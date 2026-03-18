Zapomeňte na zimní řez švestky. Tato peckovina totiž potřebuje k hojení proudící mízu. Když do ní říznete v hlubokém klidu, rána se nezatáhne, vnikne do ní infekce a místo sladkých plodů budete sklízet jen klejotok a houbové choroby.
Kdy stříhat švestku? Jaro vítězí nad zimou
Nejvhodnější doba, kdy provádět řez švestek, nastává ve chvíli, kdy se strom probouzí. Ideální je březen a duben – konkrétně období od nalévání pupenů až po plný květ. V tuto chvíli stromem koluje životodárná míza, která funguje jako přírodní náplast.
- Jarní řez švestky: Zaměřujeme se na prosvětlení koruny. Švestka má tendenci zahušťovat střed, kam pak nejde slunce. A bez slunce není cukr. A bez cukru není dobrá pálenka.
- Výchovný řez švestky: Provádí se u mladých stromků (1–4 roky po výsadbě). Tady tvoříte kostru. Chceme pevné větve, které se v budoucnu pod deseti kily švestek neporoučejí k zemi.
- Střih švestky po výsadbě: Pokud jste stromek zasadili na podzim, s nůžkami počkejte až na jaro. Je to kritický moment, kdy určujete, která větev bude ta hlavní.
|Období
|Typ řezu
|Hlavní cíl
|Březen – Duben
|Jarní/výchovný
|Založení koruny, podpora růstu, prosvětlení.
|Červen – Červenec
|Letní řez
|Odstranění vlků (kolmých výhonů), prosvětlení plodů.
|Srpen – Září
|Po sklizni
|Odstranění polámaných větví, mírné zmlazení.
|Listopad – Únor
|Žádný
|Hrozí klejotok a vymrzání ran.
Jak omladit starou švestku a nezabít ji?
Máte na zahradě veterána, který pamatuje ještě vašeho dědečka? Zmlazovací řez švestek je možný, ale s citem. Pokud provedete příliš radikální řez švestky naráz a ořežete ji „na torzo“, strom vyžene tisíce vlků a za dva roky na tom budete hůř než předtím.
Moudrý sadař postupuje po etapách. Jeden rok odřízněte jednu starou, skloněnou větev a nechte prostor mladým, vitálním výhonům, které rostou vzhůru. Druhý rok pokračujte. Švestka má totiž úžasnou schopnost se obnovit z kolmých vlků, pokud jim dáte šanci a nebudete je všechny zběsile vyřezávat.
Pozor, švestka je křehká dáma
Na závěr jedna rada pro vaše kosti: dřevo slivoní je neuvěřitelně křehké. Nikdy, ale opravdu nikdy, nestůjte na tenčích větvích dále od kmene. Švestka vás neupozorní praskáním, ona se prostě rovnou zlomí. Používejte kvalitní štafle a rány nad 3 centimetry vždy zatřete štěpařským voskem. Vaše švestka (a vaše zdraví) vám poděkují.
Tipy pro jarní péči o švestku
1. Hnojení
Hnojením kolem kmene stromu švestka získá potřebné živiny pro růst a plodnost. K tomu jsou určená speciální hnojiva pro ovocné stromy s vyváženým poměrem dusíku, fosforu a draslíku.
2. Ochrana proti chorobám a škůdcům
Švestky jsou náchylné na různé choroby, jako je monilióza. Na tu pomůže fungicidní postřik. Pokud se ovšem na stromě vyskytne šarka švestek, je nutné ho celý při objevení prvních příznaků nemoci zlikvidovat, aby nedošlo k šíření nemoci.
Švestku trápí také škůdci, zejména mšice nebo housenky. S těmi zatočí insekticidní postřik. Důležité je provádět postřiky v období před květem a po odkvětu.
3. Ochrana proti mrazíkům
Květy švestek jsou citlivé na jarní mrazíky, které mohou zničit celou úrodu. Proto pečliví zahrádkáři zakrývají strom netkanou textilií nebo používají speciální postřik proti mrazu.
4. Pravidelná zálivka
V období sucha a po odkvětu je třeba švestku důkladně zalévat přímo ke kořenům, zejména mladé stromky.
5. Kontrola stromu
Švestky ocení pravidelné kypření půdy kolem stromu, aby se provzdušnily kořeny. Při té příležitosti je vhodné také odstranit kolem kmene plevel a zkontrolovat, zda se na švestce nevyskytují příznaky chorob nebo škůdců.
Za správnou péči se švestka odmění bohatou úrodou.