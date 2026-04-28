Ořešák potřebuje řez ve správný čas. Jinak ztratí mízu a může uhynout

Ivana Vaňkátová
  14:01
Ořešák je mezi ovocnými stromy solitér nejen svým vzrůstem, ale i nároky na péči. Zatímco jabloně nebo švestky bez problémů snášejí zimní řez, u ořešáku může špatné načasování způsobit doslova jeho vykrvácení. Pokud vezmete pilku do ruky v nevhodnou dobu, strom ztratí drahocennou mízu, oslabí se a může uhynout. Kdy tedy nastává ten správný okamžik pro bezpečný řez, který podpoří úrodu i zdraví stromu?
Fotogalerie3

Zhruba stopadesát let starý ořešák černý v parku zámku Blatná byl pasován na Ořešák Jana Evangelisty Purkyně. | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Ořešák královský (Juglans regia) má specifickou biologii. Na rozdíl od jiných dřevin v něm na jaře proudí míza pod obrovským tlakem. Jakmile do něj v této době říznete, rána se nezacelí, ale začne z ní nekontrolovaně vytékat tekutina plná živin. Toto „krvácení“ nejenže strom vysiluje, ale otevřená rána je doslova pozvánkou pro houbové infekce a bakterie.

Kdy řezat ořešák: Rozhoduje fáze růstu, ne kalendář

Zapomeňte na lednové nebo březnové termíny, které platí pro zbytek sadu. U ořešáku je klíčová plná vegetace. Nejlepší čas nastává, když jsou listy plně vyvinuté a strom má největší regenerační schopnost.

Zlaté pravidlo letorostů: Sledujte nové zelené přírůstky. Ideální doba pro řez nastává ve chvíli, kdy letošní výhony (letorosty) dosáhnou délky 20 až 35 centimetrů. To obvykle připadá na konec května, červen nebo červenec.

Přehled: Kdy (ne)řezat ořešák
ObdobíVhodnostDůsledek zásahu
Zima (vegetační klid)❌ NevhodnéRány se nehojí, hrozí namrznutí a infekce.
Předjaří / časné jaro❌ NebezpečnéMasivní krvácení mízy, ztráta živin, oslabení.
Konec jara / léto✅ IdeálníRány se rychle zacelí, minimální ztráta mízy.
Podzim❌ NevhodnéStrom nestihne rány uzavřít před příchodem mrazů.
Ořešák v Kvasicích, kterému před dvěma lety lidé v internetové anketě udělili...

Jak správně postupovat? Návod krok za krokem

Ořešák nevyžaduje každoroční radikální řez. Naopak – čím méně do něj zasahujete, tím bývá spokojenější. Přesto jsou situace, kdy je řez nutný.

1. Výchovný řez (mladé stromky)

U nově vysazených stromků formujeme pevnou korunu. Jednoletý špičák zkracujeme na výšku cca 150 centimetrů. U starších sazenic odstraňujeme konkurenční výhony, které by mohly hlavní terminál (středový kmen) oslabit.

2. Udržovací řez (dospělé stromy)

U plodících stromů jde hlavně o světlo a vzduch.

  • Odstraňte: Suché, nemocné nebo mechanicky poškozené větve.
  • Prosvětlete: Větve, které rostou dovnitř koruny nebo se kříží a odírají o sebe.
  • Zkraťte: Příliš dlouhé výhony rostoucí strmě vzhůru, čímž podpoříte vodorovný růst a lepší násadu plodů.

3. Zmlazovací řez (staré ořešáky)

TIP: Větší řezné plochy (nad 3 centimetry) vždy ošetřete kvalitním štěpařským voskem nebo stromovým balzámem. Zabráníte tak vysychání dřeva a vniku spor dřevokazných hub.

Pokud máte na zahradě zanedbaný kolos, neřežte ho radikálně v jednom roce. Šok z velké ztráty větví by strom nemusel přežít. Rozdělte omlazení do 2 až 3 let. Silné větve odstraňujte na „čepy“ (pahýly 20–40 cm), které v další sezóně plynule doříznete.

Ořešák v Kvasicích, kterému před dvěma lety lidé v internetové anketě udělili...

Neházejte ořechové dřevo do kamen!

Pokud se chystáte odřezat silnější větve nebo kmen, vězte, že držíte v ruce jeden z nejcennějších materiálů, které česká zahrada nabízí.

  • Pro řezbáře a truhláře: Ořešák má nádhernou, tmavou kresbu s výrazným jádrem. Pokud máte kousek o průměru nad 15–20 centimetrů a délce aspoň metr, zkuste ho nabídnout místnímu truhláři. Vyrobí z něj úžasné misky, rukojeti nožů nebo luxusní nábytek.
  • Pozor na uzení: I když ořech hoří výborně a má vysokou výhřevnost, na uzení masa se příliš nehodí. Obsahuje hodně tříslovin a jódu, což může dodat masu nepříjemně hořkou, až chemickou pachuť.
  • Co s drobnými větvemi? Pokud je štěpkujete do kompostu, buďte trpěliví. Kvůli obsahu přírodního herbicidu (juglonu) trvá jejich rozklad déle. Ideální je nechat ořechovou štěpku rok „vydýchat“ stranou, než ji přidáte k ostatnímu materiálu.

Proč se vyplatí prořezávat ořešák?

I když ořešák přežije i bez nůžek, správný zásah přináší viditelné výsledky:

  • Kvalitnější plody: Strom lépe vyživuje menší počet větví, ořechy jsou pak větší a jádra plnější.
  • Prevence chorob: Vzdušná koruna rychleji osychá, což brání rozvoji antraknózy ořešáku.
  • Bezpečnost: Odstraněním slabých a suchých větví předejdete jejich lámání při silném větru nebo pod váhou sněhu.

Nejčastější chyby a zahrádkářské mýty

Kolem ořešáků koluje mnoho legend. Jak je to doopravdy?

  • Mýtus: Pod ořešákem nic neroste. Reálný základ zde je – listy a kořeny obsahují látku juglon, která potlačuje růst některých rostlin (např. rajčat či brambor). Přesto existují rostliny (např. bohyšky nebo kapradiny), kterým stín ořešáku nevadí.
  • Chyba: Řez za deště. Vlhkost je nepřítelem hojení. Vždy si vybírejte slunné a teplé dny.
  • Mýtus: Ořešáku svědčí parkování aut na kořenech. Právě naopak. Zhutněná půda omezuje přístup vzduchu ke kořenům, což vede k postupnému chřadnutí stromu.

Ořešák je dar, který vyžaduje respekt

Péče o ořešák není o každoročním drastickém zkracování, ale o trpělivém pozorování. Pokud se naučíte respektovat jeho přirozený cyklus a odložíte nůžky na ty správné slunné letní dny, odmění se vám zdravým růstem a úrodou, kterou budou sklízet ještě vaše vnoučata. Pamatujte, že v zahradničení je někdy nejlepším nástrojem trpělivost – počkat si na správnou délku letorostů se u ořešáku vyplatí víc než u jakéhokoliv jiného stromu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

