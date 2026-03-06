Prořezáváním podpoříte růst silných větví a vytvoříte vzdušnou korunu stromu, do které pronikne dostatek slunečního světla. To je klíčové pro zrání plodů a prevenci houbových onemocnění. Navíc můžete stříháním udržet strom v ideální výšce pro snadnou sklizeň.
Kdy je správný čas na jarní řez jabloní? Podle kalendáře už se řídit nejde
Doba, kdy si mohl zahradník vyznačit v kalendáři týdny, kdy musí provést řezy na jednotlivých ovocných dřevinách, je dávno pryč. Jedním z hlavních důvodů je klimatická změna. Spíše než kalendář je tak lepší sledovat fenologickou fázi jabloní na vaší zahradě.
Pro jarní řez jabloní je vhodné na nic nečekat. Měli byste jej stihnout na závěr fáze vegetačního klidu stromu, tedy předtím, než na stromech naplno vyraší pupeny a zároveň až poté, co již nehrozí mrazy.
Pro přesné plánování se tak dnes běžně sleduje předpověď fenologického vývoje. Pro jaro 2026 pak zatím předpověď na většině míst v České republice ukazuje na mírně až výrazně opožděný fenologický vývoj.
Předpověď fenologického vývoje rostlin
Předpověď rychlosti vývoje vegetace v Česku poskytuje na svých stránkách například Český hydrometeorologický ústav. Ten porovnává podmínky pro růst rostlin s dlouhodobým průměrem z let 1991–2020.
Jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje rychlost růstu rostlin, je teplota vzduchu. Pro většinu rostlin v mírném pásmu je zásadních 5 stupňů Celsia. Pokud teplota klesne pod tuto hranici, rostliny přestávají růst a omezují metabolické procesy.
Důležitá je je i takzvaná suma efektivních teplot. Ta zjednodušeně říká, kolik slunečního záření mohla rostlina absorbovat v daném období.
Teplé zimy v posledních letech ovšem často měly spíš opačný efekt, kdy ideální čas na střih jabloní i dalších ovocných dřevin přišel i o dva až tři týdny dříve, než jej doporučují zahradnické kalendáře.
Zároveň je více, než kdy dříve potřeba sledovat i klasickou předpověď. Teplé únorové počasí totiž často zapůsobí jako falešné jaro, které zapříčiní, že stromy předčasně vyraší a následně ještě přemrznou. Kromě toho jsou častější i pozdní mrazové epizody, kdy se teploty dostanou pod nulu i mnohem později na jaře a poškodí stromy ve chvíli, kdy již začínají kvést.
Jak na řez jabloní na jaře
Druhy řezů jabloní
Výchovný řez: pro dosažení správného tvaru stromu
Udržovací řez: pro udržení plodnosti jabloně a podpoření růstu nových větví
Zmlazovací řez: pro obnovu růstu a plodnosti
Nejprve určete, které větve jsou hlavní. Poté správným nářadím odstraňte staré větve, které jsou uschlé, nemocné nebo poškozené, ale i ty, které jsou nadbytečné. Kříží se, rostou podél kmenu nebo dovnitř, nebo naopak trčí vzhůru (takzvané „vlky“).
U mladých jabloní zkraťte hlavní větve maximálně o třetinu, u starších stromů můžete provést hlubší zmlazovací řez. Větve odstraňujte až u kmene, nenechávejte pahýly. Rány větší než 3 cm pak ošetřete včelařským, nebo přímo štěpařským voskem či stromovým balzámem.
7 tipů péče o jabloně
1. Správný výběr odrůdy
Pořiďte si na zahradu odrůdu, která je vhodná pro vaše klimatické podmínky a půdní typ. Zvažte také, jestli preferujete rané, středně rané, nebo pozdní odrůdy. Pro zvýšení úrody je vhodné vysadit více odrůd, které se navzájem opylují.
2. Pravidelně strom stříhejte
Prořezávání jabloní je důležité pro zajištění dostatečného oslunění a provzdušnění koruny. Ke zrajícím plodům pronikne dostatek slunečního světla a předejdete riziku vzniku houbových onemocnění. Řez jabloní také podpoří růst silných větví a hravě udržíte strom v ideální výšce pro sběr jablek.
|
Pět zásad pro správný řez ovocných stromů a dřevin
3. Ochrana jabloně proti škůdcům a chorobám
Jabloň pravidelně kontrolujte, jestli se na ní neobjevují známky škůdců nebo chorob. Průběžně odstraňujte napadené plody a listy, používejte ekologické postřiky, které nezatíží přírodu.
4. Pravidelné hnojení a dostatek vláhy
V období sucha zajistěte dostatečnou zálivku, zejména v době květu a zrání plodů. Pro zdravý růst a bohatou úrodu jabloně potřebují také přísun živin. Nezapomínejte jim tedy vždy na jaře a na podzim dopřát organická nebo minerální hnojiva.
5. Opylování květů
Přilákejte ke svým jabloním včely a čmeláky vysazením kvetoucích rostlin. V případě potřeby můžete provést také ruční opylení. Některé odrůdy jsou samosprašné, jiné potřebují k opylení druhý strom do páru.
6. Probírka plodů
Pravidelně ze své jabloně odstraňujte malé, poškozené a přehoustlé plody. Zajistíte tak pěknou velikost a kvalitu zbývajících jablek.
7. Sklizeň a skladování jablek
Jablka sklízejte v ideální zralosti, kdy jsou přímo k nakousnutí. Některé odrůdy jablek ale dozrají až při uskladnění, proto je nutné je sklidit dříve, takzvaně podtrhnout. To znamená, že je sklidíte krátce před sklizňovou zralostí. Při správném skladování v chladném a tmavém prostředí, třeba ve sklepě, vám vydrží až do jara. Zimní odrůdy, mezi které patří Golden Delicious, Opál, Heliodor, Braeburn, Sirius nebo Topaz, klidně až do května.