Prořezáváním podpoříte růst silných větví a vytvoříte vzdušnou korunu stromu, do které pronikne dostatek slunečního světla. To je klíčové pro zrání plodů a prevenci houbových onemocnění. Navíc můžete stříháním udržet strom v ideální výšce pro snadnou sklizeň.

Kdy je správný čas na řez jabloní?

Mladé jabloně začněte stříhat přibližně po pěti letech od výsadby, řez jabloní je totiž vhodný pro již vzrostlé stromy.

Nejlepší doba pro stříhání jabloní je v březnu nebo dubnu, než se začnou otvírat pupeny. Vyhněte se prořezávání za mrazivého počasí, kdy jsou větve křehké a snadno se lámou.

Od konce července do konce srpna můžete provádět letní řez jabloní tím, že odstraníte větvičky, které stíní dozrávajícím plodům. Zajistí vám tak bohatou úrodu a krásnější zbarvení šťavnatých jablíček. Letní řez také přispívá k regeneraci a hojení ran stromu.

Podzim věnujte seřezávání starých stromů nebo těch, které v letošní sezoně neměly žádné plody. Nejdůležitější je tedy jarní řez jabloní, letní a podzimní jsou jen nadstavbou.

Jak na řez jabloní na jaře

Druhy řezů jabloní Výchovný řez: pro dosažení správného tvaru stromu Udržovací řez: pro udržení plodnosti jabloně a podpoření růstu nových větví Zmlazovací řez: pro obnovu růstu a plodnosti

Nejprve určete, které větve jsou hlavní. Poté správným nářadím odstraňte staré větve, které jsou uschlé, nemocné nebo poškozené, ale i ty, které jsou nadbytečné. Kříží se, rostou podél kmenu nebo dovnitř, nebo naopak trčí vzhůru (takzvané „vlky“).

U mladých jabloní zkraťte hlavní větve maximálně o třetinu, u starších stromů můžete provést hlubší zmlazovací řez. Větve odstraňujte až u kmene, nenechávejte pahýly. Rány větší než 3 cm pak ošetřete včelařským, nebo přímo štěpařským voskem či stromovým balzámem.

7 tipů péče o jabloně

1. Správný výběr odrůdy

Pořiďte si na zahradu odrůdu, která je vhodná pro vaše klimatické podmínky a půdní typ. Zvažte také, jestli preferujete rané, středně rané, nebo pozdní odrůdy. Pro zvýšení úrody je vhodné vysadit více odrůd, které se navzájem opylují.

2. Pravidelně strom stříhejte

Prořezávání jabloní je důležité pro zajištění dostatečného oslunění a provzdušnění koruny. Ke zrajícím plodům pronikne dostatek slunečního světla a předejdete riziku vzniku houbových onemocnění. Řez jabloní také podpoří růst silných větví a hravě udržíte strom v ideální výšce pro sběr jablek.

3. Ochrana jabloně proti škůdcům a chorobám

Jabloň pravidelně kontrolujte, jestli se na ní neobjevují známky škůdců nebo chorob. Průběžně odstraňujte napadené plody a listy, používejte ekologické postřiky, které nezatíží přírodu.

4. Pravidelné hnojení a dostatek vláhy

V období sucha zajistěte dostatečnou zálivku, zejména v době květu a zrání plodů. Pro zdravý růst a bohatou úrodu jabloně potřebují také přísun živin. Nezapomínejte jim tedy vždy na jaře a na podzim dopřát organická nebo minerální hnojiva.

5. Opylování květů

Přilákejte ke svým jabloním včely a čmeláky vysazením kvetoucích rostlin. V případě potřeby můžete provést také ruční opylení. Některé odrůdy jsou samosprašné, jiné potřebují k opylení druhý strom do páru.

6. Probírka plodů

Pravidelně ze své jabloně odstraňujte malé, poškozené a přehoustlé plody. Zajistíte tak pěknou velikost a kvalitu zbývajících jablek.

7. Sklizeň a skladování jablek

Jablka sklízejte v ideální zralosti, kdy jsou přímo k nakousnutí. Některé odrůdy jablek ale dozrají až při uskladnění, proto je nutné je sklidit dříve, takzvaně podtrhnout. To znamená, že je sklidíte krátce před sklizňovou zralostí. Při správném skladování v chladném a tmavém prostředí, třeba ve sklepě, vám vydrží až do jara. Zimní odrůdy, mezi které patří Golden Delicious, Opál, Heliodor, Braeburn, Sirius nebo Topaz, klidně až do května.