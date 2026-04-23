Jakmile pomine mráz, který provází jarní rána, je třeba se co nejdříve pustit do oživení zahrady. Pokud máte u domu růže, nezapomeňte je pořádně zastřihnout, aby se vám v létě odměnily.
Různé druhy růží vyžadují různou péči
Růže se obvykle dělí na divoké a šlechtěné, neboli kulturní. Zatímco o divoké růže se stará matka příroda, kulturní odrůdy potřebují naši pomoc, aby se jim dobře dařilo. Většina současných odrůd růží vznikla díky šlechtění a prolínání krásných historických druhů s divokými růžemi, které jsou zase nesmírně odolné vůči vnějším vlivům.
Jaké jsou druhy šlechtěných růží?
Historické:
Moderní:
Moderní druhy dělíme především podle jejich výšky, velikosti a hustoty rozkvětu, tvaru, případně funkce:
- Velkokvěté růže mají velké květy, silné stonky a dlouhé šlahouny.
- Mnohokvěté růže (polyantky) mají víc slabších výhonků a menších květů.
- Stromkové velkokvěté i mnohokvěté růže rostou na zdřevnatělém stonku do tvaru velké kytice.
- Popínavé růže, přesněji „tahavé“ růže, mohou dosahovat do výše osmi až deseti metrů a milují vysoké zdi, zahradní besídky nebo pergoly.
- Půdopokryvné růže jsou nízké husté keře, které kobercově pokrývají zemi.
Od druhu růží se odvíjí i jejich střih. Velkokvěté a polyantky je vhodné stříhat několikrát do roka. U stromkových růží je důležité zachovat především přiměřenou velikost koruny, aby ji „stromek“ unesl. Popínavé či půdopokryvné růže nepotřebují každoroční řez, stačí ozdravné odstranění suchých a poškozených částí.
Kdy se stříhají růže na jaře?
Říká se, že jarní řez růží bychom měli provádět až ve chvíli, kdy začne kvést zlatý déšť. Ačkoli spolu obě rostliny nemají mnoho společného, v minulosti se tak určovala doba, kdy končí ranní mrazíky, rostliny se probouzejí z vegetačního klidu a jejich tělem začíná proudit výživná míza.
Ačkoli bývá nejvhodnějším obdobím konec března až začátek dubna, nejde o datum v kalendáři, ale o chvíli, kdy se trvale oteplí a meteorologové už nepředpokládají návrat mrazů, které by mohly nové výhonky po hlubokém řezu poškodit.
Jak provádět jarní řez růží krok za krokem
Jakmile nehrozí mrazy, je třeba odstranit vše mrtvé a přerostlé, aby zbytečně neubíralo výživu zdravým částem rostliny. Stonek se stříhá tak dlouho, dokud je suchý. Důležitá je také výška střihu nad pupenem a počet pupenů, které zanecháme.
Jak postupovat:
Co je to radikální řez růží?
Za radikální řez označujeme první jarní stříhání růží, kdy je třeba pečlivě:
- Odkrytí kořenových krčků: Před začátkem střihu musíme odkrýt spodní část keře těsně nad zemí, odkud vyrůstají hlavní výhony, které jsme před zimou zakryli listím nebo kompostem.
- Odstranění mrtvých částí: Jako první se zbavíme všech zmrzlých či planých výhonů, které rostou pod kořenovým krčkem.
- Stříhá se těsně nad pupenem: U každého výhonu napočítáme jeden až tři pupeny (nebo též očka), tedy drobné výrůstky v místě, kde výhonek mění směr růstu. Střih by měl být pár milimetrů nad pupenem (ne výš než jeden centimetr) a maximálně třetí pupen nad rozvětvením. U menších keřů stříháme nad prvním či druhým pupenem, abychom podpořili vzrůst u spodních pupenů. U vrostlejších můžeme nechat i čtyři nebo pět pupenů.
- Pozor na směr: Pupeny se střídají pravidelně po dvou stranách. Řez se provádí těsně nad pupenem, který jde směrem ven z keře, aby nové šlahouny rostly ven z koruny a nezahušťovaly keř dovnitř.
- Důležitý je šikmý střih: Keřové růže stříháme vždy mírně šikmo, aby v místě řezu nezůstávala voda.
5 hlavních tipů na jarní řez růží:
Rozdílný řez podle druhu růží
1. Řez velkokvětých růží
Jedná se o hluboký řez, kdy se rostlina stříhá jen několik centimetrů nad zemí a ponechává se asi pět hlavních silných prutů.
2. Řez mnohokvětých růží
Polyantky mají slabší výhony, proto zachováváme větší množství výhonů, které se řežou do poloviny své výšky, maximálně 40 cm od země. Keř zkracujeme maximálně na tři pupeny, aby co nejvíc zesílily.
3. Řez popínavých a půdopokryvných růží
Oba druhy jsou velmi odolné a není nutné dělat jarní řez každý rok. Stačí vždy odstranit suché a odrumřelé šlahouny. Popínavé růže se obvykle neřežou tak hluboko jako keřové, necháváme hlavní výhony a zhruba o polovinu zkracujeme boční postranní větve. Půdopokryvné růže také potřebují spíše lehký řez, aby si keř udržel kompaktní tvar.
Hlavní chyby při řezu růží
- Nespěchejte a počkejte, až skončí mrazy!
- Řez by neměl být příliš vysoko nad pupenem, jinak vznikne čípek, který bude pupenu stínit a zbytečně vybočovat.
- Nestříhejte nad pupenem, který vede směrem dovnitř keře, který by se pak zbytečně zahušťoval.
- U jednou kvetoucích starých růží může hluboký jarní řez udělat víc škody než užitku, protože tyto růže kvetou hlavně na starších výhonech, nikoli na nových. Pokud je ostříháte ve špatnou dobu nebo příliš výrazně, můžete se v dané sezoně připravit o většinu květů.
Chystáte se na jarní řez růží poprvé a chcete vidět praktickou ukázku? Nechte si poradit od pěstitelky Ludmily Duškové, která má s růžemi mnoho zkušeností a v pořadu Receptář prima nápadů ukazuje, jak na jarní řez i jak poznat hlavní houbová onemocnění.