnovit z kolmých vlků, pokud jim dáte šanci a nebudete je všechny zběsile vyřezávat.

Švestka Černošická

Pozor, švestka je křehká dáma

Na závěr jedna rada pro vaše kosti: dřevo slivoní je neuvěřitelně křehké. Nikdy, ale opravdu nikdy, nestůjte na tenčích větvích dále od kmene. Švestka vás neupozorní praskáním, ona se prostě rovnou zlomí. Používejte kvalitní štafle a rány nad 3 centimetry vždy zatřete štěpařským voskem. Vaše švestka (a vaše zdraví) vám poděkují.

Tipy pro jarní péči o švestku

1. Hnojení

Hnojením kolem kmene stromu švestka získá potřebné živiny pro růst a plodnost. K tomu jsou určená speciální hnojiva pro ovocné stromy s vyváženým poměrem dusíku, fosforu a draslíku.

2. Ochrana proti chorobám a škůdcům

Švestky jsou náchylné na různé choroby, jako je monilióza. Na tu pomůže fungicidní postřik. Pokud se ovšem na stromě vyskytne šarka švestek, je nutné ho celý při objevení prvních příznaků nemoci zlikvidovat, aby nedošlo k šíření nemoci.

Švestku trápí také škůdci, zejména mšice nebo housenky. S těmi zatočí insekticidní postřik. Důležité je provádět postřiky v období před květem a po odkvětu.

3. Ochrana proti mrazíkům

Květy švestek jsou citlivé na jarní mrazíky, které mohou zničit celou úrodu. Proto pečliví zahrádkáři zakrývají strom netkanou textilií nebo používají speciální postřik proti mrazu.

4. Pravidelná zálivka

V období sucha a po odkvětu je třeba švestku důkladně zalévat přímo ke kořenům, zejména mladé stromky.

5. Kontrola stromu

Švestky ocení pravidelné kypření půdy kolem stromu, aby se provzdušnily kořeny. Při té příležitosti je vhodné také odstranit kolem kmene plevel a zkontrolovat, zda se na švestce nevyskytují příznaky chorob nebo škůdců.

Za správnou péči se švestka odmění bohatou úrodou.

Jarní střih švestek rozhoduje o úrodě. Poradíme, kdy vzít nůžky a jak řezat

Švestka Černošická. Přesná doba a místo vzniku odrůdy nejsou známé, rozšířena...

Většina českých zahrádkářů má jeden zlozvyk: jakmile v únoru vykoukne sluníčko, popadnou nůžky a jdou pižlat všechno, co má větve. Zatímco jabloním je to vcelku jedno, u švestky si tím koledujete o...

18. března 2026  13:30

