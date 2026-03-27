Kdy stříhat broskvoně na jaře, proč zapomenout na zimní řez broskvoní a jak zajistit, aby se plody „neodstěhovaly“ jen na vrcholky větví?
Udržet broskvoně v kondici je v našich podmínkách výzva. Hlavním problémem bývá světlo a obnova plodného dřeva. Bez pravidelného prořezávání se koruna rychle zahustí, spodní větve zaschnou a strom začne plodit pouze na svém obvodu. Výsledkem je vytáhlý, slabý strom, ze kterého plody bez vysokého žebříku nesklidíte. Jak tedy na jarní řez broskvoní, aby strom zůstal vitální?
Kdy stříhat broskvoně? Na kalendář nedejte, sledujte pupeny
Největší chybou u broskvoní je provádět podzimní řez , nebo dokonce zimní řez. Tyto stromy jsou extrémně citlivé na mráz. Dejte si tedy na čas. Příliš časný řez snižuje mrazuvzdornost květových pupenů.
Ideální doba pro jarní řez broskve nastává, když už nehrozí silné mrazy, ale strom se probouzí. Nejlepším indikátorem je stádium růžového poupěte (těsně před květem), nebo dokonce začátek kvetení. V tuto chvíli se stromu nejlépe hojí rány a vy přesně vidíte, které výhony jsou živé a které přes zimu namrzly.
Jak se stříhají broskvoně? Hlavní je „otevřený střed“
Broskvoň miluje slunce. Proto je ideálním tvarem tzv. kotlovitá koruna. To znamená, že střed stromu zůstává prázdný, bez hlavního terminálu, aby světlo mohlo pronikat ke všem větvím.
- Pravidlo 40 %: Zatímco u jabloní jsme opatrní, u broskvoní se nebojte. U broskví můžete odstranit až 40 % dřeva ročně, aby se podpořil růst nových plodných výhonů.
- Hygiena: Rány větší než jeden centimetr vždy ošetřete štěpařským voskem nebo balzámem.
Řez broskvoní po výsadbě (výchovný řez)
Ihned po pořízení stromku (ideálně koncem dubna) je nutné založit základ koruny. Výsadbový řez provádíme tak, že stromek zkrátíme na 90 až 100 centimetrů (u slabších jedinců na 60 centimetrů). Boční větve zkrátíme radikálně o dvě třetiny na 2 až 3 pupeny. Tím položíme základy pro budoucí kosterní větve. Tento výchovný řez broskvoní opakujeme v prvních 3–4 letech, dokud koruna nemá požadovaný kotlovitý tvar.
Udržovací řez pro bohatou úrodu
U dospělých stromů se zaměřujeme na obnovu plodného dřeva. Odstraňujeme suché, nemocné a křížící se větve. Odplozené větvičky zkracujeme na tzv. kroužek (převádíme řez na nižší boční větvičku) nebo je úplně odstraňujeme, aby uvolnily místo novým letorostům. Korunu držíme ve výšce kolem 2,5 metru, abychom mohli plody pohodlně sklízet.
Zmlazovací řez broskvoní: Druhá šance pro starý strom
Pokud máte na zahradě vysílený strom, pomůže zmlazovací řez broskvoní. Ten je velmi radikální a spočívá v seříznutí starých kosterních větví na pahýly dlouhé 35–40 centimetrů.
Je lepší jej provádět na začátku jara, ale pokud byla zima krutá, počkejte s ním až na konec dubna, kdy je jasné, které dřevo přežilo. Po takovém zásahu strom ošetřete kvalitním balzámem, který zabrání vysychání.
Letní řez broskvoní: Nejen kosmetická úprava
Mnoho zahrádkářů ho vynechává, což je chyba. Letní řez broskvoní, prováděný od poloviny srpna do poloviny září, je důležitý pro dozrávání plodů a zakládání květových pupenů na příští rok.
- V červenci vystřihujte vlky (dlouhé svislé výhony), které jen zastiňují střed koruny.
- V srpnu pak zkraťte nové letorosty o cca 10–15 centimetrů, čímž podpoříte jejich vyzrání před zimou.
Nejčastější chyby, které broskvoním škodí
5 tipů na jarní péči
1. Hnojení
Mladé broskvoně mají zpočátku oslabené kořeny, které nemusejí nově rostoucím výhonům dodávat odpovídající množství živin a vody. Proto je velmi důležité hnojení, zejména po náročném zimním období. Hnojivo s vyváženým poměrem dusíku, fosforu a draslíku je třeba aplikovat kolem kmene stromu a lehce zapravit do půdy.
2. Zalévání
Broskvoň je důležité pravidelně zalévat, zejména po odkvětu a během suchého období. Nejvíce potřebují zálivku mladé stromky, které ještě nemají vyvinutý kořenový systém. Zalévat se má ke kořenům a nikdy na listy.
3. Ochrana před jarními mrazy
Broskvoně hůře snášejí mrazy, nevyhovují jim těžší jílovité půdy ani vysoko položené sady. Jakmile zmrznou květy broskvoní, máte po úrodě. Strom lze chránit netkanou textilií nebo postřikem proti mrazu.
4. Ochrana proti houbovým chorobám
Broskvoně jsou velmi náchylné na kadeřavost listů. První postřik proti této houbové chorobě se provádí už na podzim, případně brzy na jaře, ještě před rašením pupenů. Postřik fungicidním přípravkem určeným pro ochranu broskvoní je nutné opakovat, a to podle pokynů výrobce.
5. Pravidelná péče
Broskvoně potřebují pravidelně kontrolovat, jestli se na nich nevyskytují příznaky chorob nebo škůdců. Zároveň také odstraňovat plevel kolem kmene stromu, který mu ubírá živiny a vodu. Půda kolem stromu by měla být nakypřená, aby se ke kořenům dostal vzduch a voda.
Správná péče o broskvoně zajistí bohatou úrodu chutných plodů a zdravý růst stromu.